 Керівництво Ради має жорстко відреагувати на пропозицію "ОПЗЖ" відправити делегацію на парад 9 травня до Москви, - "ЄС"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила народна депутатка, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона назвала обурливою пропозицію представника фракції "Опозиційна платформа - За життя" щодо формування делегації від України, яка візьме участь у параді з нагоди 75 річниці перемоги над нацистами в День перемоги 9 травня в Москві.

Голова комітету зазначила, що на ці заяви відреагувала тільки співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко та представники фракції "Голос".

"Мені б хотілося, щоб була жорстка і непримиренна реакція на це керівництва парламенту", - зазначила вона.

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Однак, за її словами, ніяких коментарів з боку фракції "Слуга народу" і керівництва Верховної Ради так і не прозвучало.

У "Європейській солідарності" заявили, що така ініціатива від п’ятої колони є цілком прогнозованою та очікуваною.

"Реваншисти все вище підводять голову, а влада дивиться на це крізь пальці. Антиукраїнська витівка Рабиновича, його запальна проросійська промова на погоджувальній раді не зустріли жодної реакції керівництва парламенту, яке в інших випадках охоче коментує виступи депутатів від демократичної опозиції. Вважаємо, що вже настав той момент, коли президент Володимир Зеленський має чітко публічно заявити, чи припускає він свою участь у так званому "параді перемоги" у Москві 9 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У фракції зазначають, що президент Зеленський і його політична сила мають повідомити суспільству, "чи збирається він їхати на парад у Москві і доєднатися до делегації реваншистів з ОПЗЖ".

"Адже сьогодні в парламенті керівництво "Слуг народу" поблажливо посміхались під час антиукраїнського провокативного виступу Рабіновича. Не хочеться вірити, що для "Слуг народу", народу, який стікає кров’ю у боротьбі з Росією, неприйнятність участі України в путінському побєдобєсіі, не є очевидною і залишиться без їх публічної реакції", - підсумували в "Євросолідарності".