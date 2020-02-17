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Все про:Росія (26470) Климпуш-Цинцадзе (312) Європейська Солідарність (255) Опозиційна платформа - За життя (35)

 Керівництво Ради має жорстко відреагувати на пропозицію "ОПЗЖ" відправити делегацію на парад 9 травня до Москви, - "ЄС"

Пропозиції щодо формування української делегації для участі у святкуванні Дня перемоги 9 травня в Москві є обурливими, і керівництво парламенту має жорстко на це відреагувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила народна депутатка, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона назвала обурливою пропозицію представника фракції "Опозиційна платформа - За життя" щодо формування делегації від України, яка візьме участь у параді з нагоди 75 річниці перемоги над нацистами в День перемоги 9 травня в Москві.

Голова комітету зазначила, що на ці заяви відреагувала тільки співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко та представники фракції "Голос".

"Мені б хотілося, щоб була жорстка і непримиренна реакція на це керівництва парламенту", - зазначила вона.

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Однак, за її словами, ніяких коментарів з боку фракції "Слуга народу" і керівництва Верховної Ради так і не прозвучало.

У "Європейській солідарності" заявили, що така ініціатива від п’ятої колони є цілком прогнозованою та очікуваною.

"Реваншисти все вище підводять голову, а влада дивиться на це крізь пальці. Антиукраїнська витівка Рабиновича, його запальна проросійська промова на погоджувальній раді не зустріли жодної реакції керівництва парламенту, яке в інших випадках охоче коментує виступи депутатів від демократичної опозиції. Вважаємо, що вже настав той момент, коли президент Володимир Зеленський має чітко публічно заявити, чи припускає він свою участь у так званому "параді перемоги" у Москві 9 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У фракції зазначають, що президент Зеленський і його політична сила мають повідомити суспільству, "чи збирається він їхати на парад у Москві і доєднатися до делегації реваншистів з ОПЗЖ".

"Адже сьогодні в парламенті керівництво "Слуг народу" поблажливо посміхались під час антиукраїнського провокативного виступу Рабіновича. Не хочеться вірити, що для "Слуг народу", народу, який стікає кров’ю у боротьбі з Росією, неприйнятність участі України в путінському побєдобєсіі, не є очевидною і залишиться без їх публічної реакції", - підсумували в "Євросолідарності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176147
 
   
 Топ коментарі
 
Рукожопство ВР? Это тот самый потомственный украинофоб Разумков Руководство Рады должно жестко отреагировать на предложение "ОПЗЖ" отправить делегацию на парад 9 мая в Москву, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2291: Скорее Рабинович в православные запишется , чем эта гнида против параши выступит. Зебилы, скажите что это фейк
Руководство Рады должно жестко отреагировать на предложение "ОПЗЖ" отправить делегацию на парад 9 мая в Москву, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3125
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Вы сами и езжайте,конфеты липецкой фабрики вам в спонсоры.
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бубочку паБЄДОносця абізатєльно заслать в москву, і дєвяте мая - подходящій повод
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так гвардейцы ДНР и ЛНР будут же маршировать.

Как им Зелёная Сопля может честь не отдать ?
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Маськва, как много в этом слове для сердца рузького слилось, а я не рузький.
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ооо... как интересно
а если... нашефсё солнцеликое....само туда поедет? как реагировать?
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Думаю не поїде. Засцить - і правильно зробить. Він слідкує за рейтингами.
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а че смеятся? Он там будет очень органично смотреться .
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пЭцекантропы зажоповцев породили,вот пусть сами с ними и разбираются,вместо тупого пиара.
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Зебабуїн тобі пора назад на пальму, а ще краще в дурку.
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Нехай курва ідуть але тільки з квітком в одну сторону
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То, что ОПЗЖ будут из 9-го мая делать провокацию - понятно. Этому их учил еще Симоненко. Только вот почему Зе молчит? Где Арахамия? Где Разумков? Где Зеленский в конце - концов? У них политическая позиция есть по этому вопросу? Или уныло жую, пьют кофе и курят во время заседаний Рады?
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где-где) стругают палки для дидов на палке.
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Представителя фракции ОПЗЖ - в студию! Можно и вперёд ногами.
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Чому б ще не відправити делегацію в Донецьк - там ще проводитимуть вулицями полонених "фашистів".
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разве что с самолет сбросить на Донецк... Руководство Рады должно жестко отреагировать на предложение "ОПЗЖ" отправить делегацию на парад 9 мая в Москву, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7346
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еще было бы здорово сбросить с вертолета на другой вертолет чтобы и луганску осадков хватило... Керівництво Ради має жорстко відреагувати на пропозицію "ОПЗЖ" відправити делегацію на парад 9 травня до Москви, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5354
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лучше Сивуху, он там полгорода разрушит, как метеорит
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чтобы эта размазня хоть что-то там разрушила нужно ему полную улитку ректальных свечек насовать:Керівництво Ради має жорстко відреагувати на пропозицію "ОПЗЖ" відправити делегацію на парад 9 травня до Москви, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4454
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можно просто обильно накормить просроченными пиццами, оно нахаляву сожрет все и в любом количестве, а когда в животе начнет бурлить, поднять и скинуть на Донецк. Там разберутся все кто уцелеет.
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можно и непросроченную, главное диаметр подходящий взять чтоб не выпала в воздухе.
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когда он в воздухе окажется она не то что не выпадет, ее уже трактором не выдернешь Керівництво Ради має жорстко відреагувати на пропозицію "ОПЗЖ" відправити делегацію на парад 9 травня до Москви, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7216
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Рукожопство ВР? Это тот самый потомственный украинофоб Разумков : Скорее Рабинович в православные запишется , чем эта гнида против параши выступит. Зебилы, скажите что это фейк
Руководство Рады должно жестко отреагировать на предложение "ОПЗЖ" отправить делегацию на парад 9 мая в Москву, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3125
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дуамаю если поставить у этих бялдей прослушку как у гончарука, они за час наговорят там на 4 гос изменыи и 8 пособничеств терроризму.
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Упакуйте тих ОПЗЖешників в цинки і відправте їх на парад.
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Уявіть, на рашистській територіїї росповсюджуються календарики та інші поліграфічні щтучки з фотографією , зробленною під давні фото часів Другої Світової -діти у війському одязі , заряджаючі снаряди чи у Катюшу чи ще в щось ... ДІти біля танків, біля прикордонних стовбів зі справжньою зброєю . Це вони так будуть омоложувати ветаранів з медальками на своїх парадах. УЯВІТЬ! !!! Це нова тема типу ціпків з фальшивими фотками дідів , що воювали з колорадськими стрічками .
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На ще треба в них повчитись як вдовблювати в голови молодому поколінню бути патріотом своєї батьківщини.
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Не можна цього робить! Бо якшо заборонити делегації, то і оманському теж туди зась, а він же так хоче дивитись в очі путлєру! А після того як "припудрить носа" такі казки розповідать про мир, шо побачив в тих очах! Зірвати аплодисменти, вийти на біс! Без всього цього в нього ломка розпочнеться! Керівництво Ради має жорстко відреагувати на пропозицію "ОПЗЖ" відправити делегацію на парад 9 травня до Москви, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 496
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Ху#ло їх не запросить, бо вони йому ще тут потрібні. Гебня, яка сидить під куполом та займається законотворчістю на користь ******* - це ж їх робота та справа всього жиддя, пардон, життя.
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Для начала предлагаю писать день победы с маленьких букв и в кавычках, а то совком и кацапами несет когда с больших букв. Про этот праздник надо писать так: т.н. "день победы".
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А как именно должно отреагировать руководство ВР? Расстрелять опзж-вцев перед президиумом?
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а нагадайте,хто їм дав путівку в життя?а ,коли при пєцюні літали всі,хто хотів,ця борза пані щось казала?
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«Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 6OO миллионов было бы, если б не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле.» -- Виктор Астафьев.
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Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

- Владимир Маяковский. Про это....
..
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Признал ли русский народ свою ответственность за что-либо? Нет. Виноваты всегда и во всем были другие. Перефразируя дедушку Крылова, «у русского всегда нерусский виноват». Более того, русские искренне убеждены (им это долго внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. И вообще, все перед ними в неоплатном долгу. - Александр Браиловский, писатель.
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«Господи, какие же вы все, русские, крутая сволочь - либералы, фашисты, коммунисты, демократы - без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах - и то мало будет - вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ. Вы все - одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть - и никакого вам Нового года». - Илья Кормильцев, автор текстов песен группы "Наутилус-Помпилиус".
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«90% населения страны понимает, что мы с*ки, падлы, мрази, но считает, что у нас есть право быть такими.» - Александра Славянская, генеральный директор группы компаний «Овентал».
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«Русскую литературу создали украинцы, евреи и негр… Упомянув при этом «негра» А.Пушкина, я погорячился, находясь в плену давнего имперского мифа про «арапа Петра 1», который на самом деле, был абиссинским евреем (фалашем). Но теперь, слава Яхве, мы знаем правду! И наши московские меньшие братья имеют все основания расширить свой «русский мир» и на Африку, где и доныне проживает славный еврейский народ фалашей, давший русской литературе выдающегося русскоязычного поэта А.С.Пушкина». -- Валерий Бебик, доктор политических наук.
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«Я обожаю русских. Они всегда точно знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их тысячелетней историей жополизства начальству, кнута и нагайки, пьянства и вырождения, насилия и нечеловеческой злобы, вместе с каждым *********, который знает кого точно нужно запретить. Увы, эти странные создания не вполне понимают, что для всего остального мира они выглядят как ничтожные уродцы... Они дергаются, ползают и кочевряжатся, надеясь, что их кто-нибудь заметит... а никто... не замечает... Одного боюсь - этой сволочи хватит ума попытаться запретить человечество». - Илья Кормильцев, автор текстов группы «Наутилус Помпилиус».
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«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк.
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«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
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«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.).
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«Во всем виновата Россия! Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.).
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«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922).
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«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.).
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«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
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«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии. От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями, и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы, должны принести с собой грозные ароматы...» - Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
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«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков, на Украине. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в 1654 - 1656 гг. в Москве. Записал его писарь Павел Алеппский...
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«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...» - Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..
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"Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Если бы кто подписал Иван или Петр, то потерял бы жизнь. Московиты убеждены, что вся их страна со всеми богатствами и со всеми людьми является частной собственностью царя, и он имеет божественное право делать, что захочет, с поместьями и людьми. Московиты не имеют простых моральных устоев. Учиться от чужаков хоть приличному поведению не хотят, считая свое лучшим. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами. Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель … Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновали
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Жопаблок офонарел окончательно и на всегда!
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Ну й даремно стільки шуму. Треба було сформувати делегацію з усіх ОПЗЖ, відправити в Москву на парад, а потім назад не впускати. Все.
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Отреагируют
Слуги сами первыми помчатся на поклон к *****
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Что при Пэте чувствовали себя вольготно, что при Воване.. И это в стране 6 лет ведущей войну, у которой до 14 тысяч погибших и считай в три раза больше раненных, а посчитайте их близких, родных.. а миллионы беженцев.. И это в стране у которой аннексировали целый регион, а во втором ведут непрекращающуюся войну и оккупацию. Разве может такая страна надеяться устоять перед превосходящим противником . Позор!!! ( в итоге готовят страну к капитуляции, некоторые говорят о финском варианте.., даже не мечтайте. Вариант будет прибалтийский 1939-1940 г
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