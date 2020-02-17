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 У Запоріжжі раніше судимий чоловік заманив до себе у квартиру двох 10-річних хлопчиків і зґвалтував, - поліція

У Запоріжжі співробітники поліції затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні двох 10-річних хлопчиків. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

16 лютого близько 14:40 у Вознесенівське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про зґвалтування двох неповнолітніх хлопчиків у місті Запоріжжя.

"Працівники поліції встановили, що двоє хлопчиків 2010 років народження гуляли на вулиці. В цей час зловмисник запропонував неповнолітнім подивитись металошукач у себе в квартирі, на що останні погодились. Після чого чоловік, перебуваючи у себе в квартирі, вчинив дії сексуального характеру по відношенню до дітей. Поліцейські затримали раніше судимого чоловіка 1980 року народження в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів заступник начальника сектора кримінальної поліції Вознесенівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області Михайло Тупахін.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Санкція статті передбачає від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі на термін. Триває досудове розслідування.

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"Поліція Запорізької області звертається до батьків та опікунів більше уваги приділяти вихованню своїх дітей, проводити з неповнолітніми бесіди аби малеча знала, як поводити себе із незнайомими. Намагайтесь донести до своєї дитини, що розмова із будь-якою невідомою людиною, яка пропонує показати щось цікаве у іншому дворі чи будинку, запрошує сісти до свого автомобіля, пропонує солодощі, або запрошує кудись із нею піти - це небезпечно!" - підкреслили у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176145
 
 
 Топ коментарі
 
лучше б он одного 42-летнего заманил... В Запорожье ранее судимый мужчина заманил к себе в квартиру двух 10-летних мальчиков и изнасиловал, - полиция - Цензор.НЕТ 5354
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он без разрешения мамы с дядями никуда не ходит
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он без разрешения мамы с дядями никуда не ходит
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Казалось бы, при чем здесь верка сердючка и Боря, Моисеев сын.
В Запорожье ранее судимый мужчина заманил к себе в квартиру двух 10-летних мальчиков и изнасиловал, - полиция - Цензор.НЕТ 3488
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В данном случае хочется читать "Преступник ликвидирован"
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Или хотя бы "кастрирован ржавым тупым предметом без наркоза".
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Тут совсем другой калинкор. Эти взрослые и могут делать друг с другом что хотят. Главное, чтобы никто не видел этого. Но, ***, изнасиловать 10-летних детей - это *** писец У Запоріжжі раніше судимий чоловік заманив до себе у квартиру двох 10-річних хлопчиків і зґвалтував, - поліція - Цензор.НЕТ 499
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Взрослые могут есть друг друга. Главное, чтобы никто не видел этого.
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Гнида, ну трахайся ты с подобными себе, но, ***, за что детей? Если до суда доживет, то, надеюсь, что в тюряге его будут трахать до тех пор, пока копыта не отбросит У Запоріжжі раніше судимий чоловік заманив до себе у квартиру двох 10-річних хлопчиків і зґвалтував, - поліція - Цензор.НЕТ 5194
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А могли бы позволить бежать и завалить при попытке к бегству.
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тут никто не работает по ходу, или все на работе, непонятно
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Гнида((, трахать в тюрме((, гнида((.. Ой, а теперь обедать свежим круасаном с кофе пришла пора .
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