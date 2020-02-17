 У Запоріжжі раніше судимий чоловік заманив до себе у квартиру двох 10-річних хлопчиків і зґвалтував, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

16 лютого близько 14:40 у Вознесенівське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про зґвалтування двох неповнолітніх хлопчиків у місті Запоріжжя.

"Працівники поліції встановили, що двоє хлопчиків 2010 років народження гуляли на вулиці. В цей час зловмисник запропонував неповнолітнім подивитись металошукач у себе в квартирі, на що останні погодились. Після чого чоловік, перебуваючи у себе в квартирі, вчинив дії сексуального характеру по відношенню до дітей. Поліцейські затримали раніше судимого чоловіка 1980 року народження в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів заступник начальника сектора кримінальної поліції Вознесенівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області Михайло Тупахін.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Санкція статті передбачає від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі на термін. Триває досудове розслідування.

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"Поліція Запорізької області звертається до батьків та опікунів більше уваги приділяти вихованню своїх дітей, проводити з неповнолітніми бесіди аби малеча знала, як поводити себе із незнайомими. Намагайтесь донести до своєї дитини, що розмова із будь-якою невідомою людиною, яка пропонує показати щось цікаве у іншому дворі чи будинку, запрошує сісти до свого автомобіля, пропонує солодощі, або запрошує кудись із нею піти - це небезпечно!" - підкреслили у відомстві.