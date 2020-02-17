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Все про:Міноборони (3147) розвідка (1531) Донбас (15307) найманці РФ (995)

 Окупанти скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів 1 і 2 АК ЗС РФ на Донбасі, - розвідка

Російське окупаційне командування активізувало заходи щодо провокування напруженості на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

В українській розвідці зазначили, що окупанти скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Крім того, російськими пропагандистами для нав'язування панічних настроїв серед місцевого населення поширюються повідомлення про нібито підготовку сил і засобів ООС до наступу у формі т.зв. "бліцкригу" і інша неправдива інформація з метою дискредитації командування та особового складу підрозділів ЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти впродовж пів години обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176139
 
 
 Топ коментарі
 
Естессно: кацы давят того, кто поддаётся на давление. Давят, пока не выдавят до конца! Этого только де... зебилы не понимают! Оккупанты отменили ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений 1 и 2 АК ВС РФ на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9078
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а вот и пошла реакция из Кремля на провал в Мюнхене.. и будут сильные бои на Донбассе..
таким образом, Кремль будет ставить Зеленского в переговорное стойло и делать "договороспособным"..
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Сивохо сказал что это начинает работать площадка по наведению мостов к единению и примирению
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Ну й как щас дружить с таким мирним насилением ?
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Естессно: кацы давят того, кто поддаётся на давление. Давят, пока не выдавят до конца! Этого только де... зебилы не понимают!
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хорошо бы тавтологическую рифму убрать. ну и белое на чёрном - это фи.
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Шо можно требовать от "дмитрика если не убрать Порошенко, то тут будут солдаты НАТО"? Его мозга едва хватает, чтоб вставлять картинки на форуме
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Сивохо сказал что это начинает работать площадка по наведению мостов к единению и примирению
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а вот и пошла реакция из Кремля на провал в Мюнхене.. и будут сильные бои на Донбассе..
таким образом, Кремль будет ставить Зеленского в переговорное стойло и делать "договороспособным"..
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Готовятся к совместному патрулированию?
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То,что начнутся бои-это ещё цветочки...Гораздо хуже,когда ети ублюдки зайдут в мирные украинские города...
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Хлопці нащо ризикувати? Головнокомандуючий позаглядав в очі Х*йлу і вирішив що той хоче миру. От і все.
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