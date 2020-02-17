 У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми хотіли б звернути увагу колег і всіх виборців на те, що зараз відбувається річниця президентської кампанії і у нас зараз знову якісь сплески тих подій, які були рік тому і вони пов'язані передовсім з певним підвищеним градусом обговорень в соціальних мережах. Навіть повернення до такої неприємної штуки, як мова ненависті. Лунають заклики різні, зокрема, образи в сторону військовослужбовців. І це роблять люди, пов'язані з колишнім верховним головнокомандувачем", - сказав Корнієнко.
Він зазначив, що такі образи є неприйнятними.
"У нас є пропозиція посилити відповідальність за образи і наклеп в сторону військовослужбовців. Винести це окремим пунктом. Зрозуміло, що ця відповідальність і так є, але щодо військовослужбовців, людей, які захищають нашу землю і нас щодня. Ніхто не має права їх ображати, не залежно від статусу нинішнього або минулого цієї людини", - додав нардеп.
Это самая гнусная, рашистская клевета.
Привлечь свою Мендель не привлекут, но хоть дело откроют?
зебанутые не умеют сделать лучше, чем Бирюков, Забродский, Полторак, Порошенко.
у зебанутых руки из сраки, а в карманах - 30 российских сребренников.
и у зебанутых один выход: НУ ХОТЬ КОГО-ТО ПОСАДИТЬ!
НУ ХОТЬ ТУШКОЙ! НУ ХОТЬ ЧУЧЕЛОМ!
Ну хоть женщин - которые сказали ишаку, что он чмо.
Ну хоть Бирюкова - который гнид назвал гнидами.
Они бездарны и продажны - но очень обидчивы.
Но - поскольку бездарны - у них не получается никого посадить.
А потому - да здравствует Порошенко и Украина! - зебилы ничего не могут, и репрессии тоже провести не смогут.
А що ж робити? Вважати чотиразового уклоніста від призиву до ЗСУ «главнокомандующім»?
ты можешь сколько угодно пытаться гавкать на пороха - от этого он только сильнее становится.
ролик где ему тысячи кричали "дякуємо" выоложить или сам найдешь чучело
Сядет каждый зебил обвинивший медсестру ВСУ Яну Другарь в убийстве Шнремета.
Сядут те кто поливает говном Забродского, Кривоноса, Зинкевич.
И так же сядет вся партия помойных слуг за поливание Муженка, Полторака и т.д.
Натяк на Бірюкова. Тільки, де там наклеп і образи? Тим більше, що сам Бірюков має моральне право так висловлюватися
вводите НКВД за критику
Кстати, и по отношению к простым гражданам это тоже звучит оскорбительно
Заметьте, не я сказал, а Корниенко 😂