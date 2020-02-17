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 Політика України
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Все про:військовослужбовці (2648) Корнієнко (126)

 У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує посилити відповідальність за образу військовослужбовців.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли б звернути увагу колег і всіх виборців на те, що зараз відбувається річниця президентської кампанії і у нас зараз знову якісь сплески тих подій, які були рік тому і вони пов'язані передовсім з певним підвищеним градусом обговорень в соціальних мережах. Навіть повернення до такої неприємної штуки, як мова ненависті. Лунають заклики різні, зокрема, образи в сторону військовослужбовців. І це роблять люди, пов'язані з колишнім верховним головнокомандувачем", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що такі образи є неприйнятними.

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"У нас є пропозиція посилити відповідальність за образи і наклеп в сторону військовослужбовців. Винести це окремим пунктом. Зрозуміло, що ця відповідальність і так є, але щодо військовослужбовців, людей, які захищають нашу землю і нас щодня. Ніхто не має права їх ображати, не залежно від статусу нинішнього або минулого цієї людини", - додав нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176135
 
   
 Топ коментарі
 
Да, можно и подальше. Наибольшим оскорблением воинов и памяти погибших защитников является предательская позиция зеленой пошести. Примиренцы хреновы.
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А за ежедневные убийства воинов, усилить ответственность не собираетесь, каЗелы? Или платформа примирения этого не предусматривает?
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то есть зеля предложив признание роснаемников стороной конфликта не зашкварился, а зашкварился емоционально отреагировавший на єто матом Бирюков?
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Зебилы, а кто кроме вас самих зебилов ********* военных? Военных оскорбляете только вы тем что не разрешаете им стрелять и тем что сажаете военных которые выступают против зебила
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Начните со своей Мендель, которая обвиняла ВСУ в обстрелах мирных жителей Донбасса.
Это самая гнусная, рашистская клевета.
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зато это не оскорбление. так шо Мандель по нему не привлечёшь.
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А по пресловутому закону о клевете и фейках от зеленых?
Привлечь свою Мендель не привлекут, но хоть дело откроют?
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За насмішки над Рюкзаковим та його орлами тепер скоро закриватимуть.
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Оруэлл писал о таких - кто не читал - советую - я в такой стране жить не хочу - а Бирюков ,лично по моему,перегнул в оценке палку - но у него болит ,реально болит , по форме нет, а по сути полностью согласен с ним
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...2 закона примите пакетом.... за антигос. агитацию и пропаганду 10- тку+, и за клевету -столько же. и сушить сухари начинайте многие
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не, ну Бирюков жёстко выразился по поводу военных голосовавших за Зеленую Шмарклю, но это даже на админку не тянет.. а вот то, что делает Зелнский предлагая совместное патрулирование с сепарами, это тянет на измену Родине..
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Предлагаем усилить ответственность за оскорбление воинов. И за фальсификацию доказательств в уголовных делах не забудьте усилить.
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попытка задним числом наехать на Бирюкова.

зебанутые не умеют сделать лучше, чем Бирюков, Забродский, Полторак, Порошенко.
у зебанутых руки из сраки, а в карманах - 30 российских сребренников.

и у зебанутых один выход: НУ ХОТЬ КОГО-ТО ПОСАДИТЬ!
НУ ХОТЬ ТУШКОЙ! НУ ХОТЬ ЧУЧЕЛОМ!
Ну хоть женщин - которые сказали ишаку, что он чмо.
Ну хоть Бирюкова - который гнид назвал гнидами.

Они бездарны и продажны - но очень обидчивы.
Но - поскольку бездарны - у них не получается никого посадить.
А потому - да здравствует Порошенко и Украина! - зебилы ничего не могут, и репрессии тоже провести не смогут.
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Армия с народом, но не с властьимущими.
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А цей зебіл скільки повісток ігнорував?
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боже які зебілятка лякливі В связи с годовщиной президентской кампании раздаются разные призывы в сторону военнослужащих. Предлагаем усилить ответственность за оскорбление воинов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6372 як там свинарчуки? як там перестать стрєлять???
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«Раздаются призывы разные, в частности, оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим", - сказал Корниенко.» Источник: https://censor.net.ua/n3176135
А що ж робити? Вважати чотиразового уклоніста від призиву до ЗСУ «главнокомандующім»?
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когда армия поднимется - зеленые просто сдохнут. все
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ути бозе. а что теперь мешает? времени нет? урод. скорее ты сдохнешь чем порох
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хома я тебе так скажу - я плотно общаюсь с воинами ВСУ. так вот - у меня для тебя плохие новости. вазелина сметут несмотря на приказы.

ты можешь сколько угодно пытаться гавкать на пороха - от этого он только сильнее становится.
ролик где ему тысячи кричали "дякуємо" выоложить или сам найдешь чучело
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хома тебя никто спрашивать не будет. ты понимаешь? НИКТО тебя спрашивать не будет. И зеленую плесень скинем как я яныка. не веришь? не верь
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Только перед поднятием решите, что делать с голосовавшими за этот цирк армейцами. А то вдрух они будут против?
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они просто сдохнут. именно за то за что голосовали. на передовой. если не передумали. если нет - не жалко
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Вы денежное содержание военным поднимите, квартирами обеспечьте защитников Родины, участки земли ветеранам отдайте, те что обещаны. А на оскорбления военнослужащие сами ответят, так что мало не покажется...
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Вот именно. Вспомнили, наконец, про военных! Еще про волонтеров крокодильи слезы пролейте.
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Ха-ха. Нормально потролив порохобота Бірюкова
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о Тараска - чейный будешь? вопрос понятен?
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примерно как глист из жопы потролил прохожего что у того грязные сапоги.
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зебилы а ведь то палка о двух концах. У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6003
Сядет каждый зебил обвинивший медсестру ВСУ Яну Другарь в убийстве Шнремета.
Сядут те кто поливает говном Забродского, Кривоноса, Зинкевич.
И так же сядет вся партия помойных слуг за поливание Муженка, Полторака и т.д.
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З Дугарь взагалі цікаво. Там аж три довбо*оба на камери ганьбили військовослужбовця. І що тепер з цими пі**расами буде?
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Тоді винось в Раду питання про імпічмент Клоуну, бо сама його присутність на посаді Головнокомандуючого є образою для військовослужбовців, ветеранів і добровольців.
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на фотографіі мабйдь репетиція" спільного патрулювання."просто ми про це тодіще не знали
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Только ОБСЕ за кадром осталось, видать сидят в ресторане, ноги не несут.
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Нет, эти не оскорбляли. Срущие на этой ветке зебилы поттвердят.
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А це не та "героїня", яка здалася ВСУ, справа?
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Напевно, це Ви риторично запитали. Але я перевірив. Не служив! Він же бізнес-тренер У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2839
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де фото як Янелох спілкуєтся з воїнами щоб ми знали кого наказувати
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Зеленський президент, це і є найбільша образа та неповага до наших вояків!
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Ніхто не звернув увагу, що вже ніхто ніякі випробовування ракет не проводить? Совпаденіє?
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Зачем все технологии уже проданы кацапстана, за бабосики. Продал Вас с потрохами Зеленский.
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Кацапам і технології не допомогають... Для цього ще мізки потрібні, і руки не з задниці... Недарма німці кажуть - "Мерседес", зібраний у Німеччині, і зібраний, з німецьких деталей, в Росії - різні машини...".
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Це ж треба так, через дупу все об'єднати. Якась, нахрін нікому не потрібна, "річниця", спонсорованої фуйлом і коломоським, презЕдентської компанії", яким боком до солдат? Ця гидота пропонує ім з сепарнею брататися. Ось де приниження
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т.е. Бубочке после такого усиления , висеть за яйца на гилляке
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Корниенко а ты дебил. Готовься на совместное патрулирование, как сказал твой говнокомандующий. Так унизить военнослужащих много только сам Зеленский, своим призывам к убийцам украинцев на совместное патрулирование.
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Я уже не удивляюся всяким словесным выкрутасам, видно такова линия поведения власти, так сказать, политика партии и правительства.
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Зебилов в форме обижают? Шо сі робиться? У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 797
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Найдільше приниження українських воїнів - це моріонеточний ЗЄговнокомандующій.
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Надо срочно принять закон. А лучше закрепить в конституции и Уставе ООН. Просто это не остановит подобных Бирюкову. Это надо понимать. Принятие закона о дорожном движении и усиление ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения не избавляет дороги от пьяни за рулем. Так и здесь. Все зависит от самого человека. От его воспитания и политической культуры.
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Чюдік з партії, яка виступає за мір з агресором і відводить війська з укріплених позицій в поля, зараз хоче захистити цих військових але не від свинособачих куль та снарядів, а від поганого слова від українців.
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Расстрелять! Гарадами расстрелять! Тока не по сепарам, з ними ми прагнемо до миру.
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Ніхто так не принижував наших військових, як ваша партія "слуг". Це робиться систематично і однобоко.
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Абсолютна надмірно жорстка й неправильна зява Бірюкова трохи розбудить ідіотів з 73-х відсотків, якщо їм до цих пір посрать на заяви та дії ЗЕнестартега та ЗЕнелоха...
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Зелені: "У нас є пропозиція посилити відповідальність за образи і наклеп в сторону військовослужбовців"

Натяк на Бірюкова. Тільки, де там наклеп і образи? Тим більше, що сам Бірюков має моральне право так висловлюватися
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Так шо уже ВСЯ ПАРТИЯ СЛУГА НАРОДА ОБОСРАЛАСЬ
вводите НКВД за критику
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у нас учителя в статусе святьіх коронованьіх педкороной: критиковать нельзя, под сомнения ляпнутое ставить нельзя. и куда мьі *** пришли? в жопу. и с солдатами тоже самое: их же не отбирают по интеллекту, многие как дома не соображали о многих собьітиях вокруг так и в окопе не соображают, а право вьібора имеют. єто ж не сложно тьікнуть галочку на бумаге.
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То что в маршрутках над АТОшниками издеваются и на улицах избивают это норм, а вот слово выражение "вы же сами избрали Зеленского" это уже оскорбление.

Кстати, и по отношению к простым гражданам это тоже звучит оскорбительно

Заметьте, не я сказал, а Корниенко 😂
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