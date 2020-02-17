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 Політика України
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Все про:ВР (7091) Разумков Дмитро (382)

 Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань

Спікер парламенту Дмитро Разумков відчитав народних депутатів за те, що вони на робочому місці відволікаються на особисті справи, їжу і телефони.

Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що йому доводиться бувати у відрядженнях у різних регіонах і часто йому доводиться чути нарікання на поведінку депутатів.

"Люди здебільшого позитивно оцінюють нашу роботу, те, як ми працюємо, і те, що народні депутати ходять на роботу... Проте мені як главі ВР, я думаю, що ви теж про це чули, що людям іноді незрозуміла поведінка нардепів у сесійній залі. І щодо кави, і щодо їжі, і того, що парламентарії доволі часто займаються власними справами, то в телефонах, то ще в чомусь...", - сказав він.

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Разумков також навів приклад, що якось до нього підійшла вчителька і розповіла, що в неї немає часу на власні справи під час робочого дня.

"Ну, дивіться, я так само, як і ви, ходжу на роботу, рідко буває, коли мій робочий день коротший за день роботи народного депутата у ВР. У мене немає часу, коли я перевіряю зошити, спілкуюся з батьками, дітьми, займатися власними справами. У депутатів часу трошки більше?" - процитував слова педагога спікер ВР.

"Я розумію, що мені важко відповісти на це питання, воно чесне, воно правильне, але відповісти важко. Зробімо так, щоб нам не було важко відповідати на такі запитання, щоб у людей не було таких запитань, щоб вони бачили, що народні депутати працюють на користь держави, щоб вони це бачили і відчували", - резюмував спікер парламенту.

Нагадаємо, в жовтні Разумков вже відчитував нардепів за куріння і їжу в залі Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176134
 
 
 Топ коментарі
 
И анал табу, а очень чешется...
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А что им ещё в зале делать,только яйки чесать,законы они не пишут и не читают не обсуждают,голосуют как приказал взяточник гетьманович и все,с проститутками переписываться тоже нельзя - чисто зона строго режима за копеечную зарплату.
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А где же свинар стефанчуку еще харчеватся, он туда пришел не работать, а есть, ведь кто не работает тот ест. С такой ряхой кушать нужно каждый час Разумков отчитал нардепов за кофе, еду и телефоны в зале заседаний - Цензор.НЕТ 7258
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"... и того, что парламентарии довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то..."

еще в чем-то - это прекрасно! даже Разумков постеснялся конкретизировать в чем Разумков отчитал нардепов за кофе, еду и телефоны в зале заседаний - Цензор.НЕТ 2504
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А что им ещё в зале делать,только яйки чесать,законы они не пишут и не читают не обсуждают,голосуют как приказал взяточник гетьманович и все,с проститутками переписываться тоже нельзя - чисто зона строго режима за копеечную зарплату.
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так это шо теперь им и семечки даже полузгать нельзя в зале ? Та ну нах такие притеснения
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А за "анал-табу" и "кокин-за-колоной" не отчитывал, значит МОЖНО?!

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Об этом он сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, глядя на то как Кива снова гоняет лысого.
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Зебіли, цю криворізьку свиноту ви привели до парляменту.
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это ж в каких регионах народ вас поддерживает?..на юго востоке плюются..в западном только разве?... Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 5086..а ты когда бывал там, Спикер?...мне кажется вас и там готовы на молекулы разобрать, а еще же "земля" впереди и вода крыму.....порвет вас скоро народ, космонавты хреновы...со стороны на себя посмотрите хоть иногда в записи.. Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 9738клоуны дешевые..
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Короче, если бы учительница не подошла и не сказало, оно бы само и не знало, что в его Раде на его глазах (!) происходит бардак!
Сказочный ...слепой!
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"Із хама не зробиш пана".
А чьо,льогкий перекус,В столовці бачили,які ціни ? А зарплата малю-ю-ська.
Ще подякуйте,що курей з борщами не приносять,та сто грам для апетиту під столами не розливають.Стоп ! Виход єсть ! (тільки пляшечку з-під коли треба брати):
Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 6228

хоп !
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"тільки пляшечку з-під коли треба брати" - для этого нужна хоть одна извилина.
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а где подонок из абхазии ? водой торгует ?
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"И относительно кофе, и относительно еды, и того, что парламентарии довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то..." ну если во главе разношерстного стада ослик разве может быть по-другому
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понабирали гопників з вулиці, а тепер намагають виховать. То семки нельзя, то за колоною не ссять... ніякого народовладдя
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Я давно об этом писал.почему рабочему нельзя пользоваться телефоном на работе а депутатам можно
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а почему детям нельзя пользоваться на уроке телефоном? почему детям нельзя попить на уроке? свежачок https://de-de.facebook.com/photo.php?fbid=2484763628504082&set=gm.2527848224134485&type=3&theater&ifg=1
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Даже курят? И пирожки с кофеем кушают? Ай-яй как нехорошо. Неловко пере иностранными партнерами. А на своих давно ... положили.
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Поставте їм в ВР корито, менше будуть відволікатись))
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Да, лучше бы было если бы вы, гниды зеленые, в зале жрали, пили и дрочили, чем такое фуфло в турборежиме принимать - меньше бы вреда было
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попередники хоть в тюрьмах обучались, а эти свиннота не образованная во главе с министром образования.... щелчком пальцев интеллект не разбудить и эта "элита" уже начала догадываться, шо они депутаты
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а че им там ещё делать, кнопку нажал и свободен. для этого их туда и завели
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Разумков (отчитывает депутатов): Я вот ездил в командировку, и узнал, что в зале заседания нужно не только жрать, кофе пить и телефонами играться.
Депутаты: А что ещё, что ещё?
Разумков: Нужно так жрать, кофе пить и в телефоны играться, чтобы с нас брали пример!
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Не Рада, а какой-то откормочный пункт, скоро будут в креслах мучаться как Янукович на футболе.
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покажіть, будь-ласка, тих дебілів, що позитивно оцінюють роботу цих кріпаків від слуги народу.. також хотілося б почути думку прибиральниць після сесійної фієсти цього елітного бидла.. мабуть сємки, пляшки, лушпайки, недопалки та використані презервативи виносяться мішками.. 73%ва иліта, *****
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"Разумков также привел пример, что как-то к нему подошла учительница и рассказала, что у нее нет времени на собственные дела во время рабочего дня."

У этой учительницы зарплата 4000 евро (при Зеле Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 4632 ), а у "депутатов" меньше.
Поэтому она работает, а они дрочат. Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 7407
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ну їсти у залі, як і на уроці - то вже занадто. а в чому проблема з кохфе і іншими напоями? не бачу проблем. на Разумкова таракани вчительки перелізли?
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