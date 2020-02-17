 Окупанти впродовж пів години обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби станом на 12:00 ворог один раз відкривав вогонь на донецькому напрямку.

Упродовж 30 хвилин окупаційні війська обстрілювали наші позиції поблизу Гнутового, при цьому використовуючи станковий протитанковий гранатомет і великокаліберні кулемети.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил унаслідок обстрілу противника немає.

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