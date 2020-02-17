 Окупанти впродовж пів години обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Від початку поточної доби станом на 12:00 ворог один раз відкривав вогонь на донецькому напрямку.
Упродовж 30 хвилин окупаційні війська обстрілювали наші позиції поблизу Гнутового, при цьому використовуючи станковий протитанковий гранатомет і великокаліберні кулемети.
За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил унаслідок обстрілу противника немає.
Яка несподіванка!
А після обстрілу усі підуть на сумісне патрулювання?!
ППЦ!
Будем примерятся с братушками мышибратьями. Автора стихов "никогда мы не будем мышибратьями" осудить, дать плетей и привязать к столбу как Ирину Довгаль!!!!