 IT-сектор, хімічне виробництво, агросектор і фармацевтика - найуспішніші в українській економіці, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", про це він заявив під час презентації урядової програми "Економічна стратегія: зростання через інвестиції".
"IT і агро - це два успішні сектори економіки, які здатні вбудуватися в глобальні економічні ланцюги. Ці сектори працюють зі світовими клієнтами, постачальниками, замовленнями. Звідти приходить конкуренція, навички і технології", - підкреслив Милованов.
Зокрема в Мінекономіки серед факторів успіху IT-бізнесу виділяють "сприятливий режим оподаткування", а для агросектору підкреслюють "дешеву робочу силу".
У відомстві також зазначають, що і хімвиробництво і фармацевтика користуються стабільним попитом на внутрішньому ринку.
Для хімгалузі виділяють відкриття нових і поновлення старих виробництв, як фактор успішності, а для фармацевтики - переорієнтацію українців на вітчизняну фармопродукцію.
Точно так же можно утверждать, что немцы продавая Украине комбайны "Джон Дир" работают не на свою экономикку, а на украинскую, поскольку собранные ими комбайны работают тут
Еще угандошить химию, IT и агросектор...
. "КУпить Уролесан Москва." Дива -там Львівський Уролесан вартує 311 руських рублєй. От вам і українські буржуї. Толєрантно відносяться до мокшан, бояться їх розорити.
Я бы ему денег даже на 1000 грн не доверил на закупку чего либо.
А ведь он отвечает за развитие Украины! Печаль.