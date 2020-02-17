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Все про:економіка (336) Милованов Тимофій (158) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (14)

 IT-сектор, хімічне виробництво, агросектор і фармацевтика - найуспішніші в українській економіці, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що IT і агросектор економіки здатні вбудуватися в глобальні економічні ланцюги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", про це він заявив під час презентації урядової програми "Економічна стратегія: зростання через інвестиції".

"IT і агро - це два успішні сектори економіки, які здатні вбудуватися в глобальні економічні ланцюги. Ці сектори працюють зі світовими клієнтами, постачальниками, замовленнями. Звідти приходить конкуренція, навички і технології", - підкреслив Милованов.

Зокрема в Мінекономіки серед факторів успіху IT-бізнесу виділяють "сприятливий режим оподаткування", а для агросектору підкреслюють "дешеву робочу силу".

У відомстві також зазначають, що і хімвиробництво і фармацевтика користуються стабільним попитом на внутрішньому ринку.

Також читайте: У найближчі 5-10 років Україні потрібні близько $50 млрд інвестицій, - Милованов

Для хімгалузі виділяють відкриття нових і поновлення старих виробництв, як фактор успішності, а для фармацевтики - переорієнтацію українців на вітчизняну фармопродукцію.

IT-сектор, хімічне виробництво, агросектор і фармацевтика - найуспішніші в українській економіці, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176130
 
 
 Топ коментарі
 
перечислил все что знал и помнил со школы..) а 12 лярдов заробитчан слабо вспомнить?)
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Перечислить то перечислил, только падение экономики при себе не заметил

IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 6176
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перечислил все что знал и помнил со школы..) а 12 лярдов заробитчан слабо вспомнить?)
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Ота пика лише ззовні похожа на Макаку. В дійсності - Милованов дуже хитрий зєбуїн. І вже зараз шкоду яку він наносить економіці України,починає зрівнюватись із збитками нанесених Хублом.
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Дурость глаголите, по сути это экспорт услуг.
Точно так же можно утверждать, что немцы продавая Украине комбайны "Джон Дир" работают не на свою экономикку, а на украинскую, поскольку собранные ими комбайны работают тут
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Перечислить то перечислил, только падение экономики при себе не заметил

IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 6176
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Ну такой вот обещанный 40% рост экономики! Надо же с чего то начинать, а выдумали сразу будет 40% IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 7652
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мы идем к вам - шо Вы дали своей стране - надо бы больше,еще больше ))
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если кто не понял - они этим отраслям налоги поднимут - не как не иначе)) слуги они такие)
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Ну да, там мышление примерно такое: видят расходную часть и доходную, при этом, доходная явно меньше чем расходная..... Нужно одолжить у МВФ. Не дают! Давай смотреть структуру расходов, а там расходы МВД, армию, медицину, образование (резать нельзя будет бунт), на гос аппарат (себя урезать тоже нельзя) всякие местный бюджеты - урезаем им, пусть со своими бюджетами сами разбираются и сами за них отгребают. Денег все равно не хватает, давай смотреть структуру доходов, а они оказывается состоят из налогов (сборов, акцизов). Какой напрашивается вывод если нужно увеличить доходы?! Правильно увеличить налоги!!! А то что это можно сделать еще увеличивая налоговую базу (т.е. рост ВВП) это уже высшая математика - это уже реформы придумывать надо.
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Ну, если мылофанов объяснял падение показателей погодой, то тут погода явно не при чём...
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Да металлургию и пр-во сигарет Зеботы ухерачили в первую очередь. Мало кто вспомнит, но обе эти отрасли весьма важны для войны. Болгарию с ее табачными плантациями Германия в свое время считала стратегическим ресурсом для снабжения армии.
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Там где "мама любит скорость" поковырялись уже нет роста.
Еще угандошить химию, IT и агросектор...
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Ну наша фармацевтика всегда будет успешной: продавать глину вместо таблеток, слава Богу научились.
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Купив каплі Уролєсан за 148гривень, здивувався. Раніше вони коштували 106 гривень. З приколу набрав
. "КУпить Уролесан Москва." Дива -там Львівський Уролесан вартує 311 руських рублєй. От вам і українські буржуї. Толєрантно відносяться до мокшан, бояться їх розорити.
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Милованова надо слушать и видеть при этом, чтобы понять какое оно недалекое.
Я бы ему денег даже на 1000 грн не доверил на закупку чего либо.
А ведь он отвечает за развитие Украины! Печаль.
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А В ЧЕМ РАЗБИРАЕТСЯ ЭТОТ ПРАВНУК ПОЛИГРАФА ШАРИКОВА ?
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таблєтірований мєл по утройєнной ценє самих дорогіх йєвропєйскіх лєкарствов - пачєму би фармацевтікє нє процвєтать???
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От айти не будет реального толка пока практически все украинские айтишники работают на аутсорсе. По-настоящему большие деньги на них зарабатывают крупные компании в других странах. Нам перепадают только крохи. Нужно создавать свои продукты чтобы это подымала экономику. Как сделала Япония в своё время. Теперь Китай. Но для этого нужна государственная поддержка и финансирование. Тоже самое с агро-сектором пока не начнём создавать добавочную стоимость так и будем сырьевым придатком.
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