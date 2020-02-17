 У Кремлі відреагували на ідею Зеленського: Спільне патрулювання кордону потрібно обговорювати з представниками "Л/ДНР"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Це нова ініціатива. Для того, щоб розглядати цю ініціативу, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік. Щоб розуміти позицію керівництва невизнаних республік, з ними потрібно розмовляти. Наскільки ми розуміємо, першоджерело, тобто, Київ - автор цієї ініціативи - як і раніше не проявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних республік Донбасу", - сказав Пєсков.
Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський заявив під час Українського ланчу в межах Мюнхенської конференції з безпеки про те, що українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.
И сколько же раз наши будут такое косячить, а их опять в гавно макать?
Авторы документа предлагают следующие 12 шагов:1.Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных
2. Создание "нормандского формата" на уровне военных
3. Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения
4. Решение вопроса без вести пропавшихЗапуск программы разминированияЗапуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах З Постепенное снятие санкций с России (в документе называется "изменением санкционного режима") с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения "Минска"); из контекста следует, что речь идет об ослаблении давления на РФ в вопросе деоккупации ДонбассаПоиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на ДонбассеДиалог в странах НАТО о взаимной безопасности, "для преодоления того, что разделяет" (в документе прямо не уточняется, о чем идет речь и должна ли Россия быть частью такого диалога)Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.
Вот этот документ называют скандальным ! И на вопрос - в чёт тут скандал - не отвечают. Смешно, что с сайта конференции Документ был снять, как "не отражающий официальную позицию уКраины" .... 1. Уж не из-за того ли, что там рашка названа сторонй конфликта. 2. А что - официальная позиция Украины - это стать раком перед ****** и других поз-иций не предусмотрено? 3. А с какого хера международные общественные организации должны оглядываться на официальную позицию Зе_позора? Короче, на примерен видно, что СМИ уже жмут по-черному и заставляют тенденциозно подавать информацию , делая необходимые узурпаторам акценты ... 4. Допустим - не все там пункты однозначны..НО то, что в МИнском документе вообще неоднозначен ни один не мешает всем говорить, что ему нет альтернативы... Отакое вот скандальное патрулирование совместно с убийцами из ОРДЛО....а ***** - как бы - не при чем...
дочекатись розвалу рассєюшки...
ген. Гудков.