 У Кремлі відреагували на ідею Зеленського: Спільне патрулювання кордону потрібно обговорювати з представниками "Л/ДНР"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Це нова ініціатива. Для того, щоб розглядати цю ініціативу, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік. Щоб розуміти позицію керівництва невизнаних республік, з ними потрібно розмовляти. Наскільки ми розуміємо, першоджерело, тобто, Київ - автор цієї ініціативи - як і раніше не проявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних республік Донбасу", - сказав Пєсков.





Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський заявив під час Українського ланчу в межах Мюнхенської конференції з безпеки про те, що українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкретних дат зустрічі в "нормандському форматі" немає, - Пєсков