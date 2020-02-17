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 Політика України
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 "У нас дуже багато роботи", - "слуга народу" Корнієнко просить нардепів швидше розглядати законопроєкт про ринок землі

Фракція "Слуга народу" закликає колег по парламенту інтенсивніше працювати над законопроєктом про ринок землі, щоб швидше його розглянути і перейти до інших питань.

Про це сказав під час Погоджувальної ради заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки ми перебуваємо в середині розгляду законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Ми б хотіли звернутися від фракції "Слуга народу" до колег по парламенту і, в принципі, до наших виборців, з тим, щоб ми все-таки шукали можливості, залишаючись у межах регламенту, але якось рухатися, можливо, трохи інтенсивніше, тому що Верховна Рада - це законодавчий орган і у нас дуже багато роботи", - сказав Корнієнко.

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"Ми звертаємося до політичної відповідальності всіх колег по парламенту, можливо, до політичної совісті, щоб ми знайшли спосіб, як ми можемо розглянути цей закон швидше, щоб ми далі могли просуватися по порядку денному", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176125
 
 
 Топ коментарі
 
А у людей ви спитали чи вони згодні на це?
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Если долго рассматривать то мало времени на дерибан останется . Зеленая шобла извелась вся в ожидании старта .
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А у людей ви спитали чи вони згодні на це?
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Звичайно поспішають зєбуїни. Адже крім землі є ще маса привабливих шматків в Україні. Потрібно нахватати побільше, допоки не вигнали. А бідним в еміграції некомфортно живеться.
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Нужно успеть продать землю, пока вирус не грянул. Землю без людей продавать проще.
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Если долго рассматривать то мало времени на дерибан останется . Зеленая шобла извелась вся в ожидании старта .
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Васю, васю... Олєню нєнаглядній! Дєрібан, щоб ти знав, ніколи не припинявся. Саме дєрібану мораторій не заважає, а навпаки, сприяє.
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Спешат распродать Украину малоросы,а украинцы молча наблюдают...ну-ну
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Малороси будуть продавати. Українці купляти. Це ж добре.
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А когда это Коломойский стал украинцем?
Он зря, что ли, выписал 11 адвокатов из Израиля, специалистов по дерибану земли, когда ясно стало, что Зелемойский в лидерах?
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Шакалам аж зудит от нетерпения сказочно урвать. Прибарахлиться.
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давай быстрей только кидалы и проходимцы торопят не давая времени на обдумывание...
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Багато роботи.Це ж скільки могил треба вирити барижникам землею у землі.Копайте глибоко,аби не повилазили!
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бажаєте швидше добратися до української землі?
Не поспішайте, усі там будете
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Між "земля у людини" і "людина у земли" є невеличка різниця.
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вони у тій землі можуть опинитися за допомогою турборежиму
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прийдется коле оболонскому помощника нанять конверты потолще разносить...)
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они эту дурнушку специально в качестве провокатора используют?.. "У нас очень много работы", - "слуга народа" Корниенко просит нардепов побыстрее рассматривать законопроект о рынке земли - Цензор.НЕТ 7777..
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раз так торопят, значит вопрос дерибана решен.... остались формальности в виде закона.
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у них осталось мало времени, народ выходит из под зелёного гипноза всё больше и больше
надо побыстрее всё распродать и свалить на шеншилы как Богдан
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Народная мудрость гласит, что спешка нужна в двух случаях, - при ловли блох и при поносе.
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