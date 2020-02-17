 "У нас дуже багато роботи", - "слуга народу" Корнієнко просить нардепів швидше розглядати законопроєкт про ринок землі

Про це сказав під час Погоджувальної ради заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки ми перебуваємо в середині розгляду законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Ми б хотіли звернутися від фракції "Слуга народу" до колег по парламенту і, в принципі, до наших виборців, з тим, щоб ми все-таки шукали можливості, залишаючись у межах регламенту, але якось рухатися, можливо, трохи інтенсивніше, тому що Верховна Рада - це законодавчий орган і у нас дуже багато роботи", - сказав Корнієнко.

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"Ми звертаємося до політичної відповідальності всіх колег по парламенту, можливо, до політичної совісті, щоб ми знайшли спосіб, як ми можемо розглянути цей закон швидше, щоб ми далі могли просуватися по порядку денному", - додав він.