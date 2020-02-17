EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  4368  7
Все про:Білорусь (938) кордон (1379)

 Білорусь сформує ще одну прикордонну заставу на кордоні з Україною

Держприкордонкомітет Білорусі сформує ще одну прикордонну заставу на кордоні з Україною в населеному пункті Деражичі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив голова Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо.

"Цього року нам належить сформувати ще дві маневрені групи і прикордонну заставу в населеному пункті Деражичі", - сказав він.

За словами Лаппо, минулого року було створено шість мобільних груп. З формуванням ще двох підрозділів (у Полоцьку і Гродно) це питання буде вирішене для всіх територіальних органів прикордонної служби.

У 2019 році на білоруському кордоні обладнано понад 58 нових рубежів охорони з прикордонними дорогами і контрольно-слідовою смугою. З'явилося більш як 90 км загороджень для оснащення сигналізаційними засобами, сигналізаційними комплексами прикрито понад 97 км кордону. Загальна протяжність сигналізаційного прикриття рубежів становить близько 610 км.

Читайте також: Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176124
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ничего. просто лукавый цыган готовит препоны чтобы сцыкливые обитатели болотного микромордора не побежали в Украину после соития с вяликой на удмуртией.
 показати весь коментар
 
 
Так і є, калхозенфюрер отримав завдання після виконання якого отримає так необхідні йому енергоносії за внутрішньорасєйськими цінами...
 показати весь коментар
 
Американцы денег дали на обустройство границы. Только предупредили, не разворовывать, а быстро использовать.
 показати весь коментар
 
..побольше дорог крепких для руцке танков обустроить. вот что это значит.. Беларусь сформирует еще одну погранзаставу на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 8902
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору