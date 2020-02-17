 Білорусь сформує ще одну прикордонну заставу на кордоні з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив голова Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо.

"Цього року нам належить сформувати ще дві маневрені групи і прикордонну заставу в населеному пункті Деражичі", - сказав він.

За словами Лаппо, минулого року було створено шість мобільних груп. З формуванням ще двох підрозділів (у Полоцьку і Гродно) це питання буде вирішене для всіх територіальних органів прикордонної служби.

У 2019 році на білоруському кордоні обладнано понад 58 нових рубежів охорони з прикордонними дорогами і контрольно-слідовою смугою. З'явилося більш як 90 км загороджень для оснащення сигналізаційними засобами, сигналізаційними комплексами прикрито понад 97 км кордону. Загальна протяжність сигналізаційного прикриття рубежів становить близько 610 км.

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