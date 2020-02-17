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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:обшук (866) пограбування (439) Одеса (2363) Нацполіція (9013) Правоохоронні органи (810)

 Під час обшуку в офісі, в якому працюють сліпі, одеські поліцейські вилучили обладнання на 1,5 млн грн, а рішення суду про його повернення не виконують, - речниця компанії Стаховська

Правоохоронці в ході обшуків у комерційній структурі ТОВ "Дес-груп", яка випускає пластикові охоронні пломби і орендує приміщення в українського Товариства сліпих, вилучили обладнання на 1,5 млн грн, зокрема пресформи - основне обладнання, без якого неможливе виробництво. Більше того, під час обшуку були присутні представники фірми-конкурента. Рішення суду про повернення конфіскованого майна досі не виконано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше у ЗМІ з'явився відеозапис, на якому посадові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку скоїли крадіжку майна підприємства.

Як вдалося з'ясувати Цензор.НЕТ, поліцейські київського відділку Одеси здійснювали обшук у межах кримінального провадження №12019160480003828, яке було відкрито на підставі заяви, у якій стверджується, що "Дес-груп" порушило законодавство про інтелектуальну власність, а саме: права на пломби для комплектації належать фірмі "Андреал". Як з’ясувалося згодом, патент відповідного зразка у підприємства все-таки був.

"Так званий "обшук" відбувся без належних документів: нам не надали на той момент ухвали чи постанови суду про право на такі дії. Як ми з’ясували згодом, обшук проводили нібито у зв’язку з тим, що у нас немає патенту на виробництво. Але у нас є патент і повний пакет документів, який вимагається для виробництва. Коли ми заявили, що у нас є офіційні документи на нашу продукцію, то нас проігнорували", - заявила Віолета Стаховська, речниця "Дес-груп".

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Правоохоронців справді чомусь не зупинило те, що у "Дес-груп", є чинний патент на пломби під номером UA 139344 U, виданий Міністерством розвитку економіки 26 грудня 2019 року.

"Нас не випускали з приміщення, вилучили телефони, щось шукали. Серед поліцейських ми з подивом помітили співробітників конкуруючої компанії ("Андреал". – Ред.), які показували поліцейським, що саме потрібно обов'язково вивезти з нашого підприємства. В результаті вивезли пресформи - основне обладнання, без якого неможливе виробництво - і коробки з готовою продукцією", - додала Стаховська.

Невдовзі після обшуку Київський районний суд Одеси зобов’язав повернути обладнання підприємству, проте рішення суду досі ніхто не виконав: "Вже через дві доби після незаконного обшуку та вилучення двох пресформ ми отримали рішення Київського райсуду Одеси, в якому поліцейським було наказано негайно повернути нам обладнання. Але на рішення суду поліцейські, м'яко кажучи, не відреагували - верстати нам до цього часу ніхто не повернув", - пояснила Стаховська.

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Так, під час обшуку, поліцейські вилучили обладнання на 1,5 мільйона гривень, прихопивши до кишень і речі співробітників підприємства.

Як з’ясувалося згодом, днями глава Нацполіції в Одеській області, Олег Бех, звільнив з посади начальника Київського відділу поліції Вадима Парфентьева, якого призначили зовсім нещодавно - в липні минулого року. Замість нього Київський район тепер охоронятиме В'ячеслав Барба.

Професійна доля самовпевнених слідчих залишається невідомою, а от у ДБР відкрили кримінальне провадження за частиною 2 ст. 185 КК України ("крадіжка").

Нагадаємо, в мережі Інтернет з'явилося відео, на якому зафіксовано осіб, які під час обшуку в приміщенні одного з одеських підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. У коментарях до відео в соціальних мережах пишуть, що ці троє - слідчі, які проводять обшук у комерційній структурі, яка працює з товариством сліпих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176123
 
 
 Топ коментарі
 
Инвестиционные няни пришли к своим подопечным.
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і пиріжок зжерло, і як воно в рот йому лізло? Що за створіння!?
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і пиріжок зжерло, і як воно в рот йому лізло? Що за створіння!?
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А скотч и чайник были только вишенкой на мусорском торте...)
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А Аваков чем занят?
Листает каталоги с вертолетами или уже нацелился на истребители?
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виноват судья, который подписывает постановление обо обыске. на нем вся ответственнойсть. но судьи у нас пожизненно неприкосновенные, и никакая сила, включая президента, сковырнуть эту плесень не может
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Инвестиционные няни пришли к своим подопечным.
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А уголовная или хотя бы административная ответственность какая-то имеется за невыполнение решения суда?
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изъяли на 1,5 млн и спи****ли по-мелочи (для души кое-что)
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замотать им интимные места скотчем и пломбы повесить!
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уверен, что возвращать станки уже не кому - фирма-конкурент обанкротится быстренько а оборудование потеряется
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продажа вещдоков это такое обыденное явление в мвд Украины . при кучме это вообще было поставлено на поток . изымали . что нужно приходил оценщик в говд прямо там оценивал за копейки . разбирали . ну а потом в суде если не проканывало как всегда возвращали просто копейки . как оценил госоценщик который в доле и деле
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Рехвормовані та вмотивовані... Олені безрогі...
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Теперь подчиненные Вячеслава Барбы будут перенимать "передовой опыт" предшественников. И невыполнение решения суда - первый сигнал об этом.
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Оборудование не возвращают потому, что его у "правоохранителей" нет. По обыкновению продали за полцены, а деньги -пропили. А, может быть, вообще "за долю малую старались" - не напрасно же при изъятии присутствовали представители конкурирующей фирмы....
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Такой бардак в силивых структурах возможен только в Одессе и области !! Поэтому пока всех нахрен не заменят и не попересажаю , сдивогов в лучшую сторону не будет!!
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Нужно подавать в прокуратуру на непосредственных исполнителей и понятых.
При таком раскладе - это грабеж, с использованием поддельных документов!
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полная безнаказанность
был случай /вызывали вызывали /
пришли через три дня выломали трое дверей
и все ,,,нормально ,,,
даже не извинились
при том количестве полиции они должны знать
когда мы ходим в туалет
очень много генералов ,полковников /которым работать западло /
нач отдела, зам нач отдела нач отделения ст опер
работает только опер
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Это наше государство. Вся влада грабит нас как слепых котят. Пока у нас не прорежутся
глазки в подсознании мы ими и останимся. А это отзыв власти ( судей,ментов,презедентов
меров, прокуроров'депутатов) вето на законы и право вносить законы от громад и обьединений. Корче надо обсуждать народовладдя у кого оно лучше того и выбирать. В этом вопросе мы слепые котята.
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Это называется беспредел. Каждый госорган занимается прямо противоположным делом.
Суды выпускают воров и садят невиновных. Полицаи убивают и воруют. Реформы на бумаге. Законы не работают!
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