 Під час обшуку в офісі, в якому працюють сліпі, одеські поліцейські вилучили обладнання на 1,5 млн грн, а рішення суду про його повернення не виконують, - речниця компанії Стаховська

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше у ЗМІ з'явився відеозапис, на якому посадові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку скоїли крадіжку майна підприємства.

Як вдалося з'ясувати Цензор.НЕТ, поліцейські київського відділку Одеси здійснювали обшук у межах кримінального провадження №12019160480003828, яке було відкрито на підставі заяви, у якій стверджується, що "Дес-груп" порушило законодавство про інтелектуальну власність, а саме: права на пломби для комплектації належать фірмі "Андреал". Як з’ясувалося згодом, патент відповідного зразка у підприємства все-таки був.

"Так званий "обшук" відбувся без належних документів: нам не надали на той момент ухвали чи постанови суду про право на такі дії. Як ми з’ясували згодом, обшук проводили нібито у зв’язку з тим, що у нас немає патенту на виробництво. Але у нас є патент і повний пакет документів, який вимагається для виробництва. Коли ми заявили, що у нас є офіційні документи на нашу продукцію, то нас проігнорували", - заявила Віолета Стаховська, речниця "Дес-груп".

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Правоохоронців справді чомусь не зупинило те, що у "Дес-груп", є чинний патент на пломби під номером UA 139344 U, виданий Міністерством розвитку економіки 26 грудня 2019 року.

"Нас не випускали з приміщення, вилучили телефони, щось шукали. Серед поліцейських ми з подивом помітили співробітників конкуруючої компанії ("Андреал". – Ред.), які показували поліцейським, що саме потрібно обов'язково вивезти з нашого підприємства. В результаті вивезли пресформи - основне обладнання, без якого неможливе виробництво - і коробки з готовою продукцією", - додала Стаховська.

Невдовзі після обшуку Київський районний суд Одеси зобов’язав повернути обладнання підприємству, проте рішення суду досі ніхто не виконав: "Вже через дві доби після незаконного обшуку та вилучення двох пресформ ми отримали рішення Київського райсуду Одеси, в якому поліцейським було наказано негайно повернути нам обладнання. Але на рішення суду поліцейські, м'яко кажучи, не відреагували - верстати нам до цього часу ніхто не повернув", - пояснила Стаховська.

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Так, під час обшуку, поліцейські вилучили обладнання на 1,5 мільйона гривень, прихопивши до кишень і речі співробітників підприємства.

Як з’ясувалося згодом, днями глава Нацполіції в Одеській області, Олег Бех, звільнив з посади начальника Київського відділу поліції Вадима Парфентьева, якого призначили зовсім нещодавно - в липні минулого року. Замість нього Київський район тепер охоронятиме В'ячеслав Барба.

Професійна доля самовпевнених слідчих залишається невідомою, а от у ДБР відкрили кримінальне провадження за частиною 2 ст. 185 КК України ("крадіжка").

Нагадаємо, в мережі Інтернет з'явилося відео, на якому зафіксовано осіб, які під час обшуку в приміщенні одного з одеських підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. У коментарях до відео в соціальних мережах пишуть, що ці троє - слідчі, які проводять обшук у комерційній структурі, яка працює з товариством сліпих.