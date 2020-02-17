 Закон про медіа неоднозначний, потрібно зробити крок назад і винести в зал виважену версію, - віцеспікерка ВР Кондратюк

Про це вона сказала під час погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я б хотіла наголосити на неоднозначності медійного закону, який викликає також деякі обурення і не має одностайної підтримки всіх стейкхолдерів і медійників. Я попросила б зробити крок назад, можливо, два кроки назад, спокійно створити робочу групу, спокійно далі обговорити, зняти цю напругу і винести виважений законопроєкт у зал", - сказала вона.

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Нагадаємо, 28 грудня "Слуги народу" зареєстрували в Раді закон про медіа.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.