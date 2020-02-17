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 Політика України
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Все про:ВР (7091) законопроект (937) референдум (327) Стефанчук Руслан (120)

 У Раді підготували фінальну версію закону про референдум, - Стефанчук

У Верховній Раді підготували фінальну версію законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми (робоча група щодо законопроєкту. – Ред.), фактично вийшли на фінальну версію закону України про всеукраїнський референдум. Це перший законопроєкт з низки законопроєктів, що стосуються народовладдя", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Законопроєкт про референдум внесуть на цій сесії парламенту, - Разумков

Як раніше повідомив спікер ВР Д. Разумков, пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих реколів - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший з них - це законопроєкт про референдум

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176119
 
   
 Топ коментарі
 
Вот как выглядит настоящий Свинарчук!!!
В Раде подготовили финальную версию закона о референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4876

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А закон про землю винесете на Референдум?
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Збирай чамадани і смивайся в Орду, допоки поїзди ходять. Дистрофік.
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А закон про землю винесете на Референдум?
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не внесуть , такі ж ,як і науковці з за поребрикаВ Раде подготовили финальную версию закона о референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8372
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Збирай чамадани і смивайся в Орду, допоки поїзди ходять. Дистрофік.
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Його росія не орда, а зруйнована мокшандія.
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Прокацапский блокирующий пакет в 25% от Стефанчука в нем есть?
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Это последний штрих к краху независимости...
Проходили мы уже "референдумы" 6 лет назад, знаем, что особо на них никто никого не спрашивает...
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порохобот, неубедительно хрюкаеш...добавь к своему высеру "ублюдки в ВСУ" шоб вечером рошенку получить...
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Готується референдум щодо приєднання України до РФ. Гадаю, Фьодоров впорається.
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Короче, филита ля комедия... Украина подошла к финалу. Главное на рехверендуме правильно поставить вопрос, чтобы других вариантов выкрутиться у лохтората и небыло
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Про ЧТО, мать вашу, референдум?
"А не увеличить ли нам пенсии в 10 раз?"
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И даже будет пункт: "Электрический стул для тех, кто не выполнит волеизъявление народа" ? У Раді підготували фінальну версію закону про референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3879
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як цей гамадріл зміг потрапити у верховну раду?
Ну воно ж неповноцінне, 100%
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Клас! За Зеленського голосувало чимало проукраїнського населення. І прикольно спостерігати як Володимир зняв труси, витяг пеніс і задумливо водить ним по губам своєму лохторату.
Давай, Вовік! Так їх!
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