 У Раді підготували фінальну версію закону про референдум, - Стефанчук

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми (робоча група щодо законопроєкту. – Ред.), фактично вийшли на фінальну версію закону України про всеукраїнський референдум. Це перший законопроєкт з низки законопроєктів, що стосуються народовладдя", - сказав Стефанчук.

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Як раніше повідомив спікер ВР Д. Разумков, пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих реколів - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший з них - це законопроєкт про референдум