 У Раді підготували фінальну версію закону про референдум, - Стефанчук

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми (робоча група щодо законопроєкту. – Ред.), фактично вийшли на фінальну версію закону України про всеукраїнський референдум. Це перший законопроєкт з низки законопроєктів, що стосуються народовладдя", - сказав Стефанчук.
Як раніше повідомив спікер ВР Д. Разумков, пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих реколів - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший з них - це законопроєкт про референдум
Проходили мы уже "референдумы" 6 лет назад, знаем, что особо на них никто никого не спрашивает...
"А не увеличить ли нам пенсии в 10 раз?"
Ну воно ж неповноцінне, 100%
Давай, Вовік! Так їх!