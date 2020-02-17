 У найближчі 5-10 років Україні потрібні близько $50 млрд інвестицій, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні у нас основні засоби виробництва в країні зношені на 60%, для того щоб їх доростити до 50% чи 45% (зносу. - Ред.), нам потрібно близько $50 млрд інвестицій у наступні 5-10 років", - сказав Милованов.

Він зазначив, що в сусідніх країнах зношеність основних засобів виробництва становить близько 35-38%.

"Єдина галузь, де у нас рівень осучаснення виробництва відповідає рівню сусідів, - це тільки агросфера", - зазначив Милованов.

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