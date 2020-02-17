 У найближчі 5-10 років Україні потрібні близько $50 млрд інвестицій, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На сьогодні у нас основні засоби виробництва в країні зношені на 60%, для того щоб їх доростити до 50% чи 45% (зносу. - Ред.), нам потрібно близько $50 млрд інвестицій у наступні 5-10 років", - сказав Милованов.
Він зазначив, що в сусідніх країнах зношеність основних засобів виробництва становить близько 35-38%.
"Єдина галузь, де у нас рівень осучаснення виробництва відповідає рівню сусідів, - це тільки агросфера", - зазначив Милованов.
І так, що ви зробили для інвестицій? Помаранчеві от в 2005 прийшли і одразу в 2005 обсяг інвестицій зріс у 4,5 раза - з 1,7 млрд при Кучмі до 7,8 млрд. при Ющі!
Интересно, эта сумма не учитывает частные предприятия олигархов?
Или их тоже надо обновлять за счет государства?
Пригласите заробитчанин участвовать в бизнесе в Украине
СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ: а не каким то ОМАНСКИМ ШАХАМ
СЧИТАЮ, что нужно внимательно присмотреться к инвестору ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
В ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СДЕЛАТЬ СЕКЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ИНВЕСТОРОМ , и туда неплохо ещё и человека из СБУ определить для предупреждения коррупционных действий чиновников - БО ЖТИ ЧИНОВНИКИ ПОСЫЛАЮТ ИНВЕСТОРОВ ПО БОЛЬШОМУ НЕРЕШАЕМОМУ КРУГУ ВОПРОСОВ , а малый круг - за гроши
Есть возможность 120 млрд. за год.
Верните доверие людей к государству. Под "матрасами" у населения более 150 млрд.
Стоит купить и прочитать всей зе секте.