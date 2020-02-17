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Все про:інвестиції (290) виробництво (72) Милованов Тимофій (158)

 У найближчі 5-10 років Україні потрібні близько $50 млрд інвестицій, - Милованов

Зношеність основних засобів виробництва в Україні становить у середньому 60%, тоді як у наших сусідів - 35%, тому, аби виправити цю ситуацію, Україні треба залучити протягом 5-10 років близько $50 млрд.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні у нас основні засоби виробництва в країні зношені на 60%, для того щоб їх доростити до 50% чи 45% (зносу. - Ред.), нам потрібно близько $50 млрд інвестицій у наступні 5-10 років", - сказав Милованов.

Він зазначив, що в сусідніх країнах зношеність основних засобів виробництва становить близько 35-38%.

"Єдина галузь, де у нас рівень осучаснення виробництва відповідає рівню сусідів, - це тільки агросфера", - зазначив Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Кабмін ухвалив 7 дерегуляційних рішень, які спростять життя бізнесу, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176118
 
 
 Топ коментарі
 
Серьезно? Инвесторы читая каждый день наши новости уже бежат с чемоданами денег аж волосы назад.... Особенно когда ЗЕ уже готов террористов пустить патрулировать улицы... Про мусоров каждый день убивающих и грабящих людей и судей которые отпускают убийц под ночной домашний арест, я уже молчу...
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точно... а иначе - беда... и бамбас восстанавливать, иначе кто будет Украину кормить и сивоху...
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😀😀😀😀 с деньгами все могут - а Вы без денег попробуйте
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Попросите Коломойского, Ахметова, Петю, Пинчука отдать часть ворованного. Коломойского вон только НБУ обвиняет в воровстве 5.5 млрд. долларов..
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А Януковича и комнанию обвиняли в воровстве десятков миллирдов долларов. Часть из них прошла через ****** банк. А потом арест с денег сняли ( ******* наверняка посодействовал) и они ушли.
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Це зєбуїнам кошти будуть, а економіці від цього ні холодно ні жарко. І який дурень принесе у ваші зажерливі рученята 50 лярдів зелені?
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точно... а иначе - беда... и бамбас восстанавливать, иначе кто будет Украину кормить и сивоху...
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Серьезно? Инвесторы читая каждый день наши новости уже бежат с чемоданами денег аж волосы назад.... Особенно когда ЗЕ уже готов террористов пустить патрулировать улицы... Про мусоров каждый день убивающих и грабящих людей и судей которые отпускают убийц под ночной домашний арест, я уже молчу...
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😀😀😀😀 с деньгами все могут - а Вы без денег попробуйте
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вот оборудование сначала обновят, потом продадут и будет рост!
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За 2019 рік обсяг іноземних інвестицій впав до 1,7 млрд доларів (в 2018 2,5 було). 1,7 млрд. востаннє було було в 2004 при Кучмі!

І так, що ви зробили для інвестицій? Помаранчеві от в 2005 прийшли і одразу в 2005 обсяг інвестицій зріс у 4,5 раза - з 1,7 млрд при Кучмі до 7,8 млрд. при Ющі!

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І то ці 1,7 мільярда не інвестиції а скупка ОВДП...
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Надо больше перед МВФ выёживаться, отдать наконец Приват Коломойскому,, отменить частную собственность на землю - вот тогда....
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Понятно, когда амортизация основных средств - это для неудачников, другого и не может быть...)
Интересно, эта сумма не учитывает частные предприятия олигархов?
Или их тоже надо обновлять за счет государства?
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Блин , сколько нашим властным первоклассникам объяснять - за 2019 год заробитчанин перечислили в Украину 12 млрд евро , за 2018 год - 18 млрд
Пригласите заробитчанин участвовать в бизнесе в Украине
СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ: а не каким то ОМАНСКИМ ШАХАМ
СЧИТАЮ, что нужно внимательно присмотреться к инвестору ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
В ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СДЕЛАТЬ СЕКЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ИНВЕСТОРОМ , и туда неплохо ещё и человека из СБУ определить для предупреждения коррупционных действий чиновников - БО ЖТИ ЧИНОВНИКИ ПОСЫЛАЮТ ИНВЕСТОРОВ ПО БОЛЬШОМУ НЕРЕШАЕМОМУ КРУГУ ВОПРОСОВ , а малый круг - за гроши
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Не смешите, в стране в которой нет ни законов нормально работающих, ни судов, и даже ничего такого не предвидится, ни один здравомыслящий человек из насиженного места не вернется и вкладывать не будет- это аксиома! Вангую, с каждым годом перечисления начнут уменьшаться, люди просто убустраиваются и вывозят свои семьи.
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Фишка в том, что износ основных средств производства в Украине составляет в среднем 60% у олигархов. А государственный сектор зебобики хотят продать (приватизировать).
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А мені теж потрібно всього-навсього десь $1 млн! Та хто ж мені дасть!
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При 40% обещаного Гончаруком росте экономики мы своих денег не будем знать куда девать .
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это ещё зачем? у нас же 40% рост ВВП ожидается со дня на день...
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А ты, Милованов, кому нужен? И опять же про Федорова. Где спрятали твоего коллегу Федорова?
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Так торбіть тих інвесторів, що ломляться до нас після палкої промови віслючка в Давосі! Чи нянь вже невистачає?
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50 млрд. - да запросто !
Есть возможность 120 млрд. за год.
Верните доверие людей к государству. Под "матрасами" у населения более 150 млрд.
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в здравом уме и трезвой памяти таким как зеленая сволота при власти доверия нет - ни копейки не доверю ни банкиру ни жиду....
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у найближчий час Україну повинен очолити Патріот, інакше нашу державу буде знищено, а разом з нею загинуть декілька мільйонів тих, які не відносяться до мавпочок з породи #какаяразница
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500 млрд инвестиций это 500 инвестиционных нянь. В парикмахерскую столько не поместиться.
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продажным мусорам и судьям все равно у кого забирать деньги... что то экс депутаты не спешат инвестировать свои мешки с деньгами.
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Допустим, вам дали эти 50 млрд. И что вы с ними будете делать? У вас есть перспектиные проекты, какое-то видение развития? Или так как у Яценюка - "нужно развивать сельское хозяйство". Вы не готовы ни разу к таким деньгам.
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ага, Яник також з цього починав, а потів сторгувався на 15 млрд від путіна.
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Вот же гаденыш,не говорит - мы создадим условия и гарантируем привлечь столько то инвестиций,которые создадут столько то рабочих мест,а просто - нам нужно тото и всё,и это мать его министр экономики.
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В 2014 году, Сеня прямо сказал инвесторам, что долги начнем платить через три года, и только 75%. Т. е. инвесторы уже раз "выгодно" Украину профинансировали. Кто сейчас будет давать, при кредитном рейтинге "крайне спекулятивный". Иностранцы бегут из Украины. Дождались, что на Крещатике, одни секонд хенд, где бутики?
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Тільки но заробітчани пересилають 12-14 млрд. кожного року.Якщо вивести економіку з тіні, то цн буде більше ніж 50 млрд за п"ять років.Заставте Коломойшу повернути награбовані 10 млрд. Мабуть Зеленському і Ко мозгів не хватає як залучити 50 млрд. за 5 років...
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Сорос говорил надо 50 миллиард единомоментно и еще 150 в течении нескольких лет, что то милован скромничает
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Украину инвестировать нельзя , всё украдут власть имущие .
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а взять 40-50 миллиардеров Украины и попросить оплатить членский взнос в кооператив Украина слабо? именно благодяря этим пид"расам все изношено до предела
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этих 40-50 на столбах вдоль Крещатика давно пора развешивать.
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https://censor.net.ua/news/3176045/zarobitchane_v_2019_godu_pereveli_v_ukrainu_pochti_12_mlrd_natsbank каких вам ***** инвестиций нужно?воруте суки золотой батон в лобке все волосы выдернул
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