 Ще у 99 пасажирів лайнера Diamond Princess виявили коронавірус, кількість хворих сягнула 454 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У 70 з них не спостерігалося симптомів захворювання, проте аналізи на наявність коронавірусу дали позитивний результат.

За даними телеканалу NHK, загальна кількість хворих на круїзному лайнері тепер становить 454 особи. На момент виявлення перших випадків захворювання на борту перебувало близько 3,7 тис. пасажирів і членів екіпажу.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, від початку карантину на зазначеному судні коронавірус був підтверджений у двох громадян країни, всі особи з позитивним результатом були висаджені і госпіталізовані до інфекційної лікарні в районі Йокогами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США евакуюють своїх громадян, затриманих на лайнері Diamond Princess через коронавірус

Лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого, проте з'ясувалося, що один з пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вимагає залишити лайнер на 14-денний карантин.

У понеділок стало відомо, що Канада, Південна Корея, Гонконг, Італія та Австралія розпочинають евакуації своїх громадян, які пройшли двотижневий карантин на Diamond Princess.