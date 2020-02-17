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 Ще у 99 пасажирів лайнера Diamond Princess виявили коронавірус, кількість хворих сягнула 454 осіб

Ще у 99 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває в карантині в Японії, виявили коронавірус, повідомляє в понеділок агентство "Кіодо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У 70 з них не спостерігалося симптомів захворювання, проте аналізи на наявність коронавірусу дали позитивний результат.

За даними телеканалу NHK, загальна кількість хворих на круїзному лайнері тепер становить 454 особи. На момент виявлення перших випадків захворювання на борту перебувало близько 3,7 тис. пасажирів і членів екіпажу.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, від початку карантину на зазначеному судні коронавірус був підтверджений у двох громадян країни, всі особи з позитивним результатом були висаджені і госпіталізовані до інфекційної лікарні в районі Йокогами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США евакуюють своїх громадян, затриманих на лайнері Diamond Princess через коронавірус

Лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого, проте з'ясувалося, що один з пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вимагає залишити лайнер на 14-денний карантин.

У понеділок стало відомо, що Канада, Південна Корея, Гонконг, Італія та Австралія розпочинають евакуації своїх громадян, які пройшли двотижневий карантин на Diamond Princess.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176116
 
 
 Топ коментарі
 
Капец в закрытом пространстве не заболеть шансов практически нет -- с такими темпами все будут заражены Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек - Цензор.НЕТ 5800
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Кстати, когда Порошенко будет строить ковчег, по типу Ноя, чтобы спасти своих соратников, то зебилов туда пускать не будут Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек - Цензор.НЕТ 6496
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а теперь представьте одного больного в самолёте поезде или вагоне метро
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Кстати, когда Порошенко будет строить ковчег, по типу Ноя, чтобы спасти своих соратников, то зебилов туда пускать не будут
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Капец в закрытом пространстве не заболеть шансов практически нет -- с такими темпами все будут заражены Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек - Цензор.НЕТ 5800
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Главное снаружи успеть заварить. Ну, чтоб спаслись наверняка...
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Я сначала думал, что порохоботы просто наемные дебилы, но после прочтения этого коммента понял, тут гораздо хуже, тут медицина бессильна, это наследственная дегенерация. Ще у 99 пасажирів лайнера Diamond Princess виявили коронавірус, кількість хворих сягнула 454 осіб - Цензор.НЕТ 6110
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А этот вирус выделить как-то можно?
Бо тов. Си может передать его тов. Пу "для исследований и разработки вакцины бла-бла-бла", а потом в Киеве всем станет зле.
Дубинский высрал шо если попадет сюда, то все будем "гореть вечно"(никто не без греха же).
Может что-то знает?
Ибо Пу был готов даже на ядерные удары, но обосрался, а тут - колбочку прислать с Баширенко и Петренко и сделать вот так:
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Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек
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Летючий Голландець Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек - Цензор.НЕТ 6110
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Тому, що це порівняння найбільш влучне Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 - Цензор.НЕТ 3898
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Те, кто сейчас регистрируется как заболевший, был бессимптомным вирусоносителем две - три предыдущих недели, и заражал остальных.
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Лайнер перетворюється в Летючий Голландець.
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а теперь представьте одного больного в самолёте поезде или вагоне метро
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Вирусолог о короновирусах и о больном в автобусе , если он чихнул.
Кстати, он утверждает, что от японских и китайских масок больше толку, поскольку они более плотные.
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
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_Не паниковать. Работать мозгами и предпринимать необходимые шаги в рамках мероприятий по подготовке к чрезвычайной ситуации в виде пандемии, коллапса медицины, экономики, государства.
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уже неделю назад бьіло ясно, что людей оттуда надо євакуировать. походу не у одних нас зебильі пролезли во власть.
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Математик о системе подсчета смертности и о манипуляциях с цифрами со стороны Китая.
https://www.youtube.com/watch?v=rrIrrYBZiGg
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