 Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо. ВIДЕО

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду", - йдеться в повідомленні.

"Наше завдання - "зводити мости". Менше слів - більше справ", - додав Сивохо.

У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-й Конференції з безпеки в Мюнхені, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".

За його словами, в межах роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи будуть залучені до обговорення свого майбутнього в складі єдиної України.

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