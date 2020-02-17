 Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо. ВIДЕО

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду", - йдеться в повідомленні.
"Наше завдання - "зводити мости". Менше слів - більше справ", - додав Сивохо.
У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-й Конференції з безпеки в Мюнхені, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".
За його словами, в межах роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи будуть залучені до обговорення свого майбутнього в складі єдиної України.
гавадик колесниченко проталкивал закон о языке, который был впоследствие отменен и что-то подсказывает, что эти меседжи о дружбе, жвачке будут присутствовать только на подконтрольных территориях или кто-то думает, что в Донецк завезут укр. газеты или пустят в эфир мнение, отличное от руководства "угольной Швейцарии"
Конечно, только не имперские
ТАКИХ ,,ЖЕЛАЮЩИХ" ОТ СИЛЫ ПРОЦЕНТОВ 8-10.
Политическая партия «Слуга народа» планирует запустить собственный телеканал и всеукраинскую газету.
Об этом на съезде партии Слуг сказала глава фракции Евгения Кравчук, - сообщает FreshNews.
Депутат рассказала, что идея создать свой канал появилась буквально неделю назад. Финансировать канал будут за деньги, выделенные из государственного бюджета для деятельности партии.
Планируются выездные студии … Пока всё на этапе обсуждений. Контент - рассказывать о том, что происходит в партии, - сообщила Евгения Кравчук.
Анонимный Telegram-канал Тёмный Рыцарь разработал несколько предложений для контента будущего телеканала.
В тему - Темный рыцарь «Слуги народа»: кто терроризирует президентскую фракцию
Публикуем его текст в первозданном виде, с сохранением авторской орфографии и пунктуации /от себя добавим: это шедеврально!/.
В связи с новостью об открытии канала партии «Слуга Народа» есть предложение для программы их канала: 1. Программа: «Хочешь жить - умей вертеться».
Ведущий: Евгений Брагар.
О чём: Рассказывает лайфхаки, как в нашей стране выжить. 2. Программа: «В мире девушек».
Ведущий: Богдан Яременко.
О чём: рассказывает,где лучшие бордели и проститутки в стране,так же их адреса и контакты. Расценки и оценка обслуживания и всё обязательно на камеру. 3. Программа: «Разрушители Мифов».
Ведущие: Депутаты партии «Слуга Народа».
О чём: Там слуги рассказывают, что коронавирус это выдумки производителей масок, Сорос вообще выдуманый персонаж, как Баба Яга, как объяснить бабушке у подъезда, что продажа земли ей крайне необходима, как 2 платёжки за газ, стали лучше чем 1 и повышение цен за плату газа - это на самом деле «понижение» и чтобы граждане в это поверили. 4. Программа: » Мама любит скорость».
Ведущий: Александр Дубинский.
О чём: Про отечественный автопром и ремонт дорог. В режиме live-съемки делаем объезд по самым «лучшим» дорогам страны. 5. Программа: «Как нае*ать президента и папуасов?».
Ведущие: Алексей Гончарук, НБУ и весь КабМин.
О чём: Как преподнести все «достижения» на слайдах так,чтобы они действительно выглядели, как достижения. 6. Программа: «Как являясь дебилом и профаном поднять экономику страны?».
Ведущие: Тимофей Милованов и Алексей Гончарук.
О чём: Рассказывают новые идеи для премии, как продать страну побыстрее и при этом не ухайдокать экономику. 7. Программа: «Город засыпает, просыпаются Соросята».
Ведущие: Все Соросята.
О чём: Рассказывают, как страну поднять с колен в то время, как она лежит на лопатках.
8. Программа: «Нет времени читать законы, нужно нажимать на зелёную кнопку, или что такое «Турборежим»?».
Ведущий: Николай Тищенко.
О чём: Рассказывает, как можно голосовать за то, что даже не читал, выдавая это за победу. 9. Программа: «Ваш ребенок талантлив, умён и гений? Мы это исправим».
Ведущие: Министр Образования и Министр Обороны.
О чём: Рассказывают, что в армию идти с 18 лет полезно для общего развития. Так же Новосад придумала лайфхак, как не пойти в армию - в 14 лет, стать не мальчиком, а девочкой. И как они этому способствуют. 10. Программа: «Как стать барыгой за одну каденцию?».
Ведущий: Юзик.
О чём: Рассказывает,как начать крышевать город, с кем нужно «мазу перетереть», под кем ходить и кем быть по жизни, а так же как в ВР устроить небольшой бизнес по продажам билетов. 11. Программа «Интуиция».
Ведущие: Д. Арахамия а.к.а Д. Браун, И. Баканов.
О чём: Давид и Иван ищут «Тёмного Рыцаря» и «Джокера», и как им в этом помогает их шестое чувство. 12. Программа: «ЛГБТ-сообщество у власти, правда или миф?».
Ведущие: М. Нефёдов, Л. Булах, С. Лещенко.
О чём: От создателя программы «Прозорро», как провести «НЕПрозоррый» конкурс на назначение должности начальников таможни,без участия журналистов и общественности,про так, как быть ЛГБТ, но стараться не спалится.
Украинские патриоты по определению не могут быть против своих территорий.
Украинские патриоты против предателей на своих территориях, многие из которых, между прочим, уже с расейсими паспортами
«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.»
(Фридрих Энгельс).
2014 року брав участь в акціях АНТИМАЙДАНУ на боці РЕГОНІВ проти Революції гідності.
2019 року балотувався від партії «Слуга народу» (округ № 49 Костянтинівка та Дружківка, Донеччина), посів 3 місце, пропустивши вперед мера Дружківки Валерія Гнатенка («ОПЗЖ») та Бориса Колеснікова (Опозиційний блок).
Під час передвиборчої кампанії київська PR-компанія Pragmatico, пов'язана з МЕДВЕДЧУКОМ, отримувала замовлення писати від імені ботів коментарі у Facebook на підтримку СИВОХО
17 ч. ·
"Это сироты. Тяжёлое наследие режимапорош....мм...царского режима".
12 стульев.
Ильф и Петров
Иначе нафига он нам тут, в Киеве какие-то "платформы" будет показывать?
Торбу за плечо и в Лугандон рассказывать про платформы!
Пущай начнет с Лугандона!!!
А то спрятали свои жопы в Киеве и будут киевлянам о мире вещать.
ЙДИ НА Х.....Й !!!
Кармическое видео
тот случай, когда Зе! снял клип про СЕБЯ