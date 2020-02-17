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 Політика України
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Все про:Донбас (15307) Сивохо (16)

 Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо. ВIДЕО

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що 19 лютого стартує Національна платформа примирення та єдності.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду", - йдеться в повідомленні.

"Наше завдання - "зводити мости". Менше слів - більше справ", - додав Сивохо.

У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-й Конференції з безпеки в Мюнхені, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".

За його словами, в межах роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи будуть залучені до обговорення свого майбутнього в складі єдиної України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо про неголосування "Слуг народу" за пенсії для жителів ОРДЛО: "Верх цинізму! Саботаж політики президента!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176115
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а можете сказать на каком основании сепар Сивуха решает судьбу украинцев? Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо - Цензор.НЕТ 1068
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Найшло зе рило коли примирення влаштовувати , в день розстрілів на Майдані Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо - Цензор.НЕТ 3518
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А їх туди запрошувати і не будуть. Примусово притягнуть!
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З ким примирення? Сцарь хоче виміняти Ордло на Крим.А що з базами сцаря в ОРДЛО? Зброю і іхтамнєтов вже забрали з території ОРДЛО? Далі. УКРАЇНЦІ НЕ СВАРИЛИСЬ. Яке примирення? Ще на початку усяких референдумів в ОРДЛО, я запитала місцевих жінок, чому вони це хочуть робити? Мені відповіли, що НЕ МИ це вирішуєм. Коли я сказала, що це приведе до війни, то була відповідь:НУ І ПУСТЬ. Тобто українці тут Не Причому. Виходить, що ЗЄ хоче примирення з путіним.
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На кацапии "сивухой" называют самогон "са свЁклы". Самогон вонючий, шо пить невозможно. В СА в кацапии пробовал. Ужас.
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любопытно было бы посмотреть, как сивуха с плакатам будет одиноко бродить по улицам.... аааа! ну может шарий еще подтянется.....
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Так когда предатели попросят выбачення за "Путин введи"?!
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Пошел тьі нахер, жирное чмо! Где тьі бьіло когда захватьівали украинские города? Где тьі бьіло когда проукраински настроенньім людям угрожала и до сих пор угрожает опасность? А теперь тьі **** вьілезаешь и начинаешь рассказьівать кому с кем надо мириться? С такими как тьі гнида разговор короткий.
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По ту сторону линии соприкосновения российские войска и российские наемники. С кем он примиряться собрался, примирун хренов? У нас не внутренний конфликт!
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Ватно-национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо.
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"путиско-масляковская гвардия" в "советниках"
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Увесь діалог як і всі остальні діалоги домовленості завжди упираються в одн у російську мантру "Україні треба напряму балакити з Донбасом".. а потім буде "ось бачите це не війна між росією і Україною це громадянська війна" і ВСЕ.. Хоча це буде не скоро... Головна помилка Що ні хто не хоче балакати про основну і першу проблему цієї війни АКУПАЦІЯ КРИМУ. Россія просто тягне час..який нам буде коштувати КРИМА. Я згоден з американським аналітиком .....- чому Україна і ЕС намагаються оствити Росіїї можливість зберегти її наглу морду?..З чого ми всі взяли що вона цього хоче? Може нам всім просто всучили цю мульку? Статус КВО повність просрано з допомогою "Сталої европейської демократії" не має сили в ЕС це якась демогогічна демократія. І моя думка що ЕС розвалиться і виною буде Франція як проштовхувачь цієї демогогії.....Европа посипиться пі жовтою струйою Кремля на їхню демократію... і Україні треба бути готовою до цього
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Сєпар довбаний, яке примирення? Про що я із тобою мудаком можу розмовляти? Ти не знаєш ні моєї мови, ні історії, культури, побуту... Про що говорити?
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"Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать" все это будет происходить медийно в виде телемостов, прямых эфиров под вывеской "давайтепагаварим" с привлечением "экспертов" как в своем время главный козопас гавадик колесниченко проталкивал закон о языке, который был впоследствие отменен и что-то подсказывает, что эти меседжи о дружбе, жвачке будут присутствовать только на подконтрольных территориях или кто-то думает, что в Донецк завезут укр. газеты или пустят в эфир мнение, отличное от руководства "угольной Швейцарии"
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Становище України дуже погане на мій погляд..багато програних позицій... аголовна помилка -ми упрашуємо кремль припинити війну.... Питання а хто небудь хоч раз в історіїї упросив когось припинити в свою пользу?.....НІ
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Так может донецкие для начала хотя бы учебники истории в руки?
Конечно, только не имперские
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Да к чему такие сложности? Вы беженцев верните 2 млн., верните им жилье, обеспечьте безопасное проживание и работу, а они сами диалог настроят с теми кто там сейчас из себя домбаситов и лугандийцев изображают...
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А ТЫ УВЕРЕН ЧТО БЕЖЕНЦЫ ХОТЯТ ТУДА ВОЗРАЩАТЬСЯ????????
ТАКИХ ,,ЖЕЛАЮЩИХ" ОТ СИЛЫ ПРОЦЕНТОВ 8-10.
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Так вот с ними власть и должна заниматься, с теми кто остался верен стране, и сейчас брошен , а не с предателями и наемниками из параши. Все ведь перевернули кверху ногами, все по сценарию Кремля...
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Вот пусть Сивохо этим и займется, если способен. А не рассказывает нам сказаочки о примирении с убийцами
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У него совсем другая задача, это враги, поймите...
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«Слуги народа» запустят свой телеканал: «Темный рыцарь» уже узнал программу передач Февраль 17, 2020Без рубрикиКомментарии
Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо - Цензор.НЕТ 6319Политическая партия «Слуга народа» планирует запустить собственный телеканал и всеукраинскую газету.
Об этом на съезде партии Слуг сказала глава фракции Евгения Кравчук, - сообщает FreshNews.
Депутат рассказала, что идея создать свой канал появилась буквально неделю назад. Финансировать канал будут за деньги, выделенные из государственного бюджета для деятельности партии.
Планируются выездные студии … Пока всё на этапе обсуждений. Контент - рассказывать о том, что происходит в партии, - сообщила Евгения Кравчук.
Анонимный Telegram-канал Тёмный Рыцарь разработал несколько предложений для контента будущего телеканала.
В тему - Темный рыцарь «Слуги народа»: кто терроризирует президентскую фракцию
Публикуем его текст в первозданном виде, с сохранением авторской орфографии и пунктуации /от себя добавим: это шедеврально!/.
В связи с новостью об открытии канала партии «Слуга Народа» есть предложение для программы их канала: 1. Программа: «Хочешь жить - умей вертеться».
Ведущий: Евгений Брагар.
О чём: Рассказывает лайфхаки, как в нашей стране выжить. 2. Программа: «В мире девушек».
Ведущий: Богдан Яременко.
О чём: рассказывает,где лучшие бордели и проститутки в стране,так же их адреса и контакты. Расценки и оценка обслуживания и всё обязательно на камеру. 3. Программа: «Разрушители Мифов».
Ведущие: Депутаты партии «Слуга Народа».
О чём: Там слуги рассказывают, что коронавирус это выдумки производителей масок, Сорос вообще выдуманый персонаж, как Баба Яга, как объяснить бабушке у подъезда, что продажа земли ей крайне необходима, как 2 платёжки за газ, стали лучше чем 1 и повышение цен за плату газа - это на самом деле «понижение» и чтобы граждане в это поверили. 4. Программа: » Мама любит скорость».
Ведущий: Александр Дубинский.
О чём: Про отечественный автопром и ремонт дорог. В режиме live-съемки делаем объезд по самым «лучшим» дорогам страны. 5. Программа: «Как нае*ать президента и папуасов?».
Ведущие: Алексей Гончарук, НБУ и весь КабМин.
О чём: Как преподнести все «достижения» на слайдах так,чтобы они действительно выглядели, как достижения. 6. Программа: «Как являясь дебилом и профаном поднять экономику страны?».
Ведущие: Тимофей Милованов и Алексей Гончарук.
О чём: Рассказывают новые идеи для премии, как продать страну побыстрее и при этом не ухайдокать экономику. 7. Программа: «Город засыпает, просыпаются Соросята».
Ведущие: Все Соросята.
О чём: Рассказывают, как страну поднять с колен в то время, как она лежит на лопатках.
8. Программа: «Нет времени читать законы, нужно нажимать на зелёную кнопку, или что такое «Турборежим»?».
Ведущий: Николай Тищенко.
О чём: Рассказывает, как можно голосовать за то, что даже не читал, выдавая это за победу. 9. Программа: «Ваш ребенок талантлив, умён и гений? Мы это исправим».
Ведущие: Министр Образования и Министр Обороны.
О чём: Рассказывают, что в армию идти с 18 лет полезно для общего развития. Так же Новосад придумала лайфхак, как не пойти в армию - в 14 лет, стать не мальчиком, а девочкой. И как они этому способствуют. 10. Программа: «Как стать барыгой за одну каденцию?».
Ведущий: Юзик.
О чём: Рассказывает,как начать крышевать город, с кем нужно «мазу перетереть», под кем ходить и кем быть по жизни, а так же как в ВР устроить небольшой бизнес по продажам билетов. 11. Программа «Интуиция».
Ведущие: Д. Арахамия а.к.а Д. Браун, И. Баканов.
О чём: Давид и Иван ищут «Тёмного Рыцаря» и «Джокера», и как им в этом помогает их шестое чувство. 12. Программа: «ЛГБТ-сообщество у власти, правда или миф?».
Ведущие: М. Нефёдов, Л. Булах, С. Лещенко.
О чём: От создателя программы «Прозорро», как провести «НЕПрозоррый» конкурс на назначение должности начальников таможни,без участия журналистов и общественности,про так, как быть ЛГБТ, но стараться не спалится.
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И всё же я не понимаю, почему Украинские патриоты против примирения с Украинскими же территориями.
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Украинские патриоты не предавали своих территорий и не орали - Путин введи...
Украинские патриоты по определению не могут быть против своих территорий.
Украинские патриоты против предателей на своих территориях, многие из которых, между прочим, уже с расейсими паспортами
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Тогда нужно строить Стену как в Израиле и прощаться. Бо силой эти территории не освободить.
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Так все что успели освободить, до Зюзи, было сделано таки силой
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Давай по чесноку. Тактическое отступление в Донецк. А дальше было только освобождение серой зоны где никого не было. Ради пиара выводили войска под прямой выстрел снайпера. История с Широкино - вообще ужас.
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Так война это всегда ужас, а не теплый диван с телевизорм и чаем с вареньем
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бо ты тупорылый кацап, иди бояры с ведра наверни и блинов с лопаты
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Эта зачем "примиряться" самому с собой? Мы же не психи. Примиряться никто ни с кем не будет. Все, что нужно: преступников в тюрьму. Так что на х#й все эти "платформы" вместе с Сивохой.
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Или хотя бы почитают любимых ими классиков марксизма-ленинизма?

«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.»
(Фридрих Энгельс).
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А че, я бы Моторылу послушал...секунд 5, не более. Но увы, не сложится, чувствую, диалога...печалька!
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Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. Василь Кук.
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Сивоха - тупая, жирная шлюха на пенсии. Только Янелох Сцыкливый мог подобрать с панели такое *****..во
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Вот да. На редкость омерзительный персонаж как внешне, так и по содержанию. Умеет клоун подбирать кадры. Вспомним рожи Арахамии, Богдана.Буэ...
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Сивоха а на мовi шо , западло для данецкого?
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Они даже примирять УКРАИНЦЕВ будут не языком украинцев
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Я нескем и не сорился,просто есть люди которые за Украину и против!
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"слушать и слышать" - уже сколько было "услышьте Донбасс!", слушили их, слушали, и только хуже. Ишо, опять нам их слушать? Пошли они в дупу. Можно в сивухину.
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Вот почему психушки упраздняют... Шоб сивоку некуда было отправить....
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СИВОХО
2014 року брав участь в акціях АНТИМАЙДАНУ на боці РЕГОНІВ проти Революції гідності.
2019 року балотувався від партії «Слуга народу» (округ № 49 Костянтинівка та Дружківка, Донеччина), посів 3 місце, пропустивши вперед мера Дружківки Валерія Гнатенка («ОПЗЖ») та Бориса Колеснікова (Опозиційний блок).
Під час передвиборчої кампанії київська PR-компанія Pragmatico, пов'язана з МЕДВЕДЧУКОМ, отримувала замовлення писати від імені ботів коментарі у Facebook на підтримку СИВОХО
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И что, некому отправить этого де*ила к Бузине? Где националисты? Где Свободовцы? Или они знают только с факелами ходить да контрабас крышевать? ))
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Я не розумію як Зеленський може боротись за людей які там в Лугандонії,і як можна переконати тих людей які не хочуть мати Україну за Батьківшину ... . як що він програє боротьбу за НАС які тут і вважають Укураїну своєю Батькішиною...Нонсенс.. Благі наміри можуть стати великими сльозми.
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Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.
17 ч. ·

"Это сироты. Тяжёлое наследие режимапорош....мм...царского режима".
12 стульев.
Ильф и ПетровНаціональна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо - Цензор.НЕТ 5112
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Что значит примирение? Примирение имеет место быть если был конфликт, была ссора. А у нас есть только вторжение РФ, которое они провернули руками местных жителей через их одурачивание, с помощью пропаганды, и запугивания. Местные жители по сути заложники российских террористов. Так с кем примиряться будет с заложниками или с террористами? Заложники ничего не решают, на то они и заложники что их держат в заложниках. Террористы если бы хотели хотели примирения они бы не захватывали Донбасс. Обычно террористы выдвигают свои требования, а не идут на примирение.
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Если он хочет примирение хай идет на Дамбас и уговаривает своих земляков сложить оружие и перейти на сторону Украины.
Иначе нафига он нам тут, в Киеве какие-то "платформы" будет показывать?
Торбу за плечо и в Лугандон рассказывать про платформы!
Пущай начнет с Лугандона!!!
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Сложить оружие мало, оттуда нужно ещё российски окуппантов прогнать.
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А Сталін так і не додумався закінчувати 2-гу світову "шляхом переговорів" з Власовим. 4 роки Союз провоював, а могли б просто перестати стріляти і зробити "платформу примирення" - звичайно, "національну" (Власов теж "русский" і командував "русскими"). А вирішення було так близько - домовився Сталін з Власовим - і війні кінець.
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Хотелось бы посмотреть как Сивуха в Лугандоне будет представлять свою "платформу". Загремит на подвал, так туда ему и дорога. Будет назидание для таких как он борцов за мир.
А то спрятали свои жопы в Киеве и будут киевлянам о мире вещать.
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Чому із офісу президента вийшло чмо і розсовляє на російській мові? Воно вже не на сцені, воно вже на посаді, державній посаді. Чому така зневага? Де реакція президента, Верховної Ради, а особливо нацсук. НАЦССУУУУКККИИИИ? Це ваш пацанчик, це ви його народили. То де тут Україна?
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Ярош, Билецкий и далее по списку, вы слышали? Вам Сивоха сказал "приходи-те". Прийде-те?
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А где все перцы, что «блокаду» Донбасса устраивали два года назад, торговля на крови закончилась?
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Как сережа будет отвечать на закидоны про переворот и враждебное нато?
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...значит, пора идти в оружейный магазин за патронами, их нужно будет много Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо - Цензор.НЕТ 7082
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Кто то обещал терр оборону, автомат в каждый дом патриота, все, сдулись. Куда Кривонос залез, в зобу дыханье сперло?
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...так в чем проблема записаться в тероборону? Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо - Цензор.НЕТ 8724
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А где она есть? У тебя стоит автомат в сейфе?
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...она есть по месту твоего жительства в том числе, если только ты не на территории Индии или эрэфии находишься Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2004 Более точную инфу тебе дадут в военкомате... А у меня в сейфе стоит модернизированная СВТ-40, если тебе это так интересно Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо - Цензор.НЕТ 3977
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Посилаю нах....й цього сєпара Сівоху!

ЙДИ НА Х.....Й !!!
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к земелям отправить - пущай предложит им поболтать о диалоге
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"А ну-ка, граждане украинцы, быстренько всем извиняться перед оккупантами за то, что на вас напали, убили уже более 14 тысяч, десятки тысяч сделали калеками, лишили дома и оставили сиротами детей! Это вам сам советник секретаря СНБО рекомендует. А потом все бегом назад - с Россией дружить. Побаловались с независимостью, и айда обратно, в состав недоимперии".
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