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 У п'ятницю Рада заслухає звіт уряду, - Разумков

Верховна Рада збирається заслухати в п'ятницю, 21 лютого, проміжний звіт Кабінету міністрів.

Про це спікер ВР повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Надійшов звіт уряду. Він вже має бути на сайті ВРУ, найближчим часом там з'явиться. Я пропонував би, щоб комітети його розглянули в середу, оскільки як такої постанови не може бути, оскільки у нас затверджено програму уряду. І проголосувати за позитивний або негативний висновок роботи уряду ми зараз не можемо. Тому є пропозиція, щоб комітети розглянули в середу на своїх засіданнях, і в п'ятницю у нас була можливість заслухати уряд замість "години запитань до уряду". Я б запропонував такий алгоритм роботи: 20 хвилин виступ прем'єр-міністра, 40 хвилин питання-відповіді", - розповів Разумков.

За його словами, в п'ятницю Рада також заслухає міністра охорони здоров'я з питання коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176112
 
 
 Топ коментарі
 
Малорос, а как ты относишься к тому что зебил по дороге с Омана залетал в Москву? У п'ятницю Рада заслухає звіт уряду, - Разумков - Цензор.НЕТ 4234
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Соберется Рада... И тишина. Говорить то не о чем
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соевый детсад, когда вы уже наиграетесь картинками своими?
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Малорос, а как ты относишься к тому что зебил по дороге с Омана залетал в Москву? У п'ятницю Рада заслухає звіт уряду, - Разумков - Цензор.НЕТ 4234
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То моніка залітала на росію, щоб подивитися чи ціла його квартира в мацквє. То так нада.
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Та нормальок, чьо! Ну "грача"-корєфана підкинув і грошики не задекларував... Все, як його виборці! Хто ж знав що люди дізнаються і про грошики, і про корєфана Патрушева (чи як там того московита)? Пєчалька... Тепер не тіко від двох дівчат памперси міняються миттєво, а ще й від питань про Оман. А про Пороха воно, мабудь, може слухати тілько сидячі на унітазі У п'ятницю Рада заслухає звіт уряду, - Разумков - Цензор.НЕТ 4522
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В очі коле малорос? А хотів спитати в тебе, свинарчукам руки пришивати?
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Гончарук скаже , що падіння росту ВВП з 4, 6 % у 2 кварталі 2019 року до 1,5% у 4 кварталі 2019 року , це очікувано і дуже добре для держави. А ще більше падіння росту ВВП у січні 2020 року ще краще. Вірний шлях тримають зєбуїни!!!
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тебе бы разобраться какие числа больше, какие меньше, что означает рост, а что падение роста) пой лучше песни про туман)
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"Зельоный туман, похож на обман,
зельоный туман, зельоный туман." так здається співав зєбуїн Гончарук?
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Соберется Рада... И тишина. Говорить то не о чем
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А че там слушать .50 ярдов дыра и все понятно и без слов.
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А про що Гончаруку 20 хв. говорити? Він може просто вийти і сказати: "П.здець неминучий, підпишіть будь-ласка мою заяву на звільнення".
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