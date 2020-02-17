 Шмигаль анонсував реформу ДАБІ: "Кліщ на здоровому тілі будівельного ринку"

Про це міністр розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Зараз Державна архітектурно-будівельна інспекція - це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку, який заражає його корупцією та є основним генератором цієї корупції. Тому звичайно ДАБІ має бути ліквідована в її нинішньому вигляді, ми готуємо реформу", - заявив Шмигаль.
За його словами, перші кроки з реформування відомства будуть здійснені найближчим часом.
"Складнощі полягають в тому, що за десять років законодавство і підзаконні акти з цього питання настільки вузлами переплетені, що необхідно провести досить велику юридичну підготовку і роботу. Ми чітко розуміємо, чого ми хочемо - прозору систему, так, як в Німеччині, Австрії, Польщі. Тому ми досить швидкими темпами готуємо зміни, і найближчим часом ви побачите перші кроки", - зазначив міністр.
Шмигаль наголосив, що урядом будуть ухвалені швидкі й ефективні заходи з точки зору подолання корупції в сфері будівельного ринку.
А клещи разносят всякую заразу. Пора его дустом посыпать, может отпадет.
Это у нас-то строительный рынок - здоровое тело???
В Европе проектировщики работают дома - нет таких больших площадей под государственными и частными проектными институтами