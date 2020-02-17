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 Політика України
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Все про:реформи (1848) Денис Шмигаль (6)

 Шмигаль анонсував реформу ДАБІ: "Кліщ на здоровому тілі будівельного ринку"

Віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль вважає, що Державна архітектурно-будівельна інспекція в її нинішньому вигляді має бути ліквідована.

Про це міністр розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз Державна архітектурно-будівельна інспекція - це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку, який заражає його корупцією та є основним генератором цієї корупції. Тому звичайно ДАБІ має бути ліквідована в її нинішньому вигляді, ми готуємо реформу", - заявив Шмигаль.

За його словами, перші кроки з реформування відомства будуть здійснені найближчим часом.

"Складнощі полягають в тому, що за десять років законодавство і підзаконні акти з цього питання настільки вузлами переплетені, що необхідно провести досить велику юридичну підготовку і роботу. Ми чітко розуміємо, чого ми хочемо - прозору систему, так, як в Німеччині, Австрії, Польщі. Тому ми досить швидкими темпами готуємо зміни, і найближчим часом ви побачите перші кроки", - зазначив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Шмигаля віцепрем'єром - міністром розвитку громад і територій. ВIДЕО

Шмигаль наголосив, що урядом будуть ухвалені швидкі й ефективні заходи з точки зору подолання корупції в сфері будівельного ринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176106
 
 
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В ожидании изменений, пожалуйста согласуйте порядок выдачи строительного паспорта (103 Постановление) с Гражданским Кодексом Украины. Почему при выдаче строительного паспорта на пристройку необходимо согласие совладельца дома? Это создает коррупционные предпосылки оформления.
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Я не строитель и не знаю этого клеща. Зато я вижу ЗЕленого клеща на теле Украины.
А клещи разносят всякую заразу. Пора его дустом посыпать, может отпадет.

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"на здоровом теле строительного рынка"???

Это у нас-то строительный рынок - здоровое тело???
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Шмыгало - подскажу Вам один ньюанс Для реформы .
В Европе проектировщики работают дома - нет таких больших площадей под государственными и частными проектными институтами
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Сорри - Шмыгаль ( глаз до глаз нужен за этим редактором 😀😀😀)
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И ещё вопрос - ну встретился Цукерберг с нашим Бубочкой , общий язык надеюсь нашли в создании отдельного от козломордых отделения украинского УКРАИНОМОВНОГО отделения Фейсбук ???? Без кацапских фсбэшников
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