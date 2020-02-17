EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  1537  7
Матеріали за темою:
Все про:вибухівка (227) Нацполіція (9013) Правоохоронні органи (810) Харків (1650)

 Поліцейські знешкодили саморобний вибуховий пристрій, закладений в урні біля входу в торговий центр Харкова

У Харкові поліцейські знешкодили вибухонебезпечний предмет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

За даними поліції, саморобний вибуховий пристрій був виявлений в урні біля входу в торговий центр по вулиці Академіка Павлова.

Повідомлення про це надійшло в поліцію 17 лютого близько 1:05.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко

На місці події правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено.

Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліцією вживаються заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176103
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Совсем недавно ЗЕ отпустил харьковских террористов взорвавших людей в Харькове. Совпадение? Не думаю
 показати весь коментар
 
 
Как и беркутовцы. ***** же они не нужны чтобы взорвали что то в Маскве
 показати весь коментар
 
 
Когда поймаете минеров, обязательно возьмите их в совместное с полицейскими патрулирование города по программе 12 шагов...
 показати весь коментар
 
 
і це ще не почали патрулювати внутрішні рускі окупанти разом з днр
 показати весь коментар
 
 
Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции.

Стопудово путин лично )))
 показати весь коментар
 
 
Ну и что, раньше район Сталинским назывался.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору