 Поліцейські знешкодили саморобний вибуховий пристрій, закладений в урні біля входу в торговий центр Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

За даними поліції, саморобний вибуховий пристрій був виявлений в урні біля входу в торговий центр по вулиці Академіка Павлова.

Повідомлення про це надійшло в поліцію 17 лютого близько 1:05.

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На місці події правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено.

Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліцією вживаються заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину.