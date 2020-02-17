 Поліцейські знешкодили саморобний вибуховий пристрій, закладений в урні біля входу в торговий центр Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.
За даними поліції, саморобний вибуховий пристрій був виявлений в урні біля входу в торговий центр по вулиці Академіка Павлова.
Повідомлення про це надійшло в поліцію 17 лютого близько 1:05.
На місці події правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено.
Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Поліцією вживаються заходи для встановлення і затримання особи, причетної до злочину.
Стопудово путин лично )))