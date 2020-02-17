 Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком

Про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова, інформує Цензор.НЕТ.
Журналістка зазначає, що ця влада - не про людей. У неї немає сил - візіонерських, громадянських, державницьких - вести паству за собою.
"Зізнаюся, мені доводилося докладно розмовляти і з Андрієм Богданом, і з Олексієм Гончаруком, і з Андрієм Єрмаком. Усі доволі цікаві та недурні люди… Ніхто з них жодного разу за час багатогодинних розмов не вимовив слів "країна" або "Україна". А от формулювання "не підвести Вову", "підтримати Вову", "утримати рейтинг Вови", "допомогти Вові" - звучали постійно. Побачивши чимало бояр із почту всіх українських царів, з подібним феноменом я зустрічаюся вперше", - розповіла Мостова.
За її словами, "пастир іде за паствою, потураючи її бажанням".
"Даючи поліції негласне розпорядження не зупиняти "євроблях"; заплющуючи очі на масове заниження митної вартості імпортних товарів; відкладаючи впровадження касових апаратів; не розуміючи значення загального декларування; пом'якшуючи відповідальність за неоформлення на роботу та відкладаючи на потім безліч інших болючих, але необхідних рішень", - наголосила Мостова.
Журналістка вважає, що заміна Богдана Єрмаком чітко показує, що "Зеленський все ще не усвідомив своєї відповідальності. Що комфорт він цінує вище за ефективність".
"Для усвідомлення та спроби вирішення всіх цих питань Зеленському мало змінити керівника офісу. Потрібне кардинальне перезавантаження як офісу, так і Кабміну. Адже поки що коронавірус - це про владу: на голові - корона, а країною керує колонія найпростіших із високоймовірним летальним результатом для організму, у якому вона розмістилася", - підсумувала Мостова.
Де ГРИЦЕНКО ????!!!
Там де й у 2014.
НІДЕ.
Те ж, і у мене.
- Как часто они держат Вову за "рейтинг" ?
И что "там" не так, что его трудно удержать
Каждый день новости, одни хуже других, и это то, что только просачивается в инет..
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
Ведь голосовали не за то, чтоб у нас что-то было, а за то, чтоб "барыги " не было.
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Так 73% за ними пішли, хоча деякі по дорозі почали щось розуміти.
А в роли президента Вова ишак.
Понятно, что весной подменили политический рейтинг клоунским. Но подмена - это подмена, и в конце концов её стает видно, что роль не та, и артист не тот, и вообще на ишака похож.
Но на этом "рейтинге" ещё и набрали целый ящик мусора, как они сами себя называют - дебилы. И как дебилам удержаться? Нужен рейтинг ишаку, нужно платить за ток-шоу с заказными рейтингами. Это политическая катастрофа. Чтобы ишак стал почитаем в лесу - это надо быть не ишаком, и не дебилами.
Тобто тре негайно проводити лікування для знищення тих вірусів. А при необхідності - хірургічне втручання доки ця зараза ще операбельна. І без наркозу, щоб навіть 73% відчули, ЩО вони накоїли під гаслами "Аби не Порох", "Па пріколу" та "Хужє нє будєт"
Вовачка, такая себе Ким Кардашьян на посту президента.
Мысли только о том хорошо ли выглядит задница.
А валить "клятого баригу" придумивая ахинею и бред в 2014-2019 ниче не крутило в определенних местах НЕ????
***** я просто .оруууууу а кто жи его МАМА - палковник ТОЛЯ БЛЖД,,,,,,,,
Может просто прикидывается малоросом, а на самом деле он хороший?)
Ви це зробите разом, а ми підемо в кабаки, на концерти "дізеля" (бо ваш довбаний квартал все ніколи не буде для нас сміхом). Ставте великі подвійні замки на вхідні двері квартир, бо "братики" вже після виборів будуть тут. А вони голодні.
признак временщиков.
Этого, полковника давай, как там его, Гриценко!