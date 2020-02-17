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 Політика України
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Все про:Зеленський (4550) Мостова Юлія (16) Богдан Андрій (258) Єрмак Андрій (115) Гончарук_Олексій (686)

 Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком

Заміна Богдана Єрмаком чітко показує, що Зеленський все ще не усвідомив своєї відповідальності. Що комфорт він цінує вище за ефективність. Що некомпетентність - набагато менший гріх, ніж нешанування.

Про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова, інформує Цензор.НЕТ.

Журналістка зазначає, що ця влада - не про людей. У неї немає сил - візіонерських, громадянських, державницьких - вести паству за собою.

"Зізнаюся, мені доводилося докладно розмовляти і з Андрієм Богданом, і з Олексієм Гончаруком, і з Андрієм Єрмаком. Усі доволі цікаві та недурні люди… Ніхто з них жодного разу за час багатогодинних розмов не вимовив слів "країна" або "Україна". А от формулювання "не підвести Вову", "підтримати Вову", "утримати рейтинг Вови", "допомогти Вові" - звучали постійно. Побачивши чимало бояр із почту всіх українських царів, з подібним феноменом я зустрічаюся вперше", - розповіла Мостова.

За її словами, "пастир іде за паствою, потураючи її бажанням".

"Даючи поліції негласне розпорядження не зупиняти "євроблях"; заплющуючи очі на масове заниження митної вартості імпортних товарів; відкладаючи впровадження касових апаратів; не розуміючи значення загального декларування; пом'якшуючи відповідальність за неоформлення на роботу та відкладаючи на потім безліч інших болючих, але необхідних рішень", - наголосила Мостова.

Журналістка вважає, що заміна Богдана Єрмаком чітко показує, що "Зеленський все ще не усвідомив своєї відповідальності. Що комфорт він цінує вище за ефективність".

"Для усвідомлення та спроби вирішення всіх цих питань Зеленському мало змінити керівника офісу. Потрібне кардинальне перезавантаження як офісу, так і Кабміну. Адже поки що коронавірус - це про владу: на голові - корона, а країною керує колонія найпростіших із високоймовірним летальним результатом для організму, у якому вона розмістилася", - підсумувала Мостова.

Також читайте: "Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку", - Мостова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176102
 
   
 Топ коментарі
 
Выносите на мусорник, этот уже испортился..

Каждый день новости, одни хуже других, и это то, что только просачивается в инет..
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ужас ситуации заключается в том, что у нас 2/3 страны - это инфантильные идиоты, и они выбрали во власть таких же инфантильных идиотов..
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Зебил уже готовится присоединять Украину к кацапии?
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Ну він же війну вже закінчив, сам так сказав.
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Обидно будет, если окажется что нас развели как лохов. Вова много чего обещал, а вот для успешной реализации обещаний у него ни желания, ни головы, ни людей нет.
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Та ні. Не нас. А ватних хохломанкуртів. Ми про це кричали, що відсторонення Порошенка, це не зміна одного Президента на іншого, а зміна статусу України. З субьєкта, на обьєкт.
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А хіба не було альтернативи Порошенко/Зє! ? Що поганого було у тому ж таки Гриценко? "Грусний дєдушка-очкарік"? "Молодь обирає неголених"? Дійсно, у другому турі вже обирати було ні з кого. Але у першому турі чим керувалися? І не подумайте, що я тут про Гриценка, як чоловіка Мостової. Мені вже байдуже, що буде з країною, я своє прожив, а світ змінився і цінності у ньому вже не мої.
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Чувак, зараз зливають Україну.
Де ГРИЦЕНКО ????!!!
Там де й у 2014.
НІДЕ.
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Чувак. Для моїх дідів- прадідів, зміна довжини жіночих юбок, або відкриття темної матеріїї, аж ніяк не впливало на їх відчуття до своєї Руси-України.
Те ж, і у мене.
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"Що погано у тому..." Так ми ж розглядаємо статттю Мостової й достатньо сміливі її спостереження формалізовані у сміливі слова , може вже досить клеїти до політики ************ її чоловіка ...
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Нескромный вопрос
- Как часто они держат Вову за "рейтинг" ?
И что "там" не так, что его трудно удержать Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком - Цензор.НЕТ 7052
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Мостовая не смеши! Ты к рейтингу Президента имеешь такое же отношение как курица к самолету. И самооценку этим не поднимешь.
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Треба розумним людям з прекрасним не кварталівським почуттям гумору скаласти перелік з контраргументами УСЬОГО !!! що наплели на минулу владу зелені недоумки ,усього, що наобіцяли й у чому поклялися - й зробити це мемом під лозунгом - УКРАЇНЦІ, ВАМ СПРАВДІ КАКАЯ РАЗНІЦА?! ПІДПИШІСЬ ТОЙ КОМУ НІ! Повірте, це буде куди гучніше звучати, ніж заява групи підписантів проти 12 пунктів Мюнхену .
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Выносите на мусорник, этот уже испортился..

Каждый день новости, одни хуже других, и это то, что только просачивается в инет..
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Немає нічого гіршого коли начальник енергійний дурень. З власного досвіду.
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на свете нет ужаснее напасти
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
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Десь є дозатор, який дозовано зливає досягнення зеленої плісняви.
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Зебилы уже даже стесняются называть слово Украина? Скоро будут говорить малоросия, и не президент Украины, а губернатор малоросийского округа рф?
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не планируется такой округ, просто несколько губерний
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Знаете,уважаемый Who s Here,те кто при каждом своём чихе упоминают слово Украина ,зачастую являются закоренелыми сепаратистами,а не патриотами.В Одессе такого, на людях одно,а в тишине иное, совсем не редкость- главное быть у корыта. Возьмите Гончаренко с его "мы уважать себя заставим"( по поводу русского языка),а сейчас он чуть не бандеровец.
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Все предсказуемо.
Ведь голосовали не за то, чтоб у нас что-то было, а за то, чтоб "барыги " не было.
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Як хУтін казав "Кто угодно, только не Порошенко!"
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Журналистка отмечает, что эта власть - не про людей. У нее нет сил - визионерских, гражданских, государственнических - вести паству за собой. Источник: https://censor.net.ua/n3176102
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Так 73% за ними пішли, хоча деякі по дорозі почали щось розуміти.
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Для того, чтобы Зеленский держал свой рейтинг клону, ему надо выступать в Квартале в роли клоуна.
А в роли президента Вова ишак.

Понятно, что весной подменили политический рейтинг клоунским. Но подмена - это подмена, и в конце концов её стает видно, что роль не та, и артист не тот, и вообще на ишака похож.

Но на этом "рейтинге" ещё и набрали целый ящик мусора, как они сами себя называют - дебилы. И как дебилам удержаться? Нужен рейтинг ишаку, нужно платить за ток-шоу с заказными рейтингами. Это политическая катастрофа. Чтобы ишак стал почитаем в лесу - это надо быть не ишаком, и не дебилами.
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"коронавирус - это про власть: на голове - корона, а страной руководит колония простейших с высоковероятным летальным исходом для организма, в котором она разместилась", - подытожила Мостовая Источник: https://censor.net.ua/n3176102

Тобто тре негайно проводити лікування для знищення тих вірусів. А при необхідності - хірургічне втручання доки ця зараза ще операбельна. І без наркозу, щоб навіть 73% відчули, ЩО вони накоїли під гаслами "Аби не Порох", "Па пріколу" та "Хужє нє будєт"
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зеля так боится уйти от кормушки, как ни один президент до него в Украине... Т. к его просто убьют после всего)
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ужас ситуации заключается в том, что у нас 2/3 страны - это инфантильные идиоты, и они выбрали во власть таких же инфантильных идиотов..
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Это не Касьянов считает, а Бирюков и не всех, а тех кто за Зе голосовал. В остальном все правильно. Основные претензии к Порошенко, спустя 8 месяцев это кадровая неразбериха. По коррупции, даже, дела нет никакого, а Гладковские герои Украины. В общем, по Петру Алексеевичу было много шума и зачастую из ничего.
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И это было очевидно с первого дня его "пребывания".
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а еще в начале 2019 года это разве было не понятно ???
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А что, кто-то из предшественников думал о стране? Об Украине и ее народе? Да никто - только о собственном обогащении. А черни просто потворствуют, чтоб сильно не гавкала.
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Ну да.
Вовачка, такая себе Ким Кардашьян на посту президента.
Мысли только о том хорошо ли выглядит задница.
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Интересно, чтобы подумали украинцы если бы россияне выбрали преЗЕдентом хазанова?
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Маладец журналістка пані Юлия Мостовая, ніхто до неї так виразно, яскраво і правдиво не описав очільників ЗЕкодла.
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Скажим так, если бы сейчас в Украине был альтернативный проукраинский человек то Вова уже давно заслужил на импичмент и на суд по статье госизмена. Но как говорили сами порохоботы коня на переправе не меняют и не шатайте лодку ато путиннападэ и МВФ не даст кредитов
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Ну так то коня, а твой зебил максимум на осла тянет, пусть до конца сидит, все голосовавшие за Монику должны наестся до отвала, хавайТЕ.
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зебил у нас 1.и он общий-и для петесонов и для зелебоб!)))
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толстая мамашка разумкова доперла в какой компании оказался синулько и что ему за енто грозит?????????????

А валить "клятого баригу" придумивая ахинею и бред в 2014-2019 ниче не крутило в определенних местах НЕ????
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АХАХАХАХАХХАХАХАХХА
***** я просто .оруууууу а кто жи его МАМА - палковник ТОЛЯ БЛЖД,,,,,,,,
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Думал что Гончарук - очень добрый, а он оказался не патриотом
Может просто прикидывается малоросом, а на самом деле он хороший?)
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Ну що, нові лічікі. Ви готові йти патрулювати разом із колоборантами кордон? Готові взяти своїх діточок і йти з ними туди захищати ідею президента? Чи ви думаєте, що за вас підуть це робити порохоботи? Ні, ми почекаємо. Ви там як небудь вирішуйте ці питання, а ми будемо втомлюватися. Не забувайте, що відповідалтьність будуте нести в судах ОРДЛО і сидіти за проступки на їх підвалах. А як ще може бути з того, що запропонували? І ще, всі грошенята, що мали йти на медицину, освіту, дорлоги підуть на відбулову даунбаса за ваш рахунок.
Ви це зробите разом, а ми підемо в кабаки, на концерти "дізеля" (бо ваш довбаний квартал все ніколи не буде для нас сміхом). Ставте великі подвійні замки на вхідні двері квартир, бо "братики" вже після виборів будуть тут. А вони голодні.
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Артисту нужно, чтоб у него была публика и аплодисменты. Все остальное его не гребёт.
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это как у хама ростовского в государственной резиденции Межигорье-всего 1 тризуб, и тот был прикручен на саморез в "посольском домике"

признак временщиков.
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А що казав полковник Мостовий, поки не став страждати на непрохідність і любий друзь та Кум Цієї Нації не проміняв його на якогось бурята: не підвести Україну, не підвести Президента, не підвести Віктора (Андрійовича), не підвести Вітю, чи просто "Не зрадь Майдан"? Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком - Цензор.НЕТ 6766
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Как вы уже задолбали, то Богдан не такой теперь Ермак не такой, а как быть с крученым пацаном Ложкиным и с ЗАЖОПинцем Райниным? ...... сидели ребята тихонечко, вертели свои дела, и никто о них не вспоминал Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком - Цензор.НЕТ 7705
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Прпавильно!
Этого, полковника давай, как там его, Гриценко!
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Вот если Гриценко то тагда все былобы хорошо. Все в квартете расселись на другие иеструменты и играли старую музыму под дерижором по имени Гриценко. Обломилась рокировочка из квартета кого не выбери все по старому былоб.
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о как запели: от "хуже не будет" до "бьіла бьі тожесамае".
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Все правильно понимаете. Так все и было и есть.
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Я понимаю,"страна","Украина" для них это чуждо. Но я ржу с того,как они ставят в стойло и сцут в глаза 73%му быдлу которое их выбрало.
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Поддержка чего, простите? Верность лидеру - это как то отдает средневековьем. Еще бы кодекс украинских самураев ввели.
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бубочка хороший, бубочка молодец, знатно прогибается перед ***********, вона какой его чмошн... ой, знатный мокша-экЗперд даже похвалил.

Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком - Цензор.НЕТ 9977
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Ви помиляєтесь всі, коли думаєте, що за Зе 2/3 виборців. Як сазала Фаріон на передачі "Великий Львів" на Еспресо на виборах проголосувало 49% від всіх виборців і з них за Зе 73%, а 59% просто не голосували. Тому не все так безнадійно.
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Не 59, а 51. Тай ті, хтобув за Зе в більшості вже жалкують про це.
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