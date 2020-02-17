 Адвокати Мангера намагалися зустрітися у в'язниці Болгарії з фігурантом справи Гандзюк Левіним: їм відмовили, - ZN.UA

Про це ZN.UA повідомило джерело в Службі безпеки України. передає Цензор.НЕТ.

Побачення з Левіним адвокатам Мангера домогтися не вдалося - влада Болгарії їм відмовила.

Імовірно, клієнт Ільченка і Мурашкіна може бути стурбований можливими показаннями Левіна у справі Гандзюк і прагне з'ясувати, наскільки той готовий співпрацювати зі слідством.

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Як повідомлялося, 24 січня на території Болгарії в результаті спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна.

За інформацією СБУ, якщо затриманий погодиться на спрощену процедуру видачі Україні, екстрадиція може тривати 30-40 днів, в іншому випадку процедура може розтягнутися на роки.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в місті Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 року фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.