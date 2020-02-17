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Все про:Гаага (128) Крим (8774) Нафтогаз (729) окупація (2181) експропріація (1)

 Близько 8 мільярдів доларів: "Нафтогаз" уточнив суму збитків від захоплення РФ кримських активів

НАК "Нафтогаз України" і шість компаній групи "Нафтогаз" подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у межах арбітражного провадження при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Нафтогазу" в понеділок.

Повідомляється, що "Нафтогаз" додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд дол. США.

Як повідомлялося, Суд визнав, що Російська Федерація порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи "Нафтогаз" у Криму.

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Попри появу в арбітражі в січні 2017 року, Російська Федерація надалі ухилялася від участі в арбітражному провадженні протягом майже трьох років. У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила жодного альтернативного розрахунку збитків.

Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи "Нафтогазу", але стверджує, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176098
 
   
 Топ коментарі
 
Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи "Нафтогазу", але стверджує, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації.

Генітально...
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С новой политикой, чтобы не обидеть Путина, сейчас ещё Коболев и в убытке останется. Заставят отдавать все премии взад.
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Віртуальні чи реальні кошти для України 2030? Та все рівно судитися потрібно.
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Раз нафтогаз за 5 лет еще не заставил рашу компенсировать эти убытки - предлагаю оштрафовать руководство во главе с Коболевым и Витренко на 10% от суммы. Как с премиями - только наоборот, будет справедливо.
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Ты тупее ничего больше не мог написать ? Близько 8 мільярдів доларів: "Нафтогаз" уточнив суму збитків від захоплення РФ кримських активів - Цензор.НЕТ 8278 .
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Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи "Нафтогазу", але стверджує, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації.

Генітально...
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С новой политикой, чтобы не обидеть Путина, сейчас ещё Коболев и в убытке останется. Заставят отдавать все премии взад.
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Є ще моральна частина та енергетична безпека України. Це можна оцінювати у сотні мільярдів доларів, бо агресивними діями росії у цій частині ми мали збитки.
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Кацапія вкрала Крим і ніучом нівінавата.
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