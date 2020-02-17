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 Політика України
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Все про:Мостова Юлія (13) Богдан Андрій (258) Єрмак Андрій (115) Офіс Президента (254)

 "Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам", - Мостова

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан і новопризначений на цей пост Андрій Єрмак відчувають відразу до правил. Але якщо Богдан їх ламав і трощив, то Єрмак обтікав, прагнучи не привертати уваги до тихого слалому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова.

За її словами, "Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам".

"Богдан неправдоподібно відкритий і чесний у своїх заявах через абсолютну байдужість до громадської думки. Єрмак, який заявив за день до відставки про відсутність конфлікту між ним і Богданом, публічно бреше приголомшливо легко, і про це варто пам'ятати", - наголосила Мостова.

Також Мостова зазначає, що Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку, а Єрмак, на відміну від нього, - "дуже комерційний персонаж, що знається на розподілі часток".

"Обидва Андрії відчувають відразу до правил. Але якщо Богдан їх ламав і трощив, то Єрмак обтікав, прагнучи не привертати уваги до тихого слалому", - додала вона.

Також читайте: "Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку", - Мостова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176097
 
 
 Топ коментарі
 
16.02.2020 г.
Первая же серьезная проблема с которой столкнулся Ермак, которая касалась встречи Зеленского и Патрушева в Омане, показала что никакими серьезными аналитическими способностями он не обладает. Это просто рупор, через который вещает Москва. Простой анализ текста - для Ермака непосильная задача. Редакция "Схем" на самом деле никогда и не говорила о том, что Зеленский и Патрушев встречались в Омане. Она говорила, что Патрушев и Зеленский находились в Омане в одно время и что Зеленский вернулся в Украину на том же чартере на котором Патрушев прилетел в Оман. Но все эти детали прошли мимо сознания и понимания Ермака, который своим яростным "это неправда от начала до конца" просто выдал и Зеленского и Москву. Вот при любом варианте - Богдан никогда бы не совершил таких ошибок. Ермак - агент влияния и в разведке не профессионал. Иначе он бы знал, что в любом учебнике по разведаналитике, при анализе открытых источников всегда рекомендуют обращать внимание на то, что опровергают официальные представители власти, "...потому что скорее все это правда".
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"Ермак, заявивший за день до отставки об отсутствии конфликта между ним и Богданом, публично лжет поразительно легко, и об этом стоит помнить", - подчеркнула Мостовая.

Источник: https://censor.net.ua/n3176097
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Знали б ви, що зараз робитьсяз держпідприємствами. Директори сотнями відсторонюються від посад. На їх місце назначаються смотрящі у ранзі в.о. По підприємствах бродять єксперти з Києва і все так детально оцінюють. На мою думку - будуть грабувати похлєще за Зека.
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готуються провести аукціон з продажу України "Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам", - Мостова - Цензор.НЕТ 1029
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Мостовая со своим "зеркалом" - всегда была рупором *****...
точно также как и ее муж-подкаблучник непонятно какой армии полковник...
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А синок Разумков голова верховної Зради у країні дурнів!
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Що вона ще верзе: "....Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции", це ублюдство було посередником в оборутках Коломойші і уряду Азірова, яка там корупція, там були суто ділові, партнерські стосунки. Тобто Богдан не пі9@рас, він просто любив )(...й смоктати
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Ермак член банды, в 90-х годах, Солохи. Этим все сказано.
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"Ермак, заявивший за день до отставки об отсутствии конфликта между ним и Богданом, публично лжет поразительно легко, и об этом стоит помнить", - подчеркнула Мостовая.

Источник: https://censor.net.ua/n3176097
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Комерсант Єрмак отримав золоту жилу в чесьні рученята. Тримайсь Україна!
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А у Украины разве есть противоречия с РФ ??? Торговля, увеличение оборота, миллионы пересечений границы, безвиз. Все замечательно!!!
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теперь Зиленский будет обтекать Охметова
Зеленский - кидала
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16.02.2020 г.
Первая же серьезная проблема с которой столкнулся Ермак, которая касалась встречи Зеленского и Патрушева в Омане, показала что никакими серьезными аналитическими способностями он не обладает. Это просто рупор, через который вещает Москва. Простой анализ текста - для Ермака непосильная задача. Редакция "Схем" на самом деле никогда и не говорила о том, что Зеленский и Патрушев встречались в Омане. Она говорила, что Патрушев и Зеленский находились в Омане в одно время и что Зеленский вернулся в Украину на том же чартере на котором Патрушев прилетел в Оман. Но все эти детали прошли мимо сознания и понимания Ермака, который своим яростным "это неправда от начала до конца" просто выдал и Зеленского и Москву. Вот при любом варианте - Богдан никогда бы не совершил таких ошибок. Ермак - агент влияния и в разведке не профессионал. Иначе он бы знал, что в любом учебнике по разведаналитике, при анализе открытых источников всегда рекомендуют обращать внимание на то, что опровергают официальные представители власти, "...потому что скорее все это правда".
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Ермак встретился с послами стран ЕС и рассказал им об установлении мира во всем Донбассе. В ответ послы напомнили "горе-миротворцу", назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должно происходить в соответствии с действующим законодательством. Вот и поговорили...
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Безбашенного идиота заменили на хитропопого лгунишку и конформиста - зеленый Титаник продолжает тонуть.
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"зеленый Титаник продолжает тонуть"
та не - это Украине жопа...
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Ермак бандит из банды 90-х годов, которой руководил Солоха... У Порошенка таких - явных, не было! Это к вашему сведению.
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"... имеет первый разряд по шахматам", - из справки о Федорове. Кстати, где он? К нему есть вопросы у американцев. Пропал шахматист века, и никому дела нет, кроме американцев.
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Так і не видно обсеральщиків "Зеркала недели" до виборів. Поховались чи перевзулись?
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Один смотрящий-рєшала змінив іншого. Хитрий брехун змінив відвертого хама. Рука та кишеня Бєні змінилась на руку та кишеню московії. Кукла віслючка навіть не зойкнула, шоу продовжується. І до України воно має тілько одне відношення: місце проведення цього шоу. Решта інтересів України та українців ігнорується під палкими гаслами нововведень, що скеровують країну до узурпації влади і тотального контролю.
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Также, Мостовая отмечает, что Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения, а Ермак, в отличие от него "очень коммерческий персонаж, знающий толк в распределении долей". Источник: https://censor.net.ua/n3176097
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Тобто зараз почнеться збільшення корупції.
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Чомусь ніхто не звертає уваги що їх призначає на цю посаду пустоголова маріонетка *****.
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а другие во власть и не идут. одно ворьё и коррупционерьё. сменяют других, продолжая и развивая дела своих великих папередныков ((.
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Короче, что один андрей, что другой...отличия в мелочах)
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Ну от чого зразу "хам" ? Ось він статтю Мостової прочитав,і на колінах ,у виборців "слуг",просить вибачення:
"Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам", - Мостова - Цензор.НЕТ 5597
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Янукович от злости волосы рвет и думает (За что!!!).
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З хама не буде пана. Рідко хто гідно проходить випробування владою. Бидлота - це діагноз
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Короче - оба любят грязную денежку, только один - хам, а другой хитро..пый тихушник "Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам", - Мостова - Цензор.НЕТ 7679
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Ермак член банды в 90-х Солохи. Этим все сказано.
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Что это за словоблудие??? И тот, и другой - криптоватники. Все!
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