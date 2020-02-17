 "Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам", - Мостова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова.
За її словами, "Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам".
"Богдан неправдоподібно відкритий і чесний у своїх заявах через абсолютну байдужість до громадської думки. Єрмак, який заявив за день до відставки про відсутність конфлікту між ним і Богданом, публічно бреше приголомшливо легко, і про це варто пам'ятати", - наголосила Мостова.
Також Мостова зазначає, що Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку, а Єрмак, на відміну від нього, - "дуже комерційний персонаж, що знається на розподілі часток".
"Обидва Андрії відчувають відразу до правил. Але якщо Богдан їх ламав і трощив, то Єрмак обтікав, прагнучи не привертати уваги до тихого слалому", - додала вона.
точно также как и ее муж-подкаблучник непонятно какой армии полковник...
Источник: https://censor.net.ua/n3176097
Зеленский - кидала
Первая же серьезная проблема с которой столкнулся Ермак, которая касалась встречи Зеленского и Патрушева в Омане, показала что никакими серьезными аналитическими способностями он не обладает. Это просто рупор, через который вещает Москва. Простой анализ текста - для Ермака непосильная задача. Редакция "Схем" на самом деле никогда и не говорила о том, что Зеленский и Патрушев встречались в Омане. Она говорила, что Патрушев и Зеленский находились в Омане в одно время и что Зеленский вернулся в Украину на том же чартере на котором Патрушев прилетел в Оман. Но все эти детали прошли мимо сознания и понимания Ермака, который своим яростным "это неправда от начала до конца" просто выдал и Зеленского и Москву. Вот при любом варианте - Богдан никогда бы не совершил таких ошибок. Ермак - агент влияния и в разведке не профессионал. Иначе он бы знал, что в любом учебнике по разведаналитике, при анализе открытых источников всегда рекомендуют обращать внимание на то, что опровергают официальные представители власти, "...потому что скорее все это правда".
та не - это Украине жопа...
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Тобто зараз почнеться збільшення корупції.