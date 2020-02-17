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 Політика України
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Все про:Мостова Юлія (13) відставка (609) Богдан Андрій (258) Офіс Президента (254)

 "Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку", - Мостова

Відставка Андрія Богдана стала однією з небагатьох подій, позитивно сприйнятих різними таборами українського суспільства. Головний руйнівник сакральності влади не припав до душі ні патріотам, ні фанатам Голобородька.

Про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, попри те, що Богдан "у ворогах, як в реп'яхах, покинув Банкову", він багато зробив для Зеленського.

"Пробивши та реалізувавши ідею дострокових виборів парламенту, перезавантажив ЦВК, включив турборежим у Раді, утримав фракцію від розбирання на олігархічні запчастини, сконструював із комфортних для Зеленського людей подобу системи управління", - зазначила Мостова.

Журналістка зазначає, що Богдан скинув тягар відповідальності, але забрав із собою вантаж чутливих знань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США подякувало Богдану

"Не думаю, що Богдан стане плювати отрутою компромату, але захистити себе зуміє. Прибічники Андрія Богдана вважають, що одним із найсерйозніших наслідків його відходу стане посилення парламентських позицій Ігоря Коломойського та Арсена Авакова: "Богдана у фракції боялися. У нього було чимало оперативно-технічних можливостей для відстеження рухів довірених менеджерів потенційних скупників. Щойно вони наближалися до депутатів "Слуги народу" — Богдан бив по руках. Тепер це робити нікому", - підкреслила Мостова.

Вона вважає, що рішення про відставку Богдана було правильним, тому, що якості в тому, що він побудував, виявилося занадто мало.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176096
 
   
 Топ коментарі
 
Коррупцией имеют право заниматься только избранные. "Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения", - Мостовая - Цензор.НЕТ 2472
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Міністр оборони Загороднюк публічно заявив, що АУДИТ НЕ ВИЯВИВ КОРУПЦІЇ в закупівлях по «справі Свинарчука/Гладковського»: отже, весь передвиборчий скандал був чистою дискредитацією політичного суперника.
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Міністр оборони Андрій Загороднюк 13 лютого публічно, в ефірі в Сергія Іванова, визнав, що закупівлі Міністерства оборони (т.зв. «справа Гладковського») не були корупційними.
Загороднюк їх назвав «ризикованими», але не корупційними, що підтвердив аудит.

https://from-ua.info/ministr-oborony-publichno-zaiavyv-shcho-audyt-ne-vyyavyv-koruptsiyi-v-zakupivliakh-po-spravi-svynarchuka/

ГОВНОЇД:
https://i2.wp.com/from-ua.info/wp-content/uploads/2020/02/hovnoed.png?w=947&ssl=1
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- Мухаммед:Той, хто отримує хабар, так само, як і той, хто його дає, обидва підуть у пекло\\\\\\\\\\\

Мухомет это то существо что юзало 12-летних детей?
Ну и куда пошло оно? Еще Путина прицитируй шо: тот шо ворует - очень злой "Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку", - Мостова - Цензор.НЕТ 6966
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корупція це не стільки занесення бабла чиновнику,
і загалом не про занесення бабла у кабінет,

корупція - це схема на державному рівні,
як ротердам++++, або рюкзаки, або горіхи,
або монополізація ринку автогазу
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Ні! Вона, корупція, починається з того, коли ти в транспорті замість квитка, даєш контролеру пів вартості того квитка, бо так дешевше. А контролеру прибуток.
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По данным социологического центра "Социс" за две недели февраля падение рейтинга президента Зеленского составило 20,6% (с 59% на конец января до 38,4%). Падение рейтинга партии "Слуга народа" составило 11,9% (с 42% да 30,1%). Предыдущий опрос "Социса" проходил 22-26 января 2020 года.
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Сильно сказано. Но с чего вы взяли, что Богдан ушел? Отставка != уйти. Он здесь, просто не видно. Ведь откаты никто не отменял, да и потребность в нянях только возросла.
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Літати стане дорожче: в Україні хочуть вдвічі підвищити вартість авіаквитків

"Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку", - Мостова - Цензор.НЕТ 6576
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О ! Редакція найцікавіше вибрала ?
Але там ще багато чого є :

"Признаюсь, мне приходилось обстоятельно беседовать и с Андреем Богданом, и с Алексеем Гончаруком, и с Андреем Ермаком. Все достаточно интересные и неглупые люди. Моя мама всегда говорила: "Дурак - это просто человек не на своем месте". Но не только это спонтанное воспоминание объединяет всех троих. Никто из них ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов "страна" или "Украина". А вот формулировки "не подвести Вову", "поддержать Вову", "удержать Вовин рейтинг", "помочь Вове" - звучали постоянно. Повидав немало бояр из свит всех украинских царей, с подобным феноменом я сталкиваюсь впервые. Этот "монотеизм" не оставляет места ни для ответственности за нас, ни для заботы о нас, ни для милосердия к нам. При всей сентиментальности Зеленского, эта власть - не про людей. У нее нет сил - визионерских, гражданских, государственнических - вести паству за собой".
"Может быть пастух расставил капканы на волков? Нет. Экспертизы по трансфертному ценообразованию экспорта как не было, так и нет. Антимонопольный комитет не просто завис - он валяется. В результате реформ Польша попала в ЕС и НАТО, а Украина - в список Forbes. Неуклюжая промышленная приватизация породила касту олигархов, а предлагаемый к принятию вариант закона о рынке земли укрепит и обогатит касту олигархов аграрных, так и не исполнив мечту о наполнении государственной казны миллиардами долларов. Конкуренции со стороны иностранных инвестиций местные хозяева жизни не опасаются: инструментов для инвестирования нет; защиты собственности нет; суды перешли на хозрасчет. Хаос мглою небо кроет: с инвест-няней можно только бухать из кружки. "Вы поймите, - объяснял мне вполне здравомыслящий человек логику президента, - Зеленский пришел на один срок и через четыре года он хочет вернуться к любимому делу - продолжить выступать с "Кварталом". Для этого нужна телевизионная площадка. И он не хочет критично портить отношения ни с кем из олигархов, способных, когда придет время, эту площадку предоставить"."
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Він так любив роботу, особливо дивитися, як працюють інші
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