 "Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку", - Мостова

Про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, попри те, що Богдан "у ворогах, як в реп'яхах, покинув Банкову", він багато зробив для Зеленського.

"Пробивши та реалізувавши ідею дострокових виборів парламенту, перезавантажив ЦВК, включив турборежим у Раді, утримав фракцію від розбирання на олігархічні запчастини, сконструював із комфортних для Зеленського людей подобу системи управління", - зазначила Мостова.

Журналістка зазначає, що Богдан скинув тягар відповідальності, але забрав із собою вантаж чутливих знань.

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"Не думаю, що Богдан стане плювати отрутою компромату, але захистити себе зуміє. Прибічники Андрія Богдана вважають, що одним із найсерйозніших наслідків його відходу стане посилення парламентських позицій Ігоря Коломойського та Арсена Авакова: "Богдана у фракції боялися. У нього було чимало оперативно-технічних можливостей для відстеження рухів довірених менеджерів потенційних скупників. Щойно вони наближалися до депутатів "Слуги народу" — Богдан бив по руках. Тепер це робити нікому", - підкреслила Мостова.

Вона вважає, що рішення про відставку Богдана було правильним, тому, що якості в тому, що він побудував, виявилося занадто мало.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.