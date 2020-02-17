 "Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку", - Мостова

Про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, попри те, що Богдан "у ворогах, як в реп'яхах, покинув Банкову", він багато зробив для Зеленського.
"Пробивши та реалізувавши ідею дострокових виборів парламенту, перезавантажив ЦВК, включив турборежим у Раді, утримав фракцію від розбирання на олігархічні запчастини, сконструював із комфортних для Зеленського людей подобу системи управління", - зазначила Мостова.
Журналістка зазначає, що Богдан скинув тягар відповідальності, але забрав із собою вантаж чутливих знань.
"Не думаю, що Богдан стане плювати отрутою компромату, але захистити себе зуміє. Прибічники Андрія Богдана вважають, що одним із найсерйозніших наслідків його відходу стане посилення парламентських позицій Ігоря Коломойського та Арсена Авакова: "Богдана у фракції боялися. У нього було чимало оперативно-технічних можливостей для відстеження рухів довірених менеджерів потенційних скупників. Щойно вони наближалися до депутатів "Слуги народу" — Богдан бив по руках. Тепер це робити нікому", - підкреслила Мостова.
Вона вважає, що рішення про відставку Богдана було правильним, тому, що якості в тому, що він побудував, виявилося занадто мало.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.
Мухомет это то существо что юзало 12-летних детей?
Ну и куда пошло оно? Еще Путина прицитируй шо: тот шо ворует - очень злой
і загалом не про занесення бабла у кабінет,
корупція - це схема на державному рівні,
як ротердам++++, або рюкзаки, або горіхи,
або монополізація ринку автогазу
Але там ще багато чого є :
"Признаюсь, мне приходилось обстоятельно беседовать и с Андреем Богданом, и с Алексеем Гончаруком, и с Андреем Ермаком. Все достаточно интересные и неглупые люди. Моя мама всегда говорила: "Дурак - это просто человек не на своем месте". Но не только это спонтанное воспоминание объединяет всех троих. Никто из них ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов "страна" или "Украина". А вот формулировки "не подвести Вову", "поддержать Вову", "удержать Вовин рейтинг", "помочь Вове" - звучали постоянно. Повидав немало бояр из свит всех украинских царей, с подобным феноменом я сталкиваюсь впервые. Этот "монотеизм" не оставляет места ни для ответственности за нас, ни для заботы о нас, ни для милосердия к нам. При всей сентиментальности Зеленского, эта власть - не про людей. У нее нет сил - визионерских, гражданских, государственнических - вести паству за собой".
"Может быть пастух расставил капканы на волков? Нет. Экспертизы по трансфертному ценообразованию экспорта как не было, так и нет. Антимонопольный комитет не просто завис - он валяется. В результате реформ Польша попала в ЕС и НАТО, а Украина - в список Forbes. Неуклюжая промышленная приватизация породила касту олигархов, а предлагаемый к принятию вариант закона о рынке земли укрепит и обогатит касту олигархов аграрных, так и не исполнив мечту о наполнении государственной казны миллиардами долларов. Конкуренции со стороны иностранных инвестиций местные хозяева жизни не опасаются: инструментов для инвестирования нет; защиты собственности нет; суды перешли на хозрасчет. Хаос мглою небо кроет: с инвест-няней можно только бухать из кружки. "Вы поймите, - объяснял мне вполне здравомыслящий человек логику президента, - Зеленский пришел на один срок и через четыре года он хочет вернуться к любимому делу - продолжить выступать с "Кварталом". Для этого нужна телевизионная площадка. И он не хочет критично портить отношения ни с кем из олигархов, способных, когда придет время, эту площадку предоставить"."