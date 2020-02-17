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 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 44 людини, на водних об'єктах - 16, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 10.02 по 16.02 під час пожеж загинули 44 людини, на водних об'єктах - 16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 204 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 90 осіб.

Ліквідовано 934 пожежі, врятовано на пожежах 33 людини і не допущено знищення вогнем 443 будинків та 177 од. техніки. Під час пожеж загинули 44 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 276 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 81 виїзд, під час яких виявлено, вилучено та знищено 267 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 16 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176094
 
 
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Нормально так. То давайте у звязку з цим будемо просити миру, чи кудись розводитись чи прививки якісь робити....
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це ще раз підтверджує, що ми країна третього світу. В Австралії в тих колосальних пожежах загинуло лише 26 осіб, а в нас щотижня гине понад 30-40 осіб. А якщо врахувати ще автоаварії + тих хто втопився, то навіть війна на Сході відпочиває з тими втратами....
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Просто жесть...каждому по огнетушителю выдавать нужно!
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