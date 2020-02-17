 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 44 людини, на водних об'єктах - 16, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 204 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 90 осіб.
Ліквідовано 934 пожежі, врятовано на пожежах 33 людини і не допущено знищення вогнем 443 будинків та 177 од. техніки. Під час пожеж загинули 44 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 276 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 81 виїзд, під час яких виявлено, вилучено та знищено 267 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 16 осіб.