 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 44 людини, на водних об'єктах - 16, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 204 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 90 осіб.

Ліквідовано 934 пожежі, врятовано на пожежах 33 людини і не допущено знищення вогнем 443 будинків та 177 од. техніки. Під час пожеж загинули 44 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 276 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 81 виїзд, під час яких виявлено, вилучено та знищено 267 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 16 осіб.