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Все про:Мар'їнка (446) операція Об'єднаних сил (2058) КПВВ (92)

 Завтра роботу КПВВ "Мар'їнка" буде призупинено, - штаб ОС

18 лютого роботу КПВВ "Мар'їнка" буде призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"До відома громадян, завтра у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" будуть проводитися заходи з оновлення системи електричних мереж. Тому за рішенням командувача Об’єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ТКГ передала уточнений список утримуваних і розроблятиме план відкриття КПВВ у Золотому і Щасті, - Оліфер

Командування Об’єднаних сил акцентує увагу громадян на врахуванні цієї інформації під час планування своїх поїздок.

Завтра роботу КПВВ Марїнка буде призупинено, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176093
 
 
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Готовляться до збільшення пропуску пабєдітєлєй у вайнє з украінскім націоналізмом?
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А зачем эта информация украинцам? Украинцы не ездят в дыру и выехали оттуда, остались только зебилы и малоросы
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Електрические сети желательно поднять повыше и хорошенько натянуть. Напряжение должно составлять не менее 6 кВ.
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Згоден , що й@нуте там всі такі зелені. Але е програми для редагування зображень . Рекомендую для користування.
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