 У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Коммерсант".
На його думку, Росія має володіти конституційним статусом держави, "непричетної до тоталітарних злочинів".
Такі заяви викладені в думці судді щодо одного зі свіжих рішень КС РФ.
Арановський підкреслив, що сучасна російська держава було створена не як наступник Радянського Союзу, а "замість і проти" нього.
При цьому суддя впевнений, що Росія повинна відшкодовувати шкоду, заподіяну СРСР, - але не як спадкоємець держави-винуватця, а "з вірою в правду, з позитивною відповідальністю і з милосердя".
"Навіть в умовному сенсі Росії нема чого накликати на свою державну особу провину в радянських репресіях і заміщати собою державу переможного і полеглого потім соціалізму, - каже суддя. - Це неможливо хоча б тому, що його вина в репресіях і інших непробачних злодіяннях, починаючи з повалення законної влади Установчих зборів, безмірна і в буквальному сенсі нестерпна".
На його думку, Російська Федерація повинна володіти конституційним статусом держави, "непричетної до тоталітарних злочинів ні "особисто", ні в правонаступництві".
"Ідеалізувати російську державність не обов'язково, але і в'язати її правонаступництвом з тоталітарним режимом немає підстав", - підсумовує він, додаючи, що "... російська держава заснована не в продовження комуністичної влади, а в реконструкції суверенної державності з її відродженням на конституційних засадах; вона відтворена проти тоталітарного режиму та замість нього".
"Не потрібно бути наступником і послідовником, наприклад, піромана, щоб гасити пожежі та рятувати погорільців з їхнім майном, - підсумовує суддя КС. – Наслідувати комунізм теж не обов'язково, щоб виправляти наслідки тоталітарного зла".
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Два варіанти:
1 - ий варіант. Росія в особі Р.С.Ф.С.Р своєю регулярною армією (Червоною армією) захопила УНР, БНР, Грузинської демократичної республіки, Туркестан та ін. Ну, і далі створила штучне утворення СССР, яке не було добровільним.
Тоді теперішня Росія - правонаступник СССР в ООН, але у такому разі вона, як окупант повинна відповідати за окупацію, Голодомор, репресії і т.і.
2 - ий варіант. Росія в особі Р.С.Ф.С.Р у 1922 р. як рівноправний суб'єкт разом із "самостійними" «Українською Соціалістичною Радянською Республікою» (УСРР) і Білоруською РСР утворили СССР.
Тоді ніхто нікому нічого не повинен, і РФ - не правонаступник СССР. Але що вона тоді робить в ООН? Особисто я схиляюсь до першого варіанту. Росія - правонаступник СССР і вона повинна відповідати за всі злочини СССР.
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В свете того что ведутся разговоры о том чтобы с РАши как правопреемника взыскать ущерб за многочисленные акты агрессии, например Польша хочет ущерб за войну и оккупацию (1939 год), то это решение суда должно создать прецедент и позволит посылать всех кто хочет компенсации. Раша обезопасила себя с юридической точки зрения
Понятно что на самом деле Польша и пр. имеют полное право требовать компенсаций от Раши, а Раша в свою очередь будет изворачиваться.
Выгнать Россию из совбеза ООН и прочих международных органов
- пусть вступает туда на общих основаниях с испытательным сроком...
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Плюс - все что высрет русню = "какое то западло". Судья бы только сказал это - сразу бы слег с инсультом и он это знает, так шо "не верю".
Разве что Варфоломей испугал Путина и Гундяя тем шо можно и "погореть вечно"