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 У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів"

Суддя Конституційного суду РФ Костянтин Арановський назвав Радянський Союз незаконно створеною державою і заявив, що Російська Федерація не повинна вважатися правонаступником "репресивно-терористичних діянь" радянської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Коммерсант".

На його думку, Росія має володіти конституційним статусом держави, "непричетної до тоталітарних злочинів".

Такі заяви викладені в думці судді щодо одного зі свіжих рішень КС РФ.

Арановський підкреслив, що сучасна російська держава було створена не як наступник Радянського Союзу, а "замість і проти" нього.

При цьому суддя впевнений, що Росія повинна відшкодовувати шкоду, заподіяну СРСР, - але не як спадкоємець держави-винуватця, а "з вірою в правду, з позитивною відповідальністю і з милосердя".

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"Навіть в умовному сенсі Росії нема чого накликати на свою державну особу провину в радянських репресіях і заміщати собою державу переможного і полеглого потім соціалізму, - каже суддя. - Це неможливо хоча б тому, що його вина в репресіях і інших непробачних злодіяннях, починаючи з повалення законної влади Установчих зборів, безмірна і в буквальному сенсі нестерпна".

На його думку, Російська Федерація повинна володіти конституційним статусом держави, "непричетної до тоталітарних злочинів ні "особисто", ні в правонаступництві".

"Ідеалізувати російську державність не обов'язково, але і в'язати її правонаступництвом з тоталітарним режимом немає підстав", - підсумовує він, додаючи, що "... російська держава заснована не в продовження комуністичної влади, а в реконструкції суверенної державності з її відродженням на конституційних засадах; вона відтворена проти тоталітарного режиму та замість нього".

"Не потрібно бути наступником і послідовником, наприклад, піромана, щоб гасити пожежі та рятувати погорільців з їхнім майном, - підсумовує суддя КС. – Наслідувати комунізм теж не обов'язково, щоб виправляти наслідки тоталітарного зла".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176092
 
   
 Топ коментарі
 
Карелия, процветающий посёлок городского типа Пиндуши, Медвежьегорский р-н, ХХІ век, бывшая территория загнивающей Финляндии, все-таки хорошо, что когда-то его спасли вовремя от финно-бандеровцев.

В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством: Россия должна обладать статусом "непричастной к тоталитарным преступлениям" - Цензор.НЕТ 472
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У паРашки политическая биполярка. Когда ей выгодно, она "наследница ссср". Когда нет, она "вместо и против" него.
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а.. ну раз не правоприемница - то просьба сдать ядерное оружие, выйти из совбеза ООН, и убраться восвояси с Кубаньской республики, Крыма, Донбаса на свои болота, отключить свою помойку от цивилизационных систем Свифта, Интернета, и молиться за лучшие места на том свете....
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походу прочитал в секретных архивах кремля, сколько говна натворили дедываевали
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За великим рахунком насправді потрібно визначитись.
Два варіанти:
1 - ий варіант. Росія в особі Р.С.Ф.С.Р своєю регулярною армією (Червоною армією) захопила УНР, БНР, Грузинської демократичної республіки, Туркестан та ін. Ну, і далі створила штучне утворення СССР, яке не було добровільним.
Тоді теперішня Росія - правонаступник СССР в ООН, але у такому разі вона, як окупант повинна відповідати за окупацію, Голодомор, репресії і т.і.
2 - ий варіант. Росія в особі Р.С.Ф.С.Р у 1922 р. як рівноправний суб'єкт разом із "самостійними" «Українською Соціалістичною Радянською Республікою» (УСРР) і Білоруською РСР утворили СССР.
Тоді ніхто нікому нічого не повинен, і РФ - не правонаступник СССР. Але що вона тоді робить в ООН? Особисто я схиляюсь до першого варіанту. Росія - правонаступник СССР і вона повинна відповідати за всі злочини СССР.
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Хорошая мысль относительно того, что в состав учредителей ООН входил СССР, а не Россия. Если она не считает себя правоприемницей СССР, её можно считать самозванкой и вышвырнуть из ООН и из постоянных членов Совет Безопасности ООН. Далее её можно принять в ООН на общих основаниях и без права "вето".
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а к бабкам СССР причастность не отменяете???? да сссуки??
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"русский мир", "русское мировоззрение" это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия..
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Я за расию всю жиснь ваевал ,, на колчаковских фронтах !! .
У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів" - Цензор.НЕТ 9921 .
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Путина кондрашка схватит от таких речей... У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів" - Цензор.НЕТ 5762
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нет, все продумано, так и должно было быть
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Ще у 1950 р. С.Бандера передрікав про можливу зміну форми "російського імперіалізму".

У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів" - Цензор.НЕТ 6555
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маскали ! не мешайте боярку с кокаином,вас и так всех с петлей в Гааге ждут
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забудьте про Гаагу, нет там никакого справедливого и беспристрастного суда.
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Ясно, вбивали наших дідів не москалі, а царська охранка.....
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а ***** наоборот, назвал разпад совка величайшей трагедией 20 го века )) у правоносца синхронизационные проблемы со своим хозяином )).
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Никакой "шизофрении" тут не наблюдаю, все сделано грамотно и правильно.
В свете того что ведутся разговоры о том чтобы с РАши как правопреемника взыскать ущерб за многочисленные акты агрессии, например Польша хочет ущерб за войну и оккупацию (1939 год), то это решение суда должно создать прецедент и позволит посылать всех кто хочет компенсации. Раша обезопасила себя с юридической точки зрения
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Где это видано что бы преступник сам себя снимал ответственность и это было юридически легитимно.
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во-1-х то что Раша преступник, всем понятно, но с юридической точки зрения Рашу никто пока преступником не назвал. И назвать будет тяжеловато, если будет реально пахнуть жареным Раша будет все спихивать на СССР.
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Ну конечно обезопасили, если войну начинал ссср, то мы не виноваты, а в войне победил ссср, то это мы победили? И Польша конечно подаст в московский суд за компенсацией.
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Новости на россии: Это не наши дедЫ воевали!
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Ну это чисто юридические закорючки.
Понятно что на самом деле Польша и пр. имеют полное право требовать компенсаций от Раши, а Раша в свою очередь будет изворачиваться.
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Ну так и РФ незаконная субстанция,ни один народ не давал своего согласия на вхождение в федерацию и подчинение московским законам,распад ещё не закончен.
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Пабєда наша, руская, а генациди ізнасілованія нє наші- савєцкіє.
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Идет восстановление монархии, Пыня царь всея Руси будет. Бей белых!
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Обворовали пол мира, а теперь ни причем?
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Правильно судья решил!

Выгнать Россию из совбеза ООН и прочих международных органов
- пусть вступает туда на общих основаниях с испытательным сроком...
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Вроде и хорошо, но платить все равно надо.
Плюс - все что высрет русню = "какое то западло". Судья бы только сказал это - сразу бы слег с инсультом и он это знает, так шо "не верю".
Разве что Варфоломей испугал Путина и Гундяя тем шо можно и "погореть вечно" У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів" - Цензор.НЕТ 152
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Щоб не віддавати борги Россійськая "Імпєрія" змінила назву на РСФСР...щоб набрати боргів РСФСР змінила назву на СССР...щоб не віддавати борги СССР змінив назву на Россійская Фєдєрация (Россія)...щоб не віддавати борги Россійская Фєдєрация (Россія) змінила назву на...? - я другой такой страни нє знаю...
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За геноциди і голодомори,за окупацію,та підтримку тероризму платити будете-ці злочини термінів давності не мають.
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Все для того чтоб открестится от териториальных претензий в гааге, ведь через 2 года им отвечать в международном уголовном суде. Тут нашему вовке надо крутится как ужу.
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