 У Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою: Росія повинна мати статус "непричетної до тоталітарних злочинів"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Коммерсант".

На його думку, Росія має володіти конституційним статусом держави, "непричетної до тоталітарних злочинів".

Такі заяви викладені в думці судді щодо одного зі свіжих рішень КС РФ.

Арановський підкреслив, що сучасна російська держава було створена не як наступник Радянського Союзу, а "замість і проти" нього.

При цьому суддя впевнений, що Росія повинна відшкодовувати шкоду, заподіяну СРСР, - але не як спадкоємець держави-винуватця, а "з вірою в правду, з позитивною відповідальністю і з милосердя".

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"Навіть в умовному сенсі Росії нема чого накликати на свою державну особу провину в радянських репресіях і заміщати собою державу переможного і полеглого потім соціалізму, - каже суддя. - Це неможливо хоча б тому, що його вина в репресіях і інших непробачних злодіяннях, починаючи з повалення законної влади Установчих зборів, безмірна і в буквальному сенсі нестерпна".

На його думку, Російська Федерація повинна володіти конституційним статусом держави, "непричетної до тоталітарних злочинів ні "особисто", ні в правонаступництві".

"Ідеалізувати російську державність не обов'язково, але і в'язати її правонаступництвом з тоталітарним режимом немає підстав", - підсумовує він, додаючи, що "... російська держава заснована не в продовження комуністичної влади, а в реконструкції суверенної державності з її відродженням на конституційних засадах; вона відтворена проти тоталітарного режиму та замість нього".

"Не потрібно бути наступником і послідовником, наприклад, піромана, щоб гасити пожежі та рятувати погорільців з їхнім майном, - підсумовує суддя КС. – Наслідувати комунізм теж не обов'язково, щоб виправляти наслідки тоталітарного зла".