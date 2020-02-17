 Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції, про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Від учора в центральній частині міста залучено до несення служби близько 1000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців Національної гвардії України.
"Наряди патрулюватимуть для забезпечення порядку. Залучені також кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб усі заплановані заходи минули спокійно", - зазначив Крищенко.
Також начальник столичної поліції закликав не брати в місця проведення акцій заборонені законодавством предмети.
У коментарі Цензор.НЕТ у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що заходи відбудуться біля органів державної влади та пов'язані із засіданнями держорганів.
Крім того, сьогодні рівно 40 днів після трагічної авіакатастрофи українського літака Boeing 737 в Ірані. Родичі та друзі загиблих закликають ушанувати їхню пам'ять біля Посольства Республіки Іран у Києві.
Это был бы праздник!
нарид хочет, чтоб слуги нивчом ни нуждались.
мама любит кожаніе рюкзаки.
и галавное, шо не Порошенко...
* Сфотографуйте нас на пів росту , але щоб було видно нові калоші *.
Пора уже, согласно традиции нашего мудрого и простого нарида....
узнать чего они хотят...?
Я понимаю, что "после - не значит вследствие", но всё же скриншот любопытный.
А если учесть "Повідомлення про обробку персональних даних" с сайта приложения "Дія", то становится ещё любопытнее:
А так, конечно да - сплошной блокчейн и 21 век фокс.
Зашквар класу «продай собаку» від ЗЕкоманди триває далі.
Заступник голови офісу преЗЕдента, Юлія Ковалів, запропонувала українцям - аби менше платити за тепло… не відчиняти вікна!
Я так розумію, поради "обсипати хату сіном" і "поставити у кімнаті буржуйку" - на черзі.
Слів нема.
У мене два перші місяці зими, з трьох стояків ледве теплим був один - це вони називають «зменшенням тарифів».
А справа-то - у вікнах!
Д.Калинчук
От троляка