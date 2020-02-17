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Все про:акція (696) Київ (7305) Нацполіція (9013) Крищенко (263)

 Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко

Уже надійшло кілька повідомлень про проведення масових акцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції, про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Від учора в центральній частині міста залучено до несення служби близько 1000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців Національної гвардії України.

"Наряди патрулюватимуть для забезпечення порядку. Залучені також кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб усі заплановані заходи минули спокійно", - зазначив Крищенко.

Також начальник столичної поліції закликав не брати в місця проведення акцій заборонені законодавством предмети.

У коментарі Цензор.НЕТ у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що заходи відбудуться біля органів державної влади та пов'язані із засіданнями держорганів.

Крім того, сьогодні рівно 40 днів після трагічної авіакатастрофи українського літака Boeing 737 в Ірані. Родичі та друзі загиблих закликають ушанувати їхню пам'ять біля Посольства Республіки Іран у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці посилили заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176089
 
 
 Топ коментарі
 
нарид любит своих слуг!
нарид хочет, чтоб слуги нивчом ни нуждались.
мама любит кожаніе рюкзаки.

и галавное, шо не Порошенко...
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Ребята, выходите в медицинских масках, закрывающих лицо, чтобы потом по судам не таскали. В условиях надвигающейся эпидемии это более чем оправдано.
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През сыт, что до его приезда начнут выполнять 12-й пункт?
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Ребята, выходите в медицинских масках, закрывающих лицо, чтобы потом по судам не таскали. В условиях надвигающейся эпидемии это более чем оправдано.
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Зевирус и так уже повредил мозги 70% украинцев . .
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Постійно, по всім соц дослідженням, підтримка Зєйла від ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ОПИТАНИХ 29%. Не перебільшуй ступінь зєбіїнізації українських громадян.
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А акции чему посвещены, прощальные акции зелебобиков?
Это был бы праздник!
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Может "ублюдки" из ВСУ хотят чтобы вор бирюков пояснил за свой гнилой базар?
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А він весь в білому, і з манікюром, так? Хреновий значить він був "советчик" у міністра оборони, якщо пів армії проголосували за Клоуна.
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треба виставить Бірюкова щоб кожен ображений військовослужбовець, з тих хто голосував за Зебеню, відразу після спільного патрулюваннгя з лугандонами міг сказати як Бірюков не правий. Бо звичайно ж вони зовсім не ублюдки, а лише долбооби.
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нарид любит своих слуг!
нарид хочет, чтоб слуги нивчом ни нуждались.
мама любит кожаніе рюкзаки.

и галавное, шо не Порошенко...
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отвали ты уже со своим барыгой )))
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рюкзак-экзоскелет с тройным памперсом, потому так и дорого.....
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Слідуючий заступник має носити рюкзак зі шкіри цього заступника .
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Выпивку принес? Или жена выгнала с вещами? Может еще с "кравчучками" или "кучмовозами" ходить будут на работу как на рынок?
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Не заздри. Пішов би в лакеї замість порохоботствувать , може ще й краще рюкзака щось мав.
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Вспомнился древний анекдот. Пришли две девушки из деревни в фотоателье и просят фотографа:
* Сфотографуйте нас на пів росту , але щоб було видно нові калоші *.
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Акции пока еще не запрещены. Скоро эти безобразия будут жестко пресекать, ибо власть от б-га.
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Аваковцы помяли МихоМайдан? Так ведь Зеля снял и посадил Авакова за все преступления, не?
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может Банду Геть кричать будут?
Пора уже, согласно традиции нашего мудрого и простого нарида....
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А че требовать будут-хлеба или зрелищ?
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Та нет. Они в парашу смываются, а потом постепенно возвращаются. Только вешалка на Майдане как минимум. И реки крови. Иначе ничего не изменить в этом бедламе.
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Навіщо . Хіба ліхтарів на Хрещатику вже немає?
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а слуга народа Зеля приедет на лисапеде пообщаться с этим народом..?
узнать чего они хотят...? Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко - Цензор.НЕТ 41
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З якого хрєна Зеля приїздив би на лісапєді . Він же не ніщеброд якийсь - епоха бідності закінчилась. Для слуг принаймні. Тим більше хто вам сказав що він слуга "етого народа"
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дотянет бубочка до осени, али нет - вот в чем вопрос!
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если Янелох ьдотянет до осени - Украина загнется, тут или - или
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Особенности карательной диджитализации
Я понимаю, что "после - не значит вследствие", но всё же скриншот любопытный.
Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3580
А если учесть "Повідомлення про обробку персональних даних" с сайта приложения "Дія", то становится ещё любопытнее:

Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2699

Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5769

Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6960

А так, конечно да - сплошной блокчейн и 21 век фокс.
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Діджіталізація не просто так придумана "для зручності". Будемо свідками ще багатьох неприємних наслідків цієї "Дії".
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Геніальні поради "слуг народа")
Зашквар класу «продай собаку» від ЗЕкоманди триває далі.
Заступник голови офісу преЗЕдента, Юлія Ковалів, запропонувала українцям - аби менше платити за тепло… не відчиняти вікна!
Я так розумію, поради "обсипати хату сіном" і "поставити у кімнаті буржуйку" - на черзі.
Слів нема.
У мене два перші місяці зими, з трьох стояків ледве теплим був один - це вони називають «зменшенням тарифів».
А справа-то - у вікнах!
Д.Калинчук

Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7060
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очередной высер, из партии Тупой и еще тупее
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На його акціях було тільки випити і закусити.
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А що тут не так? Мабуть його контрагент не розумів української.
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Аваков - запрещенный законом предмет, или нет? Помнится, его когда-то брали на акции под АП. Мало того, этот предмет выкрикивал лозунги и постил их в социальных сетях. Так вот: брать или не брать?
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На вокзале ж.д лучше патрули выставь. Лицо столицы,окуеть мона,рассадник бомжар и прочего элемента. Патрулями и не пахнет
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Не случилось ничего плохого за последние 4 месяца, а весной и летом и подавно ничего не будет, как бы звиздота не старалась начать беспорядки в Украине.
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Чомусь ніхто не згадав, що посилення заходів безпеки співпало із річницею спроби розгону Євромайдану (18-20 лютого). Цікаво, перші особи держави цього року вшанують Героїв Небесної Сотні?
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Перечисляя каждый год 12 лярдов зеленых енотов , а я думаю эта цифра значительно больше , уроды во власти живут за наш счет. Кроме того , что обманывать и грабить ,ничего в своей жизни не умеют. Надо объединяться и посылать их в Ростов😐
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