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 Політика України, За кордоном
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Все про:конференція (91) Мюнхен (123) Ішингер (4)

 Глава Мюнхенської конференції Ішингер про скандальні "12 кроків": Це не треба сприймати аж так жахливо серйозно

Глава Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер прокоментував скандальний план "12 кроків завершення війни в Україні", який розробляли, зокрема, росіяни.

Як наголошується в сюжеті ТСН.Тиждень, Ішингер вважає, що Європа не має приймати віддалення Росії і повинна посилювати з нею діалог, тримати двері відчиненими - попри дії в Сирії, Грузії, Україні, передає Цензор.НЕТ.

Також він дивується, чому документ викликав такий резонанс.

"Так, я приватно підписав цей документ, так само, як це зробив і Карл Більд. Але немає причини так обурюватися. Ми робимо багато різних пропозицій і сподіваюся, що час від часу ми робимо розумні пропозиції. Але все це не треба сприймати аж так жахливо серйозно", - говорить Ішингер.

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції. У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували.

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176087
 
 
 Топ коментарі
 
когда в твою страну придет руцкий мир, то не воспринимай это так серьезно, товарисчь Ишингер
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"..и наградить тов.Ишингера Вольфганга Иозефовича почётной грамотой Дюссельдорфского областного комитета Партии и поездкой в г.Москву правом посещения Мавзолея Ленина..."
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Агент Кремля Ангела зробила свою справу. Німці відробляють своі 30 ***********.
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Для зебов:
- Просто перестать стрелять, там же наши люди.
- Надо договорится.
- Термос...
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Українці ніяк не можуть зрозуміти що в Європі і в Сша на вищому рівні така ж корупція як і в нас?? Ху...ло грошей не жаліє наші жаліють, та і не мають таких ресурсів.
По друге європеський бізнес багато вклався в РФ, багато хто живе на російських грошах, а там політикою реально керує їх бізнес...
Поїдьте в іспанію наприклад в Малагу, так практично все скуплено росіянами, а найбільше німецький бізнес завязаний на РФ, Ху...ло опікає їх в РФ ніхто там не має права як в Україні зробити рейдерське закоплення або кинути німців через суд...
А в Україні що тільки роззявлені роти депутатів на нові кредити, ні безпеки бізнесу ні грошей нічого, кому потрібна вона в Європі крім дешевої робочої сили,
Я спілкувався багато раз з рядовими європейцями і ніхто з них не розуміє якщо ви воюєте з РФ то чому ви з нею торгуєте і продаєте їй наприклад сировину для титана з якої роблять зброю і вас вбивають??? Після цього питання сказати було нічого...... Тому і підтримка нас в Європі нульова ще з початку війни
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Так «по безопасности» или шутки шутить?
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Гітлер теж казав, що для німців українські землі - як Індія для англійців і там можна керувати за допомогою жменьки власівців.Але Українців хоч і загинуло найбільше у ВВВ-фашизм не пройшов.Не пройде і рашизм!
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Если «не надо воспринимать так ужасно серьезно», то на кой мудровать? Под аккомпанемент без штанов на рояле врезали б «Мозельского», полирнули б «Баварским» и бегом гыцать на мюнхенских фроляйн...
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Интересно, если отправить товарища на подвал, то можно ли ему сказать, чтоб не воспринимал ужасно серьезно? Он ведь не обидится?
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То есть холокост евреев нацистской германией это - ужасно и серьезно..
А геноцид украинского народа рашистской, кремлевской сволочью - это "мелкое недоразумение", которое не надо воспринимать ужасно серьезно ?! Глава Мюнхенської конференції Ішингер про скандальні "12 кроків": Це не треба сприймати аж так жахливо серйозно - Цензор.НЕТ 7217 При всем, при том, что украинцы стоят на рубеже первого края, лицом к лицу с этой е.учей ордой, готовой растоптать и Европу..
С.ки, это даже не двойные стандарты - это прямое содействие и потакание российскому нацизму, за которые, если вы бл..ь не проснетесь, будут расплачиваться ваши же дети.
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говорит -я человек - не серьезный, серьезные у меня только откаты
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так, надо было так и подписать - я много всякой х...ни подписываю прошу мою подпись не воспринимать серьезно... А подписал тогда зачем? он свою должность воспринимает как средство заработать на разных несерьезных предложениях которые ни к чему не приводят... они там совсем ох ренели?!!! У нас столько ребят полегло на войне а этот субъект подписывает сомнительные бумажки под русских и нас уговаривает не воспринимать это серьезно, ущипните меня, я хочу проснуться....
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