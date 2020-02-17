 Глава Мюнхенської конференції Ішингер про скандальні "12 кроків": Це не треба сприймати аж так жахливо серйозно

Як наголошується в сюжеті ТСН.Тиждень, Ішингер вважає, що Європа не має приймати віддалення Росії і повинна посилювати з нею діалог, тримати двері відчиненими - попри дії в Сирії, Грузії, Україні, передає Цензор.НЕТ.
Також він дивується, чому документ викликав такий резонанс.
"Так, я приватно підписав цей документ, так само, як це зробив і Карл Більд. Але немає причини так обурюватися. Ми робимо багато різних пропозицій і сподіваюся, що час від часу ми робимо розумні пропозиції. Але все це не треба сприймати аж так жахливо серйозно", - говорить Ішингер.
Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції. У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".
Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували.
У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.
- Просто перестать стрелять, там же наши люди.
- Надо договорится.
- Термос...
По друге європеський бізнес багато вклався в РФ, багато хто живе на російських грошах, а там політикою реально керує їх бізнес...
Поїдьте в іспанію наприклад в Малагу, так практично все скуплено росіянами, а найбільше німецький бізнес завязаний на РФ, Ху...ло опікає їх в РФ ніхто там не має права як в Україні зробити рейдерське закоплення або кинути німців через суд...
А в Україні що тільки роззявлені роти депутатів на нові кредити, ні безпеки бізнесу ні грошей нічого, кому потрібна вона в Європі крім дешевої робочої сили,
Я спілкувався багато раз з рядовими європейцями і ніхто з них не розуміє якщо ви воюєте з РФ то чому ви з нею торгуєте і продаєте їй наприклад сировину для титана з якої роблять зброю і вас вбивають??? Після цього питання сказати було нічого...... Тому і підтримка нас в Європі нульова ще з початку війни
А геноцид украинского народа рашистской, кремлевской сволочью - это "мелкое недоразумение", которое не надо воспринимать ужасно серьезно ?! При всем, при том, что украинцы стоят на рубеже первого края, лицом к лицу с этой е.учей ордой, готовой растоптать и Европу..
С.ки, это даже не двойные стандарты - это прямое содействие и потакание российскому нацизму, за которые, если вы бл..ь не проснетесь, будут расплачиваться ваши же дети.