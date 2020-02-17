 ФСБ РФ затримала кримчанина і взяла його під варту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Підозрюваний у серпні 2016 року виїхав на територію України, де вступив до лав очолюваного Лєнуром Іслямовим "кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана", - йдеться в повідомленні.

Кримінальну справу порушено за частиною 2 статті 208 КК РФ (участь у діяльності НЗФ, що діє на території іноземної держави з метою, що суперечить інтересам РФ). Підозрюваного затримано, суд взяв його під варту

Також читайте: ФСБ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками