 ФСБ РФ затримала кримчанина і взяла його під варту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Підозрюваний у серпні 2016 року виїхав на територію України, де вступив до лав очолюваного Лєнуром Іслямовим "кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана", - йдеться в повідомленні.
Кримінальну справу порушено за частиною 2 статті 208 КК РФ (участь у діяльності НЗФ, що діє на території іноземної держави з метою, що суперечить інтересам РФ). Підозрюваного затримано, суд взяв його під варту
Наступ на Хорватію був зупинений при допомозі миротворців ООН За цей час хорвати не розказували, як вони прагнуть миру будь-якою ціною, не підтримували контактів з ворогом на непідконтрольних територіях, не рвалися там провести вибори й легітимізувати загарбників. Вони реально допомагали біженцям, роздмухували почуття ненависті до ворога й прагнення безумовного реваншу, готували армію, жорстко формували суспільну думку тощо. Таких, як ті троє наших мерзотників, які підготували під керівництвом з Москви план "красивої" капітуляції України, там навіть засудити не змогли б - вони б до суду не дожили... Особливого значення надавали мобілізації й вишколу для біженців з окупованих земель. З них готували передові загони для першої атаки, на випадок, якщо хорватській армії буде проблемно перетнути лінію розмежування.
І коли мандат сил ООН закінчився й блакитні каски відійшли, Хорватія послала ці "спільні патрулі". Через лінію розмежування рволнулися спраглі помсти місцеві добровольці, хорватські армійці та загони представників поліції й спецслужб. Почалася найсправжніша зачистка територій від етнічних сербів. Ті мусили втікати, покинувши все, що мали. Втекли далеко не всі. Ті, кого нагнали, часто втрачали життя без пояснень причин - мова помсти коротка й жорстока. Тих же, хто мав якесь значення в окупаційних адміністраціях виловлювали й кидали до спеціальних тюрем, за зразкомтого, як пару років назад ті ж серби поступали з хорватами. Не забудуся одного такого місця. Потрапив туди не в часі війни, бо перебував у зовсім іншій частині країни, на сході, а навідався вже в 2000-их, коли через Хорватію їхав на відпочинок і зупинився для огляду Плітвицьких озер. Саме там відбулися найжорсткіші акти цієї драми. Захотів глянути на один закуток далі в горах, де над витоком річечки стояв колись шикарний будинок відпочинку ЦК партії. Під'їхав, на мить зайшов і дуже швидко ретирувався - там у повітрі висить відчуття здавленого жаху. Його відчуваєш фізично. Я вже не кажу про ще не затерті часом сліди розправ і розстрілів. Тут спершу серби убивали хорватів, а потім хорвати "віддали борг жорстокої справедливості" сербам. Отакі там були "спільні патрулі" з ворогом!Задоволений?
Цим він підтверджує верещання ху@ла про "громадянську війну"!
От вже і відповідь була - розбирайтесьз РФ самі! Від колишніх партнерів по колишній, створеній таким ненависним порохом, антипутінськй коаліції. Бубочка все це розвалив в турборежимі, як і знищує Україну під надривний визг екзальтованих зелебобів (зебілів).
Головне питання: де був розум у того "бійця", бо, зрозуміло, що усі, хто хоча б раз був або на Сході, або на адмінмежі з окупованим Кримом, занесені у базу фсб **********.