 Ірландія заявила про активізацію російських шпигунів, їхня мета - знайти уразливі місця трансатлантичних кабелів, - The Times

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лигу, про це повідомляє The Times.

За даними видання, ірландські правоохоронці вважають, що шпигунів направило Головне розвідувальне управління РФ. Їхнє завдання - виявити слабкі місця кабелів, які по дну Атлантики пов'язують Європу з Америкою, щоб в разі конфлікту здійснити диверсію - і пошкодити їх.

Також силовики Ірландії повідомляють про активізацію російської агентури в порту Дубліна. Вони побоюються, що росіяни можуть використовувати Ірландію як базу, оскільки ірландська контррозвідка не розвинена на достатньому рівні.

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У грудні 2019 року Le Mode повідомляли, що у Французьких Альпах знайшли базу шпигунів Росії. Їхній підрозділ відповідав за замовні вбивства, акти саботажу та управління конспірованою системою обміну інформацією в Європі.