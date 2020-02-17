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Все про:Ірландія (14) Росія (26470) шпигунство, шпіонаж (368)

 Ірландія заявила про активізацію російських шпигунів, їхня мета - знайти уразливі місця трансатлантичних кабелів, - The Times

Російські спецагенти занурюються на глибини біля берегів Ірландії, щоб знайти вразливі місця у трансатлантичних підводних кабелях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лигу, про це повідомляє The Times.

За даними видання, ірландські правоохоронці вважають, що шпигунів направило Головне розвідувальне управління РФ. Їхнє завдання - виявити слабкі місця кабелів, які по дну Атлантики пов'язують Європу з Америкою, щоб в разі конфлікту здійснити диверсію - і пошкодити їх.

Також силовики Ірландії повідомляють про активізацію російської агентури в порту Дубліна. Вони побоюються, що росіяни можуть використовувати Ірландію як базу, оскільки ірландська контррозвідка не розвинена на достатньому рівні.

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У грудні 2019 року Le Mode повідомляли, що у Французьких Альпах знайшли базу шпигунів Росії. Їхній підрозділ відповідав за замовні вбивства, акти саботажу та управління конспірованою системою обміну інформацією в Європі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176084
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапія створена щоб гадити всьому світу. На інше вони не здатні.
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А годує всю цю армію європа, включно з Україною, купляючи нафту, газ і тд. Ми платим кацапа за те що вони нам гадять і знищують нас.
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Кацапія створена щоб гадити всьому світу. На інше вони не здатні.
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Если погружаются глубоко,так могут и потонуть.... Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times - Цензор.НЕТ 8218
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***** уже текст соболезнования подготовили. Ірландія заявила про активізацію російських шпигунів, їхня мета - знайти уразливі місця трансатлантичних кабелів, - The Times - Цензор.НЕТ 7056
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"Чиcлeннocть cилoвикoв PФ вмecтe c apмиeй oкoлo 5 млн., т.e. 12% тpyдocпocoбнoгo мyжcкoгo нaceлeния cтpaны, кoтopыe нe пpoизвoдят НИЧЕГО. Eжeгoднo этa opaвa aгpeccивныx бeздeльникoв oбxoдитcя в 10 тpлн. pyб. - бoлee 36% pacxoдoв бюджeтa."



Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times - Цензор.НЕТ 6436

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А годує всю цю армію європа, включно з Україною, купляючи нафту, газ і тд. Ми платим кацапа за те що вони нам гадять і знищують нас.
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Ну что, всё ещё непонятно, где террористов искать?
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пусть ирландцы ищут уязвимости в газо и нефтепроводах из параши и делают врезки.
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А меня давно удивляет, что никто этого ещё не сделал....
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Толерасты с...аные! Правильно я говорю?
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ирландцы когда нибудь глушили рыбу? всплывёт много
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Продолжайте высказывать глубокую озабоченность, вы там ещё "новичка" не нюхали.
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Таке враження, що російських шпигунів нема лише в Україні.
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А зачем им шпионить, они легально во власти.
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У нас вся информация в открытом доступе.
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Если у нас и так внутренняя оккупация - почти все госчиновники рангом выше уборщицы с российскими паспортами - то на фига ещё шпионы?!
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Кацапам мало ізоляції, випрошують ще один шар синьої ізоленти на гнилу морду.
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Ещё нескольким росс. чиновникам запретят посещать Диснейленд?
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Ну зачем так жёстко? Можно же выразить лёгкую озабоченность для начала...
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а что там искать, на любой участок кабеля десяток кило взрывчатки с дистанционным подрывом и делов то
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