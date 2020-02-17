 Аргентина подякувала Україні за допомогу в евакуації своїх громадян з Уханя

Про це йдеться в заяві МЗС Аргентини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У відомстві зазначили, що аргентинці хочуть приєднатися до українців і виїхати з Уханя.

"Міністерство закордонних справ (Аргентини. - Ред.) висловлює подяку уряду України за його щедрість і уряду Китаю за співпрацю", - йдеться в заяві.

Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.

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