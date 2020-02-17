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Все про:Аргентина (36) Китай (422) евакуація (180) COVID-19 (38)

 Аргентина подякувала Україні за допомогу в евакуації своїх громадян з Уханя

Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку Україні за те, що наша країна погодилася разом зі своїми громадянами евакуювати і громадян Аргентини з епіцентру поширення коронавірусу - китайського Уханя.

Про це йдеться в заяві МЗС Аргентини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У відомстві зазначили, що аргентинці хочуть приєднатися до українців і виїхати з Уханя.

"Міністерство закордонних справ (Аргентини. - Ред.) висловлює подяку уряду України за його щедрість і уряду Китаю за співпрацю", - йдеться в заяві.

Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.

Читайте також: Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,7 тис. осіб, інфіковано - 70,5 тис., - держкомітет КНР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176083
 
   
 Топ коментарі
 
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
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Людей вивезуть - то добре! А взамін Аргентина, коли вишле літак за своїми до України, загрузить його "дипломатичним грузом", як свого часу до московії... Ну щоб декому було чим "носик припудрити" перед виступами Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани - Цензор.НЕТ 3904
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Мда... А пам'ятаєте меми про Шкіряка ? Як наші гівноЗМІ верещали ?
"11 миллионов гривен выделено на эвакуацию и карантин 54 украинцев из Уханя.
Правительство Зеленского 26 !! дней, не в состоянии прислать самолет и обеспечить 14-дневный карантин гражданам Украины. Они даже за 26 дней тупо не смогли понять куда их поселить, для карантина.
Своих граждан из Уханя эвакуировали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и Россия. Но не прогрессивные менеджеры Зеленского. Это четкий показатель компетентности и адекватности режима Зеленского.
При "злочинних барыгах" в 2015, например, эвакуация украинцев из Непала была сделана за 4 дня. И это учитывая поломки самолета." Alex N Alex Noyt
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На карантині вони в Україні будуть , мабуть.
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Людей вивезуть - то добре! А взамін Аргентина, коли вишле літак за своїми до України, загрузить його "дипломатичним грузом", як свого часу до московії... Ну щоб декому було чим "носик припудрити" перед виступами Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани - Цензор.НЕТ 3904
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да, статистика занижена и подтасовывается, это ж коммунистический Китай. по этой же причине они отказываются от помощи. и нет, данные раскрывать им вряд ли придется.

"кол-во умерших дойдет до 1000 чел в сутки" - вполне реально, но для Китая - это что-то около 0.02% населения в год. серьезно, но далеко не критично.

насчет статистики смертности - она выравнивается со временем, уже выше 2% и продолжит расти. это много, но совсем недавно бывали эпидемии гораздо хуже.

будет плохо, если все это выйдет из под контроля на других континентах, например, в Африке, но пока вся статистика заражения вне Китая так или иначе сводится к китайцам по национальности. до той же испанки еще ой как далеко, чтобы поднимать реальную панику. думаю, что на данный момент для мира реальная угроза больше экономическая, ее автор как раз и не рассматривает. зато свой курс для инвесторов прорекламировал, ну такое.
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Зачем ты тут этот московский бред постишь?
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Украинцам и бредить нет возможности, всем рты позашивали.
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А що Аргентина немає літаків котрі можуть дотягнути до Уханя і назад?
Чомусь наші співвідчизники "відмовились"від французької допомоги ще на початку епідемії ,коли ніхто нічого ще не перекривав!
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никакой дурак не хочет туда лететь и потом самолёт сжигать
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Сжигать не нужно, достаточно будет провести тотальную дезинфекцию.
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Беручи до уваги заразність зарази,і "рівень компетенції " українських "врачєЙ"(від слова врать-толто брехунів) їм краще у китаї перекантуватись на карантині,у випадку чого китайці принаймі візьмуться лікувати,а у наших хіба що їх диплом прикладати до хворого місця!
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Мда... А пам'ятаєте меми про Шкіряка ? Як наші гівноЗМІ верещали ?
"11 миллионов гривен выделено на эвакуацию и карантин 54 украинцев из Уханя.
Правительство Зеленского 26 !! дней, не в состоянии прислать самолет и обеспечить 14-дневный карантин гражданам Украины. Они даже за 26 дней тупо не смогли понять куда их поселить, для карантина.
Своих граждан из Уханя эвакуировали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и Россия. Но не прогрессивные менеджеры Зеленского. Это четкий показатель компетентности и адекватности режима Зеленского.
При "злочинних барыгах" в 2015, например, эвакуация украинцев из Непала была сделана за 4 дня. И это учитывая поломки самолета." Alex N Alex Noyt
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Своих вывезти не можем, за то Аргентине якобы помогаем)
Очередные вбросы молодой команды проффесионалов...
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Та нє трєба нас благодаріть, мі дурагоны. Якщо замість хітропопих аргентінцев мі гатові возіти іхній короновірус то уявіть скока нас гатових патрулявати під ******** сєпарів, можна навіть без збої. Ну шоб нє нагнітати і не праваціровать. Країна гєроїв. (рєклама - пряміє рєйсі в Ухань за спосібо).
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Аргентина своих забирать не хочет, как вдруг укролохи подвернулись
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В Центробанке Китая будут обеззараживать деньги для борьбы с коронавирусом.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Центробанк Китая заявил о планах обеззараживать валюту. Отмечается, что один из способов, который будет применяться, - обработка ультрафиолетовым светом или высокими температурами. В Центробанке отметили, что, когда это будет возможно, они будут предоставлять новые купюры.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/17/657115/
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Деньги в фольгу и сверху кастрюлю с горячей водой минут на 20.. Надо проверить на мелких купюрах, если будут слипаться, то фольгой послойно перестилать.А так, как деньги часто пересчитывают плюнув на пальцы, то это надежный способ распространения короновируса и других вирусов.
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Сенатор США Том Коттон повторяет свое предположение, что коронавирус был создан в супер-лаборатории в Ухане, Китай.

https://twitter.com/CoronaviridaeRu/status/1229322714910986242
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В Японии из-за распространяющегося коронавируса отменили праздничное обращение императора к народу
https://twitter.com/interfaxua/status/1229322382181048324
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Оказывается, еще 5 января Шанхайский центр общественного здравоохранения сообщил Национальной комиссии здравоохранения Китая, что они получили весь геном вируса и выявили сходство со смертельно опасным вирусом SARS на 89,11%.
https://twitter.com/CoronaviridaeRu/status/1229313212727939078
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Русскоязычная девушка из Китая: "Все магазины закрыты, жизнь парализована"
https://twitter.com/uzhasnovse/status/1229293070027542529
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В Ухань продолжают прибывать тысячи военных докторов и десятки тысяч солдат
https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229306988707774464
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Не хочу давать ссылку на весь ролик, но умерших от короновируса в Китае сжигают на мусоросжигательных заводах, там мощности побольше, чем в крематориях.
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