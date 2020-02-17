 Аргентина подякувала Україні за допомогу в евакуації своїх громадян з Уханя

Про це йдеться в заяві МЗС Аргентини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У відомстві зазначили, що аргентинці хочуть приєднатися до українців і виїхати з Уханя.
"Міністерство закордонних справ (Аргентини. - Ред.) висловлює подяку уряду України за його щедрість і уряду Китаю за співпрацю", - йдеться в заяві.
Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.
https://www.youtube.com/watch?v=rrIrrYBZiGg
"кол-во умерших дойдет до 1000 чел в сутки" - вполне реально, но для Китая - это что-то около 0.02% населения в год. серьезно, но далеко не критично.
насчет статистики смертности - она выравнивается со временем, уже выше 2% и продолжит расти. это много, но совсем недавно бывали эпидемии гораздо хуже.
будет плохо, если все это выйдет из под контроля на других континентах, например, в Африке, но пока вся статистика заражения вне Китая так или иначе сводится к китайцам по национальности. до той же испанки еще ой как далеко, чтобы поднимать реальную панику. думаю, что на данный момент для мира реальная угроза больше экономическая, ее автор как раз и не рассматривает. зато свой курс для инвесторов прорекламировал, ну такое.
Чомусь наші співвідчизники "відмовились"від французької допомоги ще на початку епідемії ,коли ніхто нічого ще не перекривав!
"11 миллионов гривен выделено на эвакуацию и карантин 54 украинцев из Уханя.
Правительство Зеленского 26 !! дней, не в состоянии прислать самолет и обеспечить 14-дневный карантин гражданам Украины. Они даже за 26 дней тупо не смогли понять куда их поселить, для карантина.
Своих граждан из Уханя эвакуировали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и Россия. Но не прогрессивные менеджеры Зеленского. Это четкий показатель компетентности и адекватности режима Зеленского.
При "злочинних барыгах" в 2015, например, эвакуация украинцев из Непала была сделана за 4 дня. И это учитывая поломки самолета." Alex N Alex Noyt
Очередные вбросы молодой команды проффесионалов...
В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Центробанк Китая заявил о планах обеззараживать валюту. Отмечается, что один из способов, который будет применяться, - обработка ультрафиолетовым светом или высокими температурами. В Центробанке отметили, что, когда это будет возможно, они будут предоставлять новые купюры.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/17/657115/
https://twitter.com/CoronaviridaeRu/status/1229322714910986242
https://twitter.com/interfaxua/status/1229322382181048324
https://twitter.com/CoronaviridaeRu/status/1229313212727939078
https://twitter.com/uzhasnovse/status/1229293070027542529
https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229306988707774464