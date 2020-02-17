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 Події, Київські новини
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Все про:діти (1826) насилля (122)

 "Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!": киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем

Чергова сімейна сварка закінчилася тим, що чоловік вдарив дружину ножем, після чого злякався, що вона помре, і викликав швидку. Медики повідомили про подію поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав київський патрульний Дмитро Крештофов.

За його словами, в родині - п'ятеро дітей, наймолодшому 6 років.

Дитина розповіла поліцейським, що батька вже забирали в поліцію за те, що він бив матір.

"Дивиться на нас і каже "не люблю поліцейських". Поки швидка везла маму до лікарні, ми забирали тата з дитиною в райвідділ. Кажу малому, щоб не лякався, мовляв, поїхали покатаю тебе на машині. Сів, задоволений, кататися, каже, люблю, а поліцейських все одно не люблю.
- А чому?
- Вони вже забирали тата, коли він маму бив.
Тут тато втручається.
- Так, сину, не здавай тата. І не одружуйся. Всі проблеми через баб. Ну, нічьо. Мама повернеться, ми їй покажемо ще!"- написав поліцейський.

Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!: киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем 01

За словами поліцейського, це не перший випадок у цій родині, минулого разу служба у справах неповнолітніх вже її перевіряла, причин позбавляти батьківських прав не знайшли: "І ось найбільш фігове, адже даю 99%, що мама таки повернеться. Скаже, що сама впала на ніж. Це не перший випадок у цій родині, минулого разу служба у справах неповнолітніх вже її перевіряла, причин позбавляти батьківських прав не знайшли. І навряд чи цього разу щось буде інакше. І ось, с@!* , формально всі служби роблять свою роботу. А за фактом, майже в кожного з нас за стінкою зростає сусід, який не любить поліцію, бо вона забирає любого тата, який б'є любу маму. Замкнуте коло...".

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Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!: киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем 02
Фото: Крештофов/Facebook

Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!: киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176080
 
 
 Топ коментарі
 
Вот так - детей наплодил - а содержать не способен
Типичное животное - сунул , вынул , пошёл нажрался 😀😀😀
Жена тоже безмозглое животное - шо рожает от такого
Детей надо у них забирать- бо ничего путного они из маленьких разумных ангелочков не вырастят
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Так побил - то еще пол беды. Она ж к нему назад вернется, "потому, что дети и им надо отец" и прочие бла бла бла. И так по кругу, пока или не прибьет или его не посадят.
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дети - гены 50% папы и 50% мамы, вырастет такое же, сперва будет котов и собак душить, потом людей, типичные зелупоки.
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Полные . Берите западные патриархальные аналоги .

Есть ещё организация разных фондов., поддержка домов семейного типа и т д
ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ В КОНЦЕ КОНЦОВ ОТНОШЕНИЯ К СВОИМ ДЕТЯМ В СТРАНЕ
Не ездят депутаты учиться - а только за шмотками в Пандорф
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Не понимаю. Что значит "полные"? Могут лишать, например, родительских прав? Отчуждать имущество? Выносить приговоры?
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Могут подавать в суд на лишение родительских прав
ВЫ СЧИТАЕТЕ ФОТКИ ЖИЛЬЯ ДЕТЕЙ НОРМАЛЬНЫМИ????
Только за жто можно лишить родителей прав
Просто в Украине ПОКА НА ДЕТЕЙ ЯВНО НАЧХАТЬ
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Електорат Зевлади))) Але віник стоїть на порозі, щось таки прибирають)))
Сумно, дітей жалко, ростуть в умовах нелюдських, а країни плювати на те..
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Плохо , что этот урод подает пример сыну , как вести себя с женщинами , женой , матерью. Там уже клиника , он не понимает , что это мать его дитей😐
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Молодая смена подрастает... настоящий мужыг будет...)

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А потім ми дивуємось звідки то бидло взялося, яке голосує за ЗЕ, шарія та ригоблок, а воно ось поряд бухає, лається та плодить собі подібне бидло, яке підросте і проголосує за чергового скомороха з телевізору.
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Зато пятеро детей Дети алкашей - наше будущее

А от спокойных работящих "омежек" бабы и одного не хотят рожать.
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Так найди себе алкашку с аутизмом и она и тебе 6 забацает. И если ты женщин (а это и твоя мамаша) называешь "бабами", то чем ты лучше алкаша этого? Ничем, такое же быдло, которое тоже видно на женщин руки поднимает.
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