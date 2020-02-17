 "Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!": киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав київський патрульний Дмитро Крештофов.
За його словами, в родині - п'ятеро дітей, наймолодшому 6 років.
Дитина розповіла поліцейським, що батька вже забирали в поліцію за те, що він бив матір.
"Дивиться на нас і каже "не люблю поліцейських". Поки швидка везла маму до лікарні, ми забирали тата з дитиною в райвідділ. Кажу малому, щоб не лякався, мовляв, поїхали покатаю тебе на машині. Сів, задоволений, кататися, каже, люблю, а поліцейських все одно не люблю.
- А чому?
- Вони вже забирали тата, коли він маму бив.
Тут тато втручається.
- Так, сину, не здавай тата. І не одружуйся. Всі проблеми через баб. Ну, нічьо. Мама повернеться, ми їй покажемо ще!"- написав поліцейський.
За словами поліцейського, це не перший випадок у цій родині, минулого разу служба у справах неповнолітніх вже її перевіряла, причин позбавляти батьківських прав не знайшли: "І ось найбільш фігове, адже даю 99%, що мама таки повернеться. Скаже, що сама впала на ніж. Це не перший випадок у цій родині, минулого разу служба у справах неповнолітніх вже її перевіряла, причин позбавляти батьківських прав не знайшли. І навряд чи цього разу щось буде інакше. І ось, с@!* , формально всі служби роблять свою роботу. А за фактом, майже в кожного з нас за стінкою зростає сусід, який не любить поліцію, бо вона забирає любого тата, який б'є любу маму. Замкнуте коло...".
Есть ещё организация разных фондов., поддержка домов семейного типа и т д
ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ В КОНЦЕ КОНЦОВ ОТНОШЕНИЯ К СВОИМ ДЕТЯМ В СТРАНЕ
Не ездят депутаты учиться - а только за шмотками в Пандорф
ВЫ СЧИТАЕТЕ ФОТКИ ЖИЛЬЯ ДЕТЕЙ НОРМАЛЬНЫМИ????
Только за жто можно лишить родителей прав
Просто в Украине ПОКА НА ДЕТЕЙ ЯВНО НАЧХАТЬ
Сумно, дітей жалко, ростуть в умовах нелюдських, а країни плювати на те..
А от спокойных работящих "омежек" бабы и одного не хотят рожать.