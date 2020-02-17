 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,7 тис. осіб, інфіковано - 70,5 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.
За даними на 00:00, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом сягнула 70 548 осіб. З них нині хворіють 57 934 особи, у важкому стані - 10 644 особи.
За останню добу в Китаї померли 105 осіб та виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.
Нагадаємо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через пів року - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.
Раніше китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://twitter.com/newkc14/status/1229116623170048000
Избиения массовые.
Людям в заколоченных помещениях придется сидеть неделями - без еды. Если к тому времени эпидемия не пойдет на спад, они умрут:
https://twitter.com/newkc14/status/1229090839428767744
В Shenzhen (это в 1000 км от Wuhan) начали строительство очередного госпиталя
https://twitter.com/VladyslavMazur/status/1229281654239309825
Это аэропорт Гуаньчжоу Байюнь. 69 млн. пассажиров в год. Ныне он пуст
https://twitter.com/uzhasnovse/status/1229262948599816194
https://twitter.com/iamproffi/status/1229248461897453568
Очень хотят мышебратья жить, как в Китае.
Я так думаю, нужно пожелать мышебратьям "сбычи мечт"(С).
https://twitter.com/Ledovskoy/status/1229247732516360194
Министерство здравоохранения Японии: "Эпидемия вышла на новый уровень. Призываем не посещать места массового скопления людей без крайней необходимости, в особенности переполненные пригородные поезда и метро"
https://twitter.com/You_are_Future/status/1229241525852397568
https://twitter.com/OlgaI01909901/status/1229234367769333763
Но ключевое здесь - "военно-морского". Вояки, не гражданские. Китайские власти явно что-то эдакое знают...
https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229224616335486976
Это официальные данные от тоталитарнойц страны, которые вызывают обоснованные сомнения у независимых экспертови организаций.
Вчера на круиз лайнере Даймонд Принцесс было 218 заболевших, сегодня - уже 355. Это такие темпы заболеваемости. Данные от независимых от Китая экспертов. А Китай вешает нам лапшу о каких-то незначительных темпах распространения заболевания у себя в густонаселенных городах...
Кому нужен енот - защитник от коронавируса? Всего 50 тыс. руб.
https://twitter.com/CVirusOfficial/status/1229186217285242880