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Матеріали за темою:
Все про:вірус (260) Китай (422) COVID-19 (38)

 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,7 тис. осіб, інфіковано - 70,5 тис., - держкомітет КНР

У Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 сягнула 1770 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

За даними на 00:00, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом сягнула 70 548 осіб. З них нині хворіють 57 934 особи, у важкому стані - 10 644 особи.

За останню добу в Китаї померли 105 осіб та виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виходити з дому лише в крайньому разі, не користуватися особистим транспортом, - Китай посилив обмеження для жителів провінції Хубей

Нагадаємо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через пів року - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

Раніше китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176077
 
 
 Топ коментарі
 
Пороховая бочка. Очень плотное население. Могут не выдержать прессинга и рванет, как котел перегретый. Не знаешь, что хуже.
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Эпидемия ширится.
В Shenzhen (это в 1000 км от Wuhan) начали строительство очередного госпиталя

https://twitter.com/VladyslavMazur/status/1229281654239309825
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Полиция, военные и коммунистические спецотряды арестовывают на улицах всех кто попадат под подозрение, что у него температура или вышел на улицу без разрешения или вышел без маски:

https://twitter.com/newkc14/status/1229116623170048000

Избиения массовые.
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ненька палає ... б'є поліном по морді... виходить (с)
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Он лаин карта ВОЗ расппространения вируса. Можно посмотреть количество заболевших по странам в том числе и в Украине.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Полиция, военные и коммунистические спецотряды арестовывают на улицах всех кто попадат под подозрение, что у него температура или вышел на улицу без разрешения или вышел без маски:

https://twitter.com/newkc14/status/1229116623170048000

Избиения массовые.
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Арестованных ведут на цепях и в ошейниках, как животных или рабов.
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Пороховая бочка. Очень плотное население. Могут не выдержать прессинга и рванет, как котел перегретый. Не знаешь, что хуже.
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Спецотряды коммунистического режима заколачивают двери в подъездах домов, запрещая людям выходить на улицу. Тех кто выходит отлавливают.

Людям в заколоченных помещениях придется сидеть неделями - без еды. Если к тому времени эпидемия не пойдет на спад, они умрут:

https://twitter.com/newkc14/status/1229090839428767744
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Эпидемия ширится.
В Shenzhen (это в 1000 км от Wuhan) начали строительство очередного госпиталя

https://twitter.com/VladyslavMazur/status/1229281654239309825
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Хотите узнать, как выглядит апокалипсис в Китае?
Это аэропорт Гуаньчжоу Байюнь. 69 млн. пассажиров в год. Ныне он пуст

https://twitter.com/uzhasnovse/status/1229262948599816194
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Мышебратьям очень нравится КНР.
Очень хотят мышебратья жить, как в Китае.
Я так думаю, нужно пожелать мышебратьям "сбычи мечт"(С).
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Весело там в китайців ...І 95 кварталу їм не потрібно. А до речі, щось давно було чути цих виступу майстрів юморного жанру на цю тему разом з неперевершеним Вовкою Члееограєм. Тоді б всі і ми тут обхохоталися . Хоча все попереду.
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Уже не только у китайцев. Японцы подтягиваются...
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ВОЗ направило письменное предупреждение Китаю о выявленных фактах манипулирования статистическими данными по поводу эпидемиологической ситуации в Китае.
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Япония тоже начинает быть охваченной коронавирусом!
Министерство здравоохранения Японии: "Эпидемия вышла на новый уровень. Призываем не посещать места массового скопления людей без крайней необходимости, в особенности переполненные пригородные поезда и метро"

https://twitter.com/You_are_Future/status/1229241525852397568
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выясняется, что Си Цзинь Пинь опоздал с блокировкой Ухани. Рекомендация от военно-морского (!!!) Университета в Ухани была подана за 21 день (!!!) до реальной блокировки города.

https://twitter.com/OlgaI01909901/status/1229234367769333763

Но ключевое здесь - "военно-морского". Вояки, не гражданские. Китайские власти явно что-то эдакое знают...
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За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 2048 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 105 человека скончались, 1425 выздоровели. Общее количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КНР увеличилось до 70548.

https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229224616335486976

Это официальные данные от тоталитарнойц страны, которые вызывают обоснованные сомнения у независимых экспертови организаций.
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Смотрите.
Вчера на круиз лайнере Даймонд Принцесс было 218 заболевших, сегодня - уже 355. Это такие темпы заболеваемости. Данные от независимых от Китая экспертов. А Китай вешает нам лапшу о каких-то незначительных темпах распространения заболевания у себя в густонаселенных городах...
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Рубрика юмор Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,7 тис. осіб, інфіковано- 70,5 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5866
Кому нужен енот - защитник от коронавируса? Всего 50 тыс. руб.
https://twitter.com/CVirusOfficial/status/1229186217285242880

Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,7 тис. осіб, інфіковано- 70,5 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 2368
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