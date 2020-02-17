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Все про:обстріл (5969) Донбас (15307) операція Об'єднаних сил (2058)

 Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поруч із Лебединським - з міномета калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь із великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Мар'їнки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі в районі населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - зі 120-мм міномета - 20 мін;
- поряд з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 25 мін і 5 мін з 82-мм міномета;
- неподалік Новозванівки - зі 120-мм міномета противник випустив 18 мін;
- у районі населеного пункту Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм - 6 мін.

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"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння. Вчора, 16 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176075
 
 
 Топ коментарі
 
Да это не обстрел а
подготовка к совместному патрулированию
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Це вже спільне патрулювання?
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Так потерь действительно нет, или О-Наичестнейшие приказали так докладывать? Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1263
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Как сказал Ходжа Насреддин, "Если за плов заплачено - его надо съесть...". Если сепаратистам поставили мины и снаряды - их нужно израсходовать... А потом - на совместное "патрулирование"...
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Ну какие обстрелы? Вы всё врёте! Зеленский видел у Путина искорку мира!


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Да это не обстрел а
подготовка к совместному патрулированию
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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'По данным социологического центра "Социс" за две недели февраля падение рейтинга президента Зеленского составило 20,6% (с 59% на конец января до 38,4%). Падение рейтинга партии "Слуга народа" составило 11,9% (с 42% да 30,1%). Предыдущий опрос "Социса" проходил 22-26 января 2020 года."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Граждане украинцы, это что же получается?

Это получается, что не дело Антоненко обрушило рейтинг "бубочки".
И не поездка в Оман.
Рейтинг "бубочки" (и Слуг Народных) обрушило предложение Геруса платить собаками за газ.
Оп-па, ну кто же мог подумать, что это рац. предложение заставит каждого пятого (!) ЗЕбобика отречься от своего кумира.
Наверное, у ЗЕбобиков нет собак "элитных пород", им нечем платить. Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1934

Или просто голосуют ЗЕбобики карманом.
Тогда надо продолжать по этому карману бить...
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Ну звичайно- ; Потерь нет;.
Велика дяка Зеленському, царю нашому за це!
А ;нєбаєвиє патєрі;- поховаємо тихцем...
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