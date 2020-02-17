 Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поруч із Лебединським - з міномета калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь із великокаліберного кулемета;

- двічі неподалік Мар'їнки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі в районі населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Кримського - зі 120-мм міномета - 20 мін;

- поряд з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 25 мін і 5 мін з 82-мм міномета;

- неподалік Новозванівки - зі 120-мм міномета противник випустив 18 мін;

- у районі населеного пункту Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм - 6 мін.

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"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння. Вчора, 16 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.