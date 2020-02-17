EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  8296  107
Матеріали за темою:
Все про:Китай (422) обмеження (34) COVID-19 (38)

 Виходити з дому лише в крайньому разі, не користуватися особистим транспортом, - Китай посилив обмеження для жителів провінції Хубей

Через поширення коронавірусу в провінції Хубей заборонили використовувати особистий транспорт і виходити з дому частіше ніж раз на три дні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, за новими правилами 60 мільйонів осіб мають залишатися вдома. Одна людина з домогосподарства може виходити з дому раз на три дні, щоб купити продукти і товари першої необхідності.

На невизначений термін також заборонено користуватися особистим транспортом. У житлових комплексах відкритим залишиться один вхід, його охоронятимуть, щоб лише місцеві жителі могли заходити і виходити.

Також читайте: Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані

Заборона на переміщення транспорту не поширюється на автомобілі, які доставляють товари першої необхідності.

Закритими залишаться всі підприємства, крім аптек, готелів, магазинів і медичних служб.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померли понад тисячу осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова протягом 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176074
 
 
 Топ коментарі
 
Иренка - не отвечайте не поддавайтесь, то мудак-пристебала наглухо больной... Выходить из дома только в крайнем случае, не пользоваться личным транспортом, - Китай ужесточил ограничения для жителей Хубэй - Цензор.НЕТ 3911
 показати весь коментар
 
А другого выхода по нераспространению вируса от которого нет лекарств и нет. Жесткий карантин.
 показати весь коментар
 
и еще очень большой вопрос - кто победил в той войне.
Германия понялась и лидер Европы - кацапня как ходила в дырку в земле, так и ходит...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
а еще они сами у себя пальцы на ногах обсасывают на завтрак - ты веселый троль, Kирюха, но нет - диалога не будет....
 показати весь коментар
 
 
не хочешь говорить, не говори, но я написал правду. помню даже автора книги - Сидихменов.
 показати весь коментар
 
И из этого следует вывод, что там или истерика, или паника, или истерическая паника, или паническая истерика. Грустно другое они до сих пор не понимают механизм его распространения.
 показати весь коментар
 
может кто и понимает. у коммуняк понимающие отдельно, принимающие решения отдельно
 показати весь коментар
 
 
Я вам расскажу свою....проверенную!! версию. Ребята читайте манускрипт Войнича, ну хотя бы смотрите картинки. Механизм доставки вируса все тот же это ...нитка. Только очень тонкая, её бросают из сборки линз. Сборка перемещается очень быстро на поверхностью земли. Когда в вас бросают нитку с вирусом, то стараются попасть на какую то слизистую. В большинстве случаев это слизистая носа. Вы реагирует на это ..чихом. Но как правило большинство из вируса остается на ней. Вот почему важно не чихать на людей! А после чихания сразу же санировать слизистую.
Кстати именно таким же образом делают и инсульт. Нитка(только более толстая!) брошенная в область головы приводит к дезориентации(минимум!), инсульту и даже смерти. Вот почему так выросло количество аварий водителей умерших за рулём. Кстати, когда у вас попадают, то ощущение как будто вы в колоколе и ..он бахнул.
 показати весь коментар
 
 
Он лаин карта распространения вируса. Данные ВОЗ. В Украине 9 заболевших но об этом почемуто молчек.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору