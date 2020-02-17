 Виходити з дому лише в крайньому разі, не користуватися особистим транспортом, - Китай посилив обмеження для жителів провінції Хубей

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, за новими правилами 60 мільйонів осіб мають залишатися вдома. Одна людина з домогосподарства може виходити з дому раз на три дні, щоб купити продукти і товари першої необхідності.

На невизначений термін також заборонено користуватися особистим транспортом. У житлових комплексах відкритим залишиться один вхід, його охоронятимуть, щоб лише місцеві жителі могли заходити і виходити.

Також читайте: Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані

Заборона на переміщення транспорту не поширюється на автомобілі, які доставляють товари першої необхідності.

Закритими залишаться всі підприємства, крім аптек, готелів, магазинів і медичних служб.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померли понад тисячу осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова протягом 18 місяців.