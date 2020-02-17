 "Ніколи не кажи ніколи", - у "Газпромі" відповіли на заяву міністра США Бруєтта про нездатність РФ добудувати "Північний потік-2"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

У суботу глава американського енергетичного відомства заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Йому було поставлено питання щодо того, чи вважає він, що Росія зможе обійти американські санкції, завершивши будівництво газопроводу власними силами. "Вони не зможуть", - наводить агентство Bloomberg слова глави Міненерго США. "Їм загрожує дуже тривала затримка, бо в Росії немає відповідних технологій", - вважає Бруєтт. "Якщо вони розроблять її [технологію], ми подивимося, що ми зможемо зробити", - додав він.

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"Ніколи не кажи ніколи", - сказав на це ТАСС представник "Газпрому".

Нагадаємо, міністр енергетики Сполучених Штатів Ден Бруєтт вважає, що в умовах санкцій Росія не зможе впоратися із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", адже в неї просто немає необхідних технологій.