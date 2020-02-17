 "Ніколи не кажи ніколи", - у "Газпромі" відповіли на заяву міністра США Бруєтта про нездатність РФ добудувати "Північний потік-2"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
У суботу глава американського енергетичного відомства заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Йому було поставлено питання щодо того, чи вважає він, що Росія зможе обійти американські санкції, завершивши будівництво газопроводу власними силами. "Вони не зможуть", - наводить агентство Bloomberg слова глави Міненерго США. "Їм загрожує дуже тривала затримка, бо в Росії немає відповідних технологій", - вважає Бруєтт. "Якщо вони розроблять її [технологію], ми подивимося, що ми зможемо зробити", - додав він.
"Ніколи не кажи ніколи", - сказав на це ТАСС представник "Газпрому".
Нагадаємо, міністр енергетики Сполучених Штатів Ден Бруєтт вважає, що в умовах санкцій Росія не зможе впоратися із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", адже в неї просто немає необхідних технологій.
Сила сибири - НАЗЕМНЫЙ путепровод для транспортировки газа из Якутии в Приморье и Китай.
ЕС переходит полностью на экологичную энергетику и закрывает угольные станции. Плановый рост закупок газа в ЕС - на 40% в ближайшие 5 лет. Норвежский газ заканчивается - планируется снижение поставок в 2 раза в этот же период.
Ну , и ?
В этой борьбе победит тот, кто планомерно и упорно занимался развитием технологий. Министр энергетики США не зря весьма прозрачно и крайне презрительно отозвался о технологической отсталости современной России. Лучшей демонстрации этой отсталости, чем крах строительства Северного потока-2, сложно найти.
Да рашку просто кинули ! Им показали их место в пищевой цепочке- последнее.
Это было красиво.
Это был простой подсрачник. И обнадеживает, что не все в этом мире продаётся
Сообщения о том, что судно "Академик Черский" снялось с места и двинулось в направлении Сингапура, по всей видимости, можно расценивать, как крест, который Газпром ставит на Силе Сибири. Во всяком случае, в достаточно обозримом будущем. Два катастрофически провальных проекта - Северный поток-2 и Сила Сибири - поставили вопрос о том, кем именно нужно жертвовать. Выбор сделан.
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Эпидемия в Китае уже очевидно делает китайскую экономику на ближайший год (и это в лучшем случае) неинтересной с точки зрения борьбы за ее рынок уггеводородов. Вся тяжесть борьбы переключается на европейский рынок. И это при том, что он и без того находится в процессе перебалансировки поставок, а проще говоря - в весьма турбулентном состоянии. Несложно понять, что теперь все избыточные объемы газа и нефти ринутся в Европу, создавая на этом рынке огромный навес из излишков.
В такой ситуации достройка Северного потока-2 теряет свой практический смысл - воевать придется не за захват новых процентов доли на рынке, а за удержание имеющихся. Или хотя бы не сликом катастрофическую сдачу того, что есть сегодня.
В этом смысле достройка Северного потока-2, скорее, имиджевое мероприятие. Сам по себе он в складывающихся обстоятельствах не будет иметь никакого практического смысла
Любой, кто мало-мальски шарит в финансах, сейчас начнет в НРК вливать бабло
и икстати по поводу СП2 - Судно вышло, и я уверен, что они его достроят. Сколько было вскукареков насчет Креченского моста? Вот и здесь также
2020-02-13 18.22.05
И еще один график. Дорожный трафик в Пекине сегодня по сравнению с тем же днем год назад.
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Снимок экрана 2020-02-13 в 18.33.04
Утренний и вечерний трафик в Пекине (начало и конец рабочего дня) составляли сегодня 11% сегодня против 62% год назад, вечерний - 16% против 67% в прошлом году. Данные с сервиса Тамтам.
До восстановления сколь-либо нормальной ситуации, похоже, далеко. И сегодня - формально обычный рабочий день. Который, похоже, совсем не рабочий.
Кстати, падение транспортного сообщения по всему Китаю означает резкое падение спроса на топливо Логистический период между поставкой нефти в страну и проводом ее по всей технологической цепочке - примерно 2-3 месяца. Сегодняшний бензин - это нефть, ввезенная в Китай примерно в декабре. Какое-то время заводы будут перерабатывать нефть, завезенную ранее, однако топливные хранилища при таком темпе потребления будут переполнены очень скоро (если это уже не произошло), а значит - сокращение импорта нефти будет весьма существенным и продолжительным. Ее просто некуда будет сгружать, причем в ближайшие дни, возможно, недели.
Таможенная служба Китая отказалась публиковать статистику за январь, пообещав дать ее вместе с февральскими данными в марте. Однако уже сейчас можно говорить о масштабных падениях. Ожидается, что сокращение импорта углеводородов в Китай в первом квартале может составить не менее 25% по сравнению с прошлым годом. Если учесть, что ежедневное потребление Китая порядка 16 млн баррелей нефти, то к концу первого квартала на мировом рынке возникнет внушительный навес избыточной нефти. Та же история и с СПГ - Китай отказывается принимать контрактные объемы, мотивируя отказ форс-мажором.
Соответственно, за три месяца возникнет навес ещё и СПГ. Эти два навеса вполне способны обвалить свои рынки и цены уже к марту
Объясни, как "Сила Сибири" связана с судном "Академик Черский"? Ты считаешь, что из Якутии в Китай газопровод по морю идёт?
В строительстве моста между Россией и Крымом участвуют семь компаний из Нидерландов.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката из Амстердама, эксперта по санкциям против России, Крыма и Восточной Украины Хелен овер де Линден.
По ее словам, правоохранительные органы Нидерландов уличили в нарушении санкций не только Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek
https://ukraina.ru/news/20180504/1020301290.html
А его обязательно труханет - каждые 7-10 лет трусит.
У вас все чужое: Крым, кремль, триколор …
Земля без параши, была бы не хуже.
Параша, без Мира - гниль, тупость, позор.
Но Россия всегда плюет на правила. Когда уже это поймут?
але довго теє, зліпляне москаликами, не простоїть.
Когда враг многозначительно изрекает пустопорожние банальности - это хорошо.
достроят. Но денег на это никто не даст из участников СП2. Ни цента. Иначе попадут
под санкции.А далее тоже все продумано - если достроят США введут новые
санкции вынуждая уйти проекта всех иностранцев. Грустно, но что делать? Газпром
наскребет денег (уже сейчас заявка на евроблигации на 6 млрд. евро). Ну а после выкупа (по 3-му энергопакету ЕС) никто и
кубического миллиметра не купит газа из СП2.
Это при том, что сам Газпром может попасть под санкции если
вложит хоть доллар в достройку. Так что даже тут придется крутится и мошенничать.