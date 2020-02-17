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Все про:Газпром (581) будівництво (463) Північний потік (442)

 "Ніколи не кажи ніколи", - у "Газпромі" відповіли на заяву міністра США Бруєтта про нездатність РФ добудувати "Північний потік-2"

Офіційний представник ПАТ "Газпром" Сергій Купріянов прокоментував слова міністра енергетики США Дена Бруєтта про нездатність Росії самостійно добудувати "Північний потік-2".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

У суботу глава американського енергетичного відомства заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Йому було поставлено питання щодо того, чи вважає він, що Росія зможе обійти американські санкції, завершивши будівництво газопроводу власними силами. "Вони не зможуть", - наводить агентство Bloomberg слова глави Міненерго США. "Їм загрожує дуже тривала затримка, бо в Росії немає відповідних технологій", - вважає Бруєтт. "Якщо вони розроблять її [технологію], ми подивимося, що ми зможемо зробити", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - німецькі ЗМІ

"Ніколи не кажи ніколи", - сказав на це ТАСС представник "Газпрому".

Нагадаємо, міністр енергетики Сполучених Штатів Ден Бруєтт вважає, що в умовах санкцій Росія не зможе впоратися із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", адже в неї просто немає необхідних технологій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176070
 
 
 Топ коментарі
 
Достроит ли Газпром Северный поток-2 или нет - это уже вопрос, скорее, пропаганды, чем бизнеса. При той обстановке, которая сейчас разворачивается вокруг китайской эпидемии и возможной рецессии китайской экономики ситуация на европейском рынке будет максимально жесткой. Все невостребованные в Китае объемы нефти и газа ринутся в Европу, а значит - рост поставок СПГ на этот рынок гарантировано обрушит цены на нём. Даже без китайской эпидемии тренд на изменение баланса поставок газа по трубе и в виде сжиженного газа был налицо, эпидемия лишь ускорит этот процесс, сжав все сроки буквально в несколько лет.

В этой борьбе победит тот, кто планомерно и упорно занимался развитием технологий. Министр энергетики США не зря весьма прозрачно и крайне презрительно отозвался о технологической отсталости современной России. Лучшей демонстрации этой отсталости, чем крах строительства Северного потока-2, сложно найти.
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Интересно как бы кацапы построили бы мост без голландских фирм и их технологий ? То же и по сп2 Швейцария ушла , а у самих руки из жопы
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Тупенькая ватка - дождись когда Крум труханет землятрясение, а потом уж хвались мостом.
А его обязательно труханет - каждые 7-10 лет трусит.
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Тут нефтепровод зависает. Не до газа будет. Бацька всё просчитал.
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9 февраля трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки в Балтийское море.
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Ну что же, раша решила откупиться по долгам Силы Сибири тайгой и территорией. В добрый путь!
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Где связь между судном-трубоукладчиком и наземной "Силой Сибири"? Иксперты!"Никогда не говори никогда", - в "Газпроме" ответили на заявление министра США Бруйетта о неспособности РФ достроить "Северный поток - 2" - Цензор.НЕТ 1716
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СС Амурский ГПЗ избыточен. Объемов Силы Сибири недостаточно, чтобы его загрузить. Поэтому тянут газ с сахалинских месторождений. Но если его не будет - то рентабельность Амурского ГПЗ уйдет в отрицательную зону. Судя по всему, сейчас вообще вся инфраструктура на Востоке будет максимально замораживаться - этому газу просто не будет применения. А газифицировать свою территорию не станут. Причин этому много.
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Трубоукладчик Черский купили у голландцев для строительства газопровода в Охотском море у Сахалина.
Сила сибири - НАЗЕМНЫЙ путепровод для транспортировки газа из Якутии в Приморье и Китай.
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Пофигу, долги-то всё равно Газпромовские.
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Строили китайцы. В работе Черский еще не был. Дойти дойдет, но его надо еще дорабатывать под сварку 50 дюймовых труб.
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Всё это только усугубляет положение Газпрома, если посмотреть историю, то видно, что этим умело пользуются китайцы, постоянно понижающие цену на рашинский газ. И нет разницы, где идет газопровод, по земле или под водой, Китай в любом случае ставит Газпром раком, так как кредит выдан и потрачен, как не крутись, а на выходе касса "Никогда не говори никогда", - в "Газпроме" ответили на заявление министра США Бруйетта о неспособности РФ достроить "Северный поток - 2" - Цензор.НЕТ 411
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Ситуация постоянно меняется.
ЕС переходит полностью на экологичную энергетику и закрывает угольные станции. Плановый рост закупок газа в ЕС - на 40% в ближайшие 5 лет. Норвежский газ заканчивается - планируется снижение поставок в 2 раза в этот же период.
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Я уже сказал, пофигу. Призрачные перспективы вилами по воде писаны, а долги вполне реальны, поэтому Газпром и крутится как уж на сковородке.
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Кстати, вы нам рассказываете сюжет норвежско-французского сериала "Оккупация", посмотрите на досуге "Ніколи не кажи ніколи", - у "Газпромі" відповіли на заяву міністра США Бруєтта про нездатність РФ добудувати "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4508
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Эта калоша до Сингапура за пол месяца еле доползет. А потом до балтики еще полтора месяца будет тащиться. Это пипец....
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Не в Балтійське море він вийшов, а в Сінгапур, де він і був, власне куплений. На ремонт. Бреши акуратніше, палишся. "Ніколи не кажи ніколи", - у "Газпромі" відповіли на заяву міністра США Бруєтта про нездатність РФ добудувати "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9548
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Трубоукладач з Находки вийшов не в Балтійське море, а в Японське. А на шляху між Японським і Балтійським ще багато океанів-морів. Морські переходи завжди пов'язані з багатьма ризиками, в тому числі і несподіваними. Тому не кажіть гоп, поки не перескочете.
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Лень искать в Гугле - в 12-м году , вроде, они заявляли, что к 2020-му (если не ошибаюсь) году капитализация Газпрома достигнет 1 млрд долларов?
Ну , и ?
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Так и есть. Уже перевалило за 1 млрд. долларов, только российских.
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10 июн. 2008 г. - "Газпром" планирует довести показатель капитализации до 1 ... Капитализация "Газпрома" достигнет $1 триллиона в течение 7-10 лет.
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Достроит ли Газпром Северный поток-2 или нет - это уже вопрос, скорее, пропаганды, чем бизнеса. При той обстановке, которая сейчас разворачивается вокруг китайской эпидемии и возможной рецессии китайской экономики ситуация на европейском рынке будет максимально жесткой. Все невостребованные в Китае объемы нефти и газа ринутся в Европу, а значит - рост поставок СПГ на этот рынок гарантировано обрушит цены на нём. Даже без китайской эпидемии тренд на изменение баланса поставок газа по трубе и в виде сжиженного газа был налицо, эпидемия лишь ускорит этот процесс, сжав все сроки буквально в несколько лет.

В этой борьбе победит тот, кто планомерно и упорно занимался развитием технологий. Министр энергетики США не зря весьма прозрачно и крайне презрительно отозвался о технологической отсталости современной России. Лучшей демонстрации этой отсталости, чем крах строительства Северного потока-2, сложно найти.
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Ну вроде уже со всеми договорились , всех нужных купили, кого надо- запугали и тут , когда уже почти- такой облом!
Да рашку просто кинули ! Им показали их место в пищевой цепочке- последнее.
Это было красиво.
Это был простой подсрачник. И обнадеживает, что не все в этом мире продаётся
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Жаль, что главзебил не относится к категории непродажных
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"Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий", - полагает Бруйетт. "Если они разработают ее [технологию], мы посмотрим, что мы сможем сделать", - "смотреть" уже пора- после "задержки" обычно что-нибудь рожают...
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Имидж - всё
Сообщения о том, что судно "Академик Черский" снялось с места и двинулось в направлении Сингапура, по всей видимости, можно расценивать, как крест, который Газпром ставит на Силе Сибири. Во всяком случае, в достаточно обозримом будущем. Два катастрофически провальных проекта - Северный поток-2 и Сила Сибири - поставили вопрос о том, кем именно нужно жертвовать. Выбор сделан.

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Эпидемия в Китае уже очевидно делает китайскую экономику на ближайший год (и это в лучшем случае) неинтересной с точки зрения борьбы за ее рынок уггеводородов. Вся тяжесть борьбы переключается на европейский рынок. И это при том, что он и без того находится в процессе перебалансировки поставок, а проще говоря - в весьма турбулентном состоянии. Несложно понять, что теперь все избыточные объемы газа и нефти ринутся в Европу, создавая на этом рынке огромный навес из излишков.

В такой ситуации достройка Северного потока-2 теряет свой практический смысл - воевать придется не за захват новых процентов доли на рынке, а за удержание имеющихся. Или хотя бы не сликом катастрофическую сдачу того, что есть сегодня.

В этом смысле достройка Северного потока-2, скорее, имиджевое мероприятие. Сам по себе он в складывающихся обстоятельствах не будет иметь никакого практического смысла
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чухня полная. тот кто это пиал скорее всего выполняет "заказ" на очерниние китайского рынка.
Любой, кто мало-мальски шарит в финансах, сейчас начнет в НРК вливать бабло
и икстати по поводу СП2 - Судно вышло, и я уверен, что они его достроят. Сколько было вскукареков насчет Креченского моста? Вот и здесь также
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Данные официально китайской статистики ранее практически идеально ложились в график квадратичной зависимости. Видимо, отклонения от реальности стало слишком заметным, пришлось проводить сегодняшнюю корректировку. Возникает вполне резонный вопрос - если врали до этого, то где гарантия, что говорят правду сейчас?

2020-02-13 18.22.05

И еще один график. Дорожный трафик в Пекине сегодня по сравнению с тем же днем год назад.

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Снимок экрана 2020-02-13 в 18.33.04

Утренний и вечерний трафик в Пекине (начало и конец рабочего дня) составляли сегодня 11% сегодня против 62% год назад, вечерний - 16% против 67% в прошлом году. Данные с сервиса Тамтам.

До восстановления сколь-либо нормальной ситуации, похоже, далеко. И сегодня - формально обычный рабочий день. Который, похоже, совсем не рабочий.

Кстати, падение транспортного сообщения по всему Китаю означает резкое падение спроса на топливо Логистический период между поставкой нефти в страну и проводом ее по всей технологической цепочке - примерно 2-3 месяца. Сегодняшний бензин - это нефть, ввезенная в Китай примерно в декабре. Какое-то время заводы будут перерабатывать нефть, завезенную ранее, однако топливные хранилища при таком темпе потребления будут переполнены очень скоро (если это уже не произошло), а значит - сокращение импорта нефти будет весьма существенным и продолжительным. Ее просто некуда будет сгружать, причем в ближайшие дни, возможно, недели.

Таможенная служба Китая отказалась публиковать статистику за январь, пообещав дать ее вместе с февральскими данными в марте. Однако уже сейчас можно говорить о масштабных падениях. Ожидается, что сокращение импорта углеводородов в Китай в первом квартале может составить не менее 25% по сравнению с прошлым годом. Если учесть, что ежедневное потребление Китая порядка 16 млн баррелей нефти, то к концу первого квартала на мировом рынке возникнет внушительный навес избыточной нефти. Та же история и с СПГ - Китай отказывается принимать контрактные объемы, мотивируя отказ форс-мажором.

Соответственно, за три месяца возникнет навес ещё и СПГ. Эти два навеса вполне способны обвалить свои рынки и цены уже к марту
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А нам не слабо сказало ***** и прежде чем воспользоваться норвежскими водолазами утопило экипаж Курска.
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Там же бешеные долги по кредитам на Силу Сибири.
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Серж Рача: "Имидж - всё Сообщения о том, что судно "Академик Черский" снялось с места и двинулось в направлении Сингапура, по всей видимости, можно расценивать, как крест, который Газпром ставит на Силе Сибири"
Объясни, как "Сила Сибири" связана с судном "Академик Черский"? Ты считаешь, что из Якутии в Китай газопровод по морю идёт?
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СС Амурский ГПЗ избыточен. Объемов Силы Сибири недостаточно, чтобы его загрузить. Поэтому тянут газ с сахалинских месторождений. Но если его не будет - то рентабельность Амурского ГПЗ уйдет в отрицательную зону. Судя по всему, сейчас вообще вся инфраструктура на Востоке будет максимально замораживаться - этому газу просто не будет применения. А газифицировать свою территорию не станут. Причин этому много.
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Сила Сибири - НАЗЕМНЫЙ путеровод из Якутии в Китай. Черский должен был строить путепровод в Охотском море на Сахалине.
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Черский не приспособлен ложить трубы диаметром как в сп-2. То все галимые поньы твоих лишнехромосомный друганов))
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Черский будут дорабатывать под сварку 50 дюймовых труб. Это займет несколько месяцев.
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Козломордый, не смеши мои тапочки, вы, дебилы, Кузю уже "доработали"))))
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СС Амурский ГПЗ избыточен. Объемов Силы Сибири недостаточно, чтобы его загрузить. Поэтому тянут газ с сахалинских месторождений. Но если его не будет - то рентабельность Амурского ГПЗ уйдет в отрицательную зону. Судя по всему, сейчас вообще вся инфраструктура на Востоке будет максимально замораживаться - этому газу просто не будет применения. А газифицировать свою территорию не станут. Причин этому много.
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"Никогда не говори никогда" - это ватники про Крым говорят?

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про керченский мост которого нет
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Интересно как бы кацапы построили бы мост без голландских фирм и их технологий ? То же и по сп2 Швейцария ушла , а у самих руки из жопы
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А какая голландская фирма участвовала в строительстве того моста?
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Вата гугл в помощь
В строительстве моста между Россией и Крымом участвуют семь компаний из Нидерландов.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката из Амстердама, эксперта по санкциям против России, Крыма и Восточной Украины Хелен овер де Линден.

По ее словам, правоохранительные органы Нидерландов уличили в нарушении санкций не только Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek
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Тупенькая ватка - дождись когда Крум труханет землятрясение, а потом уж хвались мостом.
А его обязательно труханет - каждые 7-10 лет трусит.
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вангую к концу года достроят. Тут чистая прагматика, ничего личного.
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Хреново то, что кроме пропагандистских проектов, на которые вливаются миллиарды денег, савецкорасейская страна не построила ни одного круизного лайнера для своих людей, хорошего автомобиля или тупо мобильника.
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Пуйло, ваш угандошеный Черский не в состоянии прокладывать трубы диаметра как сп2. Так, что пуйло чеши эти сказки привокзальной шлюхе, может даст на манжу посмотреть
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если 90% построили то оставшиеся 10 рано поздно любой ценой дотянут пол года год два уже не критично. другое дело что санкции уже апгрейтили не только на подрядчиков но и конечных пользователей . у Трампа перевыборы в ноябре и действия на публику могут иметь быть место зажмет яйки Фрау
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По-любе,что немцу-хорошо,москалю-смерть!
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пиндец кацапским пенсам - они их чисто американцам в отместку выгребут.... и таки завершат кацаподидовский распердеж....
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помню- вашим санкциям труба мистер Рейган "Никогда не говори никогда", - в "Газпроме" ответили на заявление министра США Бруйетта о неспособности РФ достроить "Северный поток - 2" - Цензор.НЕТ 552
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Всего три президента - Горбачев, Ельцин, Путин, а сколько херни наворотили. А все с водки началось, так она и проходит красной нитью через всю новейшую историю россии.
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Скоро жандармы будут разгонять в Петербурге и в Мацкве голодные бунты,как это было 115 лет назад
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Совок крамолый! -- всё он достроит -- не купит, так украдёт...
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Споживання газу в ЄС буде знижуватися, а ТАНАП буде більше постачати більші об'єми газу. Тому ПП2 стає не дуже вигідним проектом.
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Знакомый сварщик ездил по вахтам строить этот поток, хорошие деньги платили, но чето сейчас в Европу ездит работать, надо будет спросить, а шо такое.
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Ці кацапи іноді можуть щось таке набудувати, що у зелених вуха зав'януть як вони засруть Балтійське море!!!
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Опять раша-спикеры пукают в луже.
У вас все чужое: Крым, кремль, триколор …
Земля без параши, была бы не хуже.
Параша, без Мира - гниль, тупость, позор.
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Всё правильно... Крым - татарский, Кремль - итальянский, "триколор" - голландский... Пельмени - удмуртские, балалайка - башкирская, "косоворотка - монгольская, гармошка - итальянская... (Один кацап мне глаза выдирать пытался, когда я это сказал... Пришлось задать вопрос: "Как расшифровать название гармони "тальянка"?" Начал "пузыри пускать" про "архаику"... Пришлось открыть "Древнерусские былины". А там "девица-богатырка" говорит, что она "с земли тальянской"... Мальчик заткнулся...).
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По правилам не сможет.
Но Россия всегда плюет на правила. Когда уже это поймут?
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нехай пробують.
але довго теє, зліпляне москаликами, не простоїть.
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Всем ну уж очень всегда хочется выдавать желаемое за действительное, вот только по фактам все получается не так, как все излагается. Ну хотя бы спросили у историков или у специалистов и те бы подсказали, что три года назад баржа "Фортуна" уже прокладывала в территориальных водах Балтики РФ подводную часть СП-2, а значит технология прокладки есть - чего херню пороть?
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Та напевно народи країн Балтії це робили, а криворукі і тупі москалі.
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Это уже не имеет никакого значения. СП2 по умолчанию уже убыточен, пусть достраивают.
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Это само собой,как и все остальные,вопрос в том,что санкции его-эксплуатировать не дадут.
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США запретят Германии транспортировать газ по на 50% немецкому трубопроводу?
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Там не в прибыли дело, а лишить нас доходов от транзита. Это не бизнес, а война против Украины. А на войну русня денег не жалеет и достроит СП-2 при любом раскладе.
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Там война США и Московии за газовый рынок ЕС. США при Президенте Порошенко держали кран украинской ГТС под своим контролем.
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шас иван щёки надует и за три дорого построит, потом только поимёт с какой целью американцы это сказали. Потом иваны будет говорить, нас кто то к этому толкнул, вынудил докозать что достроим. Передайте привет рассеиским пенсионерам, врачям, учителям - повышение зарплаты и пенсии отменяеться, ну просто денег нет, но вы держитесь.
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россияне круто владеют мастерством лепки из говна... долепят...
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Особенно смешно это кацапское надувание щек выглядит с учетом того, что даже выражение использовано американское.
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"Никогда не говори "никогда""(с), "За битого двух небитых дают"(с)... кгмммм... "Без труда не вытащишь рыбку из пруда"(с)... кгммммм.... кгммммм... "любишь кататься - люби и саночки возить"(с)....

Когда враг многозначительно изрекает пустопорожние банальности - это хорошо.
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Никогда есть никогда.Возможно когда-нибудь за год-два (при невероятном везении)
достроят. Но денег на это никто не даст из участников СП2. Ни цента. Иначе попадут
под санкции.А далее тоже все продумано - если достроят США введут новые
санкции вынуждая уйти проекта всех иностранцев. Грустно, но что делать? Газпром
наскребет денег (уже сейчас заявка на евроблигации на 6 млрд. евро). Ну а после выкупа (по 3-му энергопакету ЕС) никто и
кубического миллиметра не купит газа из СП2.

Это при том, что сам Газпром может попасть под санкции если
вложит хоть доллар в достройку. Так что даже тут придется крутится и мошенничать.
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Главное, чтобы Украина не теряла время, тупо глядя на проблемы Уйлостана, не занимаясь оптимизацией газопотребления своих предприятий и не развивая свои месторождения.
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"Никогда не говори никогда" - чисто "пиндосовское" выражение. Что подтверждает использование запоребриком не только западных технологий, но и исчезновение в недрах западной культуры всего их недоделанного мирка.
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