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Все про:США (6281) звільнення (787) Барр (5)

 Главу Мін'юсту США Барра закликають піти з посади через скандал, пов'язаний з розслідуванням про втручання РФ у вибори

Понад тисячу колишніх прокурорів і співробітників Міністерства юстиції США у відкритому листі закликали міністра юстиції США Вільяма Барра піти у відставку.

Текст листа оприлюднила американська неурядова організація Protect Democracy, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Обурення правників викликав скандал навколо справи Роджера Стуона, колишнього радника Трампа, якого звинуватили в тому, що він перешкоджав правосуддю, тиснув на свідків і давав неправдиві свідчення на засіданні Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США. Звинувачення були висунуті в результаті розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори США.

Прокурори, які опікувались справою, рекомендували для Стоуна покарання у вигляді ув'язнення на строк від семи до дев'яти років. Після негативної реакції на рекомендоване покарання з боку президента, керівництво міністерства змінило рекомендований строк покарання, що спонукало чотирьох прокурорів відійти від справи на знак протесту.

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"Ці дії та шкода репутації Міністерству юстиції щодо чесності та верховенства права, вимагають, щоб пан Барр пішов у відставку", - йдеться в листі правників.

Міністерство юстиції США заявило, що справу не обговорювали з представниками Білого дому, а міністр Барр в інтерв'ю американському каналу АВС розкритикував заяви президента. "Я не можу виконувати свою роботу в Міністерстві через постійні коментарі, які мені шкодять, - наголосив Барр. – Гадаю, настав час припинити твітувати про кримінальні справи, які веде Міністерство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп дозволив розсекретити діяльність спецслужб у справі про втручання Росії у вибори

У своєму листі правники схвально відгукнулись про заяви Барра щодо незалежності правового процесу, однак, наголосили, що "дії гучніші за слова".

Нагадаємо, 24 березня 2019 року Вільям Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав з доповіді, підготовленої спецпрокурором США Робертом Мюллером за підсумками розслідування втручання РФ у вибори президента США в 2016 році. Головним з висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176068
 
 
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Санта- БАРРАбара продолжается...сериальчик был длинный- какие уж там "чистые листы"...
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Более тысячи бывших прокуроров и сотрудников Министерства юстиции СШАИсточник: https://censor.net.ua/n3176068
Хоть кто-нибудь может представить себе ТАКОЕ в Украине?
Я, увы, - нет
Но так хочется надеяться....
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Та хто ''прізивают'', демократи - неадеквати?? Імпічери?? Припиніть це, Барр залишаєтсья, Трамп виграє 2020, скільки ви будете по граблям бігати, Цензор?
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Демократы идут лесом
им нечего предложить американскому среднему классу
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В 2016-м Зе не было. А вот чухонское бабло хла и коррупционные схемы по реализации газа в ЕС - да. Какое дело бюргерам и парижским проституткам до трупов и крови в Украине, Грузии и Сирии, если "сенаторы" Госдуры чемоданами завозят наличку потом желтые черные и брексит и.....
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