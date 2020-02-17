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Все про:легка атлетика (50) перемога (317) Чехія (292)

 Українська легкоатлетка Геращенко виборола золото турніру в Чехії

У чеському Брно відбувались міжнародні змагання зі стрибків у висоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, 24-річна Ірина Геращенко виборола золото з результатом 1,94 метра. Зазначимо, що цей показник став кращим на шість сантиметрів від другого місця.

Срібло та бронзу вибороли Маруша Чернюл (Словенія) та Світлана Радзівіл (Узбекистан). 

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На початку лютого Геращенко посіла п'яте місце на змаганнях у німецькому Карлсруе. Перші дві позиції залишилися за Ярославою Магучіх та Юлією Левченко відповідно.

Нагадаємо, українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук перемогли на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176067
 
   
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Вітання, Іринко!
Що піднімає настрій серед зеленої зради, так це перемоги у спорті. Особливо дівчатка радують.
Дякуємо, красуні! Україна милується! Українська легкоатлетка Геращенко виборола золото турніру в Чехії - Цензор.НЕТ 9518
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