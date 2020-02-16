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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4546) Росія (26464) Мюнхен (117)

 Немає віктимізації, пафосної риторики, шукає рішення, - російський співавтор "12 кроків" Кортунов похвалив Зеленського

Зеленський краще за Порошенка враховує настрої в Європі, а "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону" - не змова.

Генеральний директор Російської ради з міжнародних справ (РРМС) Андрій Кортунов вважає, що виступ українського президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки буде позитивно сприйнято в Європі та США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я багато разів слухав виступи Порошенка. Мені здається, що Зеленський знайшов більш правильний тон і він краще враховує ті настрої, які сьогодні є у Європі. Немає віктимізації, немає пафосної риторики, яка вже стала традиційною. Зеленський шукає рішення, і в цьому сенсі, мені здається, це буде сприйматися позитивно і в Європі, і в США", - сказав Кортунов на полях Мюнхенської конференції.

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Також він розповів, що ініціаторами документа "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" були Російська рада з міжнародних справ, європейський аналітичний центр European Leadership Network та американська організація Nuclear Threat Initiative, що опікується питанням запобігання ядерній загрозі.

"Зрозуміло, що цей документ подобається не всім, але мені здається, невірно вбачати в ньому якісь зловісні політичні задуми, як це визначили в апараті Порошенка - як мюнхенську змову. Я хочу підкреслити, що політика - це мистецтво можливого, як казав Бісмарк, і автори цього документу виходили з того, що можливо на сьогодні", - зазначив Кортунов.

Щодо пункту цього документу стосовно початку національного діалогу про українську ідентичність, зокрема з Росією, він додав, що це було б корисним для України. "Україна є дуже плюралістичним суспільством, і для неї такий діалог був би корисним. Щодо участі інших країн-сусідів - це питання до українського керівництва, наскільки воно готове до такого діалогу", - сказав гендиректор РРМС.

Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

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У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували.

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176065
 
   
 Топ коментарі
 
Надо что-то делать. Это надо остановить.
Это невозможно допустить, чтоб кучка малоросов слила целую страну.
Что вообще происходит????
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Проститут поганый ,троянский пони 🤡🤢🐒🙈
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Брехун оманський маріонетка хуйла.
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Это какой то старый студент. Я думал, 2-курсник крапал этот документ. А это студент-долгожитель. Видимо недоучился.
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Генеральный директор Российской совета по международным делам (РРМС) Андрей Кортунов: «Зеленский лучше Порошенко учитывает настроения в Европе, а "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" - не сговор.»Источник: https://censor.net.ua/n3176065
Похвала представника країни ворога...
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Конечно девушку хвалят, когда она бесплатная давалка. А если ещё и надеется на что-то, то ещё и ухахатываются.
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Баканов друг Зели, Медведчук друг *****. Выходит Зеля друг *****
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Проститут поганый ,троянский пони 🤡🤢🐒🙈
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Надо что-то делать. Это надо остановить.
Это невозможно допустить, чтоб кучка малоросов слила целую страну.
Что вообще происходит????
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73% захотіли хлєба і зрєліщ і обрали кловуна. Папріколу.
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зебилы - рукоплещут.
зебилы Украины и рашисты в РФ - тождественны в своем "мышебратстве", да и не скрывают своей любви к фуйлу и "рузькому миру"
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Лучше плохой мир чем хорошая война !
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Вот вот...германия захватила францию в 1941...и там 4 года был мир...хреновый но мир. Да ? Зебилы лишнехромосомные.!
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Алиса, как ты относишься к рекомендациям полиции - если насилуют - расслабься и получай удовольствие?
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Ну это надо еще понять. Не сам акт насилия а его последствия. Если не будет телесных увечий и не занесут заразы то терпимо.
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В военный госпиталь в Киеве нет желания поехать?Там много с уаечьями посмотришь.
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Вы на самом деле такие идиоты там на раиси?
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сам этот кортунов вааще выглядит как результат какой то руцкой вивисекции.
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Зеленский лучше Порошенко учитывает настроения в Европе - и не поспоришь, вот толька там есь одна "маленькая" разница
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да, та разница в том что зебил читает настроения и пробует угодать а редиска Порох эти настроения писал и создавал.
Вот вчера ехал из курорта до аэропорта, по дороге там есть база НАТО, вот прошлом году в конце января там был и Украинскии флаг (об этом вам писал в прошлом году) , а вчера там его уже не было - вот и разница между тем кто создаёт и читает или угадывает. Вот такая херня получаеться, грустная правда Нет виктимизации, пафосной риторики, ищет решение, - российский соавтор "12 шагов" Кортунов похвалил Зеленского - Цензор.НЕТ 1281
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Жизнь -это самое ценное в этом мире. Президент Зеленский ради жизни наших граждан готов унизится пойдя на все. А как иначе остановить войну ?
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Війну самоприниженням неможливо зупинити. Свідченням цьому є світова історія.
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"..создания перспектив для конструктивного диалога"

"Гаманець або життя" - ось такий "конструктив".
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Хочу одного-вместо парадов войны парады любви и свободы.....
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Та пусть. Можэ она щас серию своих фоток (соответствующих!) разместит. Мне завтра поход в город светит. Для вдохновения...
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Та вот ***** своему так и передай, мож послушает
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Если кацапы хвалят/защищают - плохой знак.........
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Также если зебилы хвалят/защищают - плохой знак.........

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вытаскивайте уже Яроша, а то он кулемет чистивши в ноль его сотрет.... - не вижу больше никого....
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Зачем России перемеряя на Донбасе?

Ответ я нашло на кавказцентре:

Cпeциaльный иcтoчник: «Чиcлo пoгибшиx poccийcкo-иpaнcкиx oккупaциoнныx oпoлчeнцeв зa пocлeдниe 9 днeй дocтиглo бoлee 1200, из кoтopыx oкoлo 500 были убиты зa пocлeдниe тpи дня в бoяx нa югe и вocтoкe пp. Идлиб, a тaкжe нa югe и зaпaдe пp. Aлeппo».
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чтобы утвердить свою победу, свои завоевания, и утвердить сферу своего влияния на проигравшее государство. А потерь Россия на Донбасе почти не несет. Если бы потери были тысячи - тогда бы деятели задумались, а стоит ли соваться в чужую страну.
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Da realnije cifry.Tam glavnix sponsorov mirovogo terorizma ruskix pogybajet takze nemalo.Kazdy den tam ruskije pogybajet i budet pogybat neponiatno za sto.
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"Виктимизация"(с). Это шо такое? От слова victim- жертва? Нет жертвенности, что ли? Ну, блин, наворотил кацап!
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так термин русофобия, они тоже по своему употребляет, они просто глупый народышко, что с них взять.
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Кацапов за поиски украинской идентичности пора вешать на гиляках
Столько народов у себя уничтожили и теперь в Украину лезут опять
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А разве президент Украины что то делает не так ? Многие страны Европы одобряют его решения.
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Если черти хвалят, значит вы идете верной дорогой в ад!.
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А физия потолстела на налогах украинцев
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Президент Франции кстати очень высокого мнения о нашем президенте .
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О вашем презеденте х.уйле?
Конечно!
Макрон ест у него из рук.
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да завертели в Украине, теперь все хотят решить типа мирно и из россии и из Европы, но как теперь украинцам все это объяснит, те кто на кладбище лежит и их родным
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Ну, я бы посмотрел, как зегенераты ведут диалог с лишнехромосомными о своей идентичности...
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Да оставте наконец нашего президента в покое. Нашли крайнего. Он устал физически ,морально .
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Какого вашего? Уточните пожалуйста, ***** сопливого? Вопрос риторический
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Не оставте, а астафте! Так- правильно. Запомнили? Вот и славно.
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Потерпевший янелохкакаяразница - источник зла для Украины!
Правильно! Пусть отдохнет....лет 5.
Но, я думаю, на самом деле отдыхать будет дольше.
Не помню сколько за измену Родине дают.
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Я тебе выше вопрос задал про госпиталь.Может ты не увидел случайно?
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Этот клован мне не президент.он актриса из неметских филмов для взрослых.
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73% украинцев думают иначе. Они поверили в президента Зеленского.
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Если тебя хвалит враг, то ты на него работаешь (с)
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ПРЕДЛАГАЮ ПОТРОЛИТЬ КАЦАПОВ
И провести всеукраинский референдум С ОБСУЖДЕНИЕМ на тему- присоединение Кубани к Украине!
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Мне жаль что многие из вас не понимают что делают. Разве можно судить кого то не зная сути дела и решений которые в итоге принесут мир в нашу страну.
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Який сенс обговорювати те що думає свинособачий підар? Все досить зрозуміло про здачу країни в самих пунктах.
https://www.youtube.com/watch?v=MnWCeaLQxEY
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А я думаю что цыплят по осени считают. Время покажет кто прав.
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