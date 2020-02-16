 Немає віктимізації, пафосної риторики, шукає рішення, - російський співавтор "12 кроків" Кортунов похвалив Зеленського

Генеральний директор Російської ради з міжнародних справ (РРМС) Андрій Кортунов вважає, що виступ українського президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки буде позитивно сприйнято в Європі та США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Я багато разів слухав виступи Порошенка. Мені здається, що Зеленський знайшов більш правильний тон і він краще враховує ті настрої, які сьогодні є у Європі. Немає віктимізації, немає пафосної риторики, яка вже стала традиційною. Зеленський шукає рішення, і в цьому сенсі, мені здається, це буде сприйматися позитивно і в Європі, і в США", - сказав Кортунов на полях Мюнхенської конференції.
Також він розповів, що ініціаторами документа "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" були Російська рада з міжнародних справ, європейський аналітичний центр European Leadership Network та американська організація Nuclear Threat Initiative, що опікується питанням запобігання ядерній загрозі.
"Зрозуміло, що цей документ подобається не всім, але мені здається, невірно вбачати в ньому якісь зловісні політичні задуми, як це визначили в апараті Порошенка - як мюнхенську змову. Я хочу підкреслити, що політика - це мистецтво можливого, як казав Бісмарк, і автори цього документу виходили з того, що можливо на сьогодні", - зазначив Кортунов.
Щодо пункту цього документу стосовно початку національного діалогу про українську ідентичність, зокрема з Росією, він додав, що це було б корисним для України. "Україна є дуже плюралістичним суспільством, і для неї такий діалог був би корисним. Щодо участі інших країн-сусідів - це питання до українського керівництва, наскільки воно готове до такого діалогу", - сказав гендиректор РРМС.
Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.
У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".
Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували.
У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.
Похвала представника країни ворога...
Это невозможно допустить, чтоб кучка малоросов слила целую страну.
Что вообще происходит????
зебилы Украины и рашисты в РФ - тождественны в своем "мышебратстве", да и не скрывают своей любви к фуйлу и "рузькому миру"
Вот вчера ехал из курорта до аэропорта, по дороге там есть база НАТО, вот прошлом году в конце января там был и Украинскии флаг (об этом вам писал в прошлом году) , а вчера там его уже не было - вот и разница между тем кто создаёт и читает или угадывает. Вот такая херня получаеться, грустная правда
"Гаманець або життя" - ось такий "конструктив".
Ответ я нашло на кавказцентре:
Cпeциaльный иcтoчник: «Чиcлo пoгибшиx poccийcкo-иpaнcкиx oккупaциoнныx oпoлчeнцeв зa пocлeдниe 9 днeй дocтиглo бoлee 1200, из кoтopыx oкoлo 500 были убиты зa пocлeдниe тpи дня в бoяx нa югe и вocтoкe пp. Идлиб, a тaкжe нa югe и зaпaдe пp. Aлeппo».
Столько народов у себя уничтожили и теперь в Украину лезут опять
ААринцы
ВВесь (племя)
ГГолядь
ДДючеры
ККамасинцыКерекиКеркетыКотты
ММаторцыМеланхленыМещера (племя)Мурома
ППеченегиПоловцыПустошенский могильник
УУгры
ЭЭвремейсы
Кат
Конечно!
Макрон ест у него из рук.
Правильно! Пусть отдохнет....лет 5.
Но, я думаю, на самом деле отдыхать будет дольше.
Не помню сколько за измену Родине дают.
И провести всеукраинский референдум С ОБСУЖДЕНИЕМ на тему- присоединение Кубани к Украине!
https://www.youtube.com/watch?v=MnWCeaLQxEY