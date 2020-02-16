 СБУ виявила розтрату майже 600 тисяч гривень "Укрзалізниці" на Кіровоградщині

За даними слідства, керівник підрядного підприємства під час укладання договору з технічного переоснащення будівлі Знам'янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Для цього він вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт. Водночас сума відповідних державних витрат була узгоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії.
За попередньою інформацією, необґрунтоване завищення цін завдало шкоди "Укрзалізниці" майже на 600 тисяч гривень.
Правоохоронці повідомили директору підрядного підприємства про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), головному інженеру служби вагонного господарства депо - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.
Зазначається, що заходи проводилися спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області.
...у меня -- самое большое впечатление по Жизни -- когда я автобус туристов в Испанию привёз, в первый раз -- прям на пляж...
Фирма водилам отстёгивала сотку в день наличкой, на помыться и пожрать.
Рулили в три смычка! -- втроём и пожрать присели на бережку в рестораничике...
Ещё была стюардесса -- такая Краля -- шо я мовчу до сих пор! -- (там отдельная история была)
Все себе взяли картошку со свинячим стейком -- все ж ганськи... -- а я себе: "Чё-нить морского" заказал... -- коллеги слегка ухмыльнулись...
-- приносят тарелку -- полметра в диаметре -- а на ней -- всё шевелится и двигается... -- и три соуса впридачу-- полей и жри!
-- в общем... -- все уже купались, развлекались, отдыхали... -- а я по тарелке, за жратвой гонялся...
Хлеб свой -- зарабатывал в поте лица своего...*)