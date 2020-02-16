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Все про:Кіровоградщина (188) розтрата (123) СБУ (5310) Укрзалізниця (927)

 СБУ виявила розтрату майже 600 тисяч гривень "Укрзалізниці" на Кіровоградщині

Служба безпеки України блокувала в Кіровоградській області схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

За даними слідства, керівник підрядного підприємства під час укладання договору з технічного переоснащення будівлі Знам'янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Для цього він вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт. Водночас сума відповідних державних витрат була узгоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії.

За попередньою інформацією, необґрунтоване завищення цін завдало шкоди "Укрзалізниці" майже на 600 тисяч гривень.

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Правоохоронці повідомили директору підрядного підприємства про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), головному інженеру служби вагонного господарства депо - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Зазначається, що заходи проводилися спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176064
 
 
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Видать районное СБУ не смогло вовремя перечислить дань в центральное управление. Сразу же нашли виновного!
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блин, беня миллиардами гребет - СБУ не видит....
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Стоило ли заниматься такой мелочью - всего лишь небольшая часть зарплаты одного сотрудника .
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за 25 штук зеленых разговор? - ну дайте им медаль... - просят же...
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это был потужный гиперлуп от дибильного еменьяна?
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Яки великі гроші! *)
...у меня -- самое большое впечатление по Жизни -- когда я автобус туристов в Испанию привёз, в первый раз -- прям на пляж...
Фирма водилам отстёгивала сотку в день наличкой, на помыться и пожрать.
Рулили в три смычка! -- втроём и пожрать присели на бережку в рестораничике...
Ещё была стюардесса -- такая Краля -- шо я мовчу до сих пор! -- (там отдельная история была)
Все себе взяли картошку со свинячим стейком -- все ж ганськи... -- а я себе: "Чё-нить морского" заказал... -- коллеги слегка ухмыльнулись...
-- приносят тарелку -- полметра в диаметре -- а на ней -- всё шевелится и двигается... -- и три соуса впридачу-- полей и жри!
-- в общем... -- все уже купались, развлекались, отдыхали... -- а я по тарелке, за жратвой гонялся...
Хлеб свой -- зарабатывал в поте лица своего...*)
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600 000 гривен. на суммы больше 200 проводится тендер. в тендере сразу оговариваются все цены. как по итогу можно их завысить?
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