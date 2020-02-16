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 Події, За кордоном
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Все про:конкурс (525) Москва (750) Росія (26464) смерть (3835)

 Жителька Москви брала участь у конкурсі з поїдання тістечок у барі, вдавилася і померла

23-річна дівчина вирішила взяти участь у конкурсі в одному з московських барів і лідирувала, з'ївши більше за всіх тістечок.

За даними телеграм-каналу Baza, 23-річна дівчина вирішила взяти участь у конкурсі під час відпочинку з друзями в барі, передає Цензор.НЕТ. Вона не змогла прожувати всі тістечка, через що вдавилася і задихнулася, зазначається в публікації.

Ніхто з відвідувачів і співробітників закладу не зміг надати дівчині необхідну допомогу. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть.

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Жителька Москви брала участь у конкурсі з поїдання тістечок у барі, вдавилася і померла 01

За словами батьків дівчини, причину смерті наразі не встановлено, інформує РЕН ТВ. "Нічого наразі невідомо", - каже батько.

Батьки також спростували інформацію, що у загиблої були серйозні проблеми зі здоров'ям. Вони сказали, що дівчині не можна було пити спиртне.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176063
 
   
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Один знаменитый артист в Кремле развлекал сралина и при гостях проглотил прожаренную куриную ножку, все так хлопали тогда, а после смерти артиста,кремлёвская врачиха рассказала как оперировала этого дурика и вытаскивала кость из кишечника.
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Ну что сказать? В ******** все стабильно.
Едем дальше
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Во Львовской области умерла победительница конкурса на поедание вареников. 2014 год
https://www.segodnya.ua/regions/lvov/vo-lvovskoy-oblasti-umerla-pobeditelnica-konkursa-na-poedanie-varenikov-569835.html

В Токмаке Запорожской области на День города умер победитель конкурса по поеданию вареников. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/v-zaporozhskoy-oblasti-muzhchina-umer-iz-za-togo-chto-naelsya-varenikov.html
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Ну ты сравнила вареники и то,чем кацапка подавилась,Вера144,это же совсем разные вещи.
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ела бы с лопаты - была б жива-здорова!))
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Жесть конечно......., НО «сама дура»(с).........🙁
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жесть не жесть, но плодить похожих не будет.
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Наконец "новости Мира".


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А ты умный, но самый бедный в Европе, почему?
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А ты русский, но Буряк, а не Свекла, почему?
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Нєльзя так рєзко. Когда то вот, так Лаурєат Нобєлєвской прєміі, Іван Павлов резко показал подопитному кассабу обруч, а потом стал єго мєдлєнно поворачивать, так, что в проєкціі обруч стал переходить в овал.
І кассаб сошель с ума...
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Номер 10 "Динамо" Киев, Леонид Буряк, он мой кумир, и не свекла. Мое амплуа в футбольной команде было, "атакующий полузащитник", такое же как у Буряка, а мой брат, на одном курсе со всем "Динамо"-1975, в т. ч. и Буряком в институте физкультуры учился, но играл он за "Кривбасс", а потом в Германии
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А у вас нафти і газу купа, але середня зарплата в 1,5 раза менша, ніж у Польші чи Чехії, в яких нафти і газу нема. Чому?
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Африкан, меня крайне мало интересует, что там в Польше, я знаю, что там нет российских заробитчан . В МСК можно заработать гораздо больше чем в Варшаве. Мой сын два года работал в Польше, заробитчанин, по условиям договора))) Он преподавал английский в институте Быдгоща. Я предлагал ему купить квартиру в Кракове (Варшава вообще говнище, как в СССР побывал) Он категорически отказася. Ты не ерничай. Польша - фуфель.
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Гиннессовцы давно перестали регистрировать рекорды связанные с обжираловом.
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В клубах об этом не знают. При чем здесь Гинесс?
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При том, что такие конкурсы часто заканчиваются плохо для их участников, а иногда и трагично. У Гиннесса это давно поняли.
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всегда когда одного руцкого становиться меньше, есть часть позитива
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Ну да, падальщиков хватает.
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Якби вона не вдавилася тістечками, то вдавилася б спермою солдатів НАТО!
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Иван! Ты по какая причина на бандеровцев и русофобов сайт заходить? Адрес URL перепутать incorrect? Здесь русский весна быть нет, водка пить не быть!
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А вообще, ты пойми, этот сайт, РУССКОЯЗЧНЫЙ, новости, да и свои посты почитай. Ты меня должен воспитывать, заставлять расти над собой, становится бандеривцем, а не какие-то терки местные давить. Давай про Большой театр.
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Вряд ли..минет у негра это ее грусные серые будни))))
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так и запишем в биографию в 23 года подавиласт пироженым и умерла надо было бы с лопаты тогда бы жива осталась Жителька Москви брала участь у конкурсі з поїдання тістечок у барі, вдавилася і померла - Цензор.НЕТ 5053
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Ехали с Динамо(Киев)- Ювентус. Водку жрали нон-стоп, бо наши влетели, по крупному 1:4, ну и остановился наш фан-автобус у шашлыков, придорожных. Один чудик, возле меня стоявший, прямо с шампура здоровенный кусок мяса зубами ухватил и- закусывает... И вдруг начинает издавать какие-то звуки дикие и глаза как в фильме "Маска"- из орбит лезут. Ему, сзади, один из наших, двумя руками, сцепленными в замок нанёс очень сильный удар, в верхнюю часть спины. Чудик упал, лицом в грязь и этот кусок шашлыка- возле него. Ну и- всё. Выжил он. До Мариуполя своего спасителя водкой поил.
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Помню эту игру.Вывешивал банер на верхнем 11 секторе.Loud and Proud.Неделю писал)
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Да! Тогда надежда была! После отменной ничьей в Турине, после чудо-гола Гусина. Царствие Ему Небесное...
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Мда.Помню....Результат тогда конечно шокировал.
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А за кого при совке болел, ААААА?)))
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В моїй школі колись подібний конкурс був.Та й в інших місцях є такі самі конкурси.З цим жартувати не можна.А щодо цього випадку,то нам взагалі має бути все одно.
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Сладкая,сладкая смерть.Оказывается бывает и такая.
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Не, дебилов тут достаточно.
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То че крымнаш у
карлика в глотке остановился ?
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Пару тысяч таких девушек и рашисты останутся без продуктов.
Надо бы конкурсы по поеданию хлеба, яиц, рыбы и далее по списку. Своего рода
дополнение к санкциям под лозунгом зрелища без хлеба.
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Одразу згадала роман нашого співвітчизника Чака Паланіка «Удушье».
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