 Жителька Москви брала участь у конкурсі з поїдання тістечок у барі, вдавилася і померла

За даними телеграм-каналу Baza, 23-річна дівчина вирішила взяти участь у конкурсі під час відпочинку з друзями в барі, передає Цензор.НЕТ. Вона не змогла прожувати всі тістечка, через що вдавилася і задихнулася, зазначається в публікації.
Ніхто з відвідувачів і співробітників закладу не зміг надати дівчині необхідну допомогу. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть.
За словами батьків дівчини, причину смерті наразі не встановлено, інформує РЕН ТВ. "Нічого наразі невідомо", - каже батько.
Батьки також спростували інформацію, що у загиблої були серйозні проблеми зі здоров'ям. Вони сказали, що дівчині не можна було пити спиртне.
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https://www.segodnya.ua/regions/lvov/vo-lvovskoy-oblasti-umerla-pobeditelnica-konkursa-na-poedanie-varenikov-569835.html
В Токмаке Запорожской области на День города умер победитель конкурса по поеданию вареников. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/v-zaporozhskoy-oblasti-muzhchina-umer-iz-za-togo-chto-naelsya-varenikov.html
І кассаб сошель с ума...
карлика в глотке остановился ?
Надо бы конкурсы по поеданию хлеба, яиц, рыбы и далее по списку. Своего рода
дополнение к санкциям под лозунгом зрелища без хлеба.