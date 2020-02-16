EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  4386  32
Все про:Київ (7301) Нацполіція (9007) поранення (1633)

 Киянин вдарив ножем відвідувача кафе на Троєщині, - поліція

Під час конфлікту з відвідувачем закладу харчування в Києві на Троєщині зловмисник ножем вдарив опонента в грудну клітку.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що біля кафе на проспекті Володимира Маяковського людина зазнала ножового поранення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. На місце виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції та лікарі.

Начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко розповів, що чоловік із друзями відпочивав у кафе, коли підійшов невідомий і запропонував випити разом. Гостю відмовили, і той  у відповідь почав ображати відвідувача.

Читайте також: Хлопець у Києві під час святкування дня народження впав із 8 поверху і залишився живий, - ЗМІ

"У запалі сварки чоловіки вийшли на вулицю, де один із них дістав ножа і поранив ним опонента. Після скоєного правопорушник намагався втекти, проте свідки події наздогнали його і викликали поліцію. Потерпілого госпіталізували до лікарні з непроникаючим ножовим пораненням грудної клітки. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 35-річний місцевий житель, неодноразово судимий за крадіжки", - повідомив він.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176060
 
 
 Топ коментарі
 
на "на проспекте Владимира Маяковского"....
как ты проспект назовешь так на нем и питаться будут...
 показати весь коментар
 
я достаю из широких штанин без всякой вашей дедукции
нет, не то шо вы подумали, а раскладуху поледней конструкции...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вы несколько нарушаете связь между названием и текстом. В тексте, Идиотом называется не активо-депрессивный маньяк, а некие приключения кроткого и плохо ориентирующегося в рашевской действительности, субьекта.
А если принять к рассмотрению медицинское понимание термина...
Ни под одно определения слова "Идиот", действия агрессора не попадает.
Простите за поправку...
 показати весь коментар
 
В данном случае имеет значение заголовок. Он вполне подходит преступнику.
 показати весь коментар
 
гэта што за маячня?! ЧЫЯ гэта класіка? нешта я не памятую гэтакай УКРАІНСКАЙ класікі.
 показати весь коментар
 
Так и тот с ножом, думаю, не сильно Украинец... Киянин вдарив ножем відвідувача кафе на Троєщині, - поліція - Цензор.НЕТ 675
 показати весь коментар
 
вось з гэтым згодны на сто адсоткаў - калі ў мордаре галоўныя крымінальнікі каўказцы, то ў нас і ў вас таксама крымінальнае біасмецце ў большасці этнічная русня.
 показати весь коментар
 
 
на "на проспекте Владимира Маяковского"....
как ты проспект назовешь так на нем и питаться будут...
 показати весь коментар
 
 
Владимир Маяковский, "Долг Украине", 1926 год:

Знаете ли вы украинскую ночь?Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам.
Небось, рафинада и Гоголю надо!
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...

А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.

Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".

Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
 показати весь коментар
 
 
володя маяковский таки чем тяжелым закидывался - в здравом уме такое не письнешь...
 показати весь коментар
 
кацапов корчит от этого стихотворения. Вот и тебя перекособочило...
 показати весь коментар
 
рад шо вова не один и у него есть такой последователь как ты - два придурка? - уже не скучно.... Киянин вдарив ножем відвідувача кафе на Троєщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4016
 показати весь коментар
 
джентльмены из Бурундучка - легки на слово и обходительны в общении,особенно с сопровождающими их дамами-фиалками..не,явно не они..
 показати весь коментар
 
я достаю из широких штанин без всякой вашей дедукции
нет, не то шо вы подумали, а раскладуху поледней конструкции...
 показати весь коментар
 
 
Я достаю из широких штанин...
Как Вам не стыдно, кричат, гражданин !"
 показати весь коментар
 
 
Мне нравится фраза: мужчина с друзьями отдыхал в кафе Источник: https://censor.net.ua/n3176060

По простому тупо бухали.
Подошёл другой бухой предложил ещё бухнуть.
Один бухой подрезал другого бухого.
Охеренная новость.
 показати весь коментар
 
Попробуйте полдня провести в маршрутке на северном мосту, в пробке, и оставаться адекватным человеком
 показати весь коментар
 
 
ты бы это...осторожнее... он полдня провел в маршрутке на северном мосту, в пробке...
 показати весь коментар
 
ето еще не все в 69м ездили - тот иногда и без пробок стоит....
народ минут 10 ждал потом ломанулся к водиле, мало ли, может плохо человеку,
а дядя тупо спал
 показати весь коментар
 
И не говори, просто ужас один, куда катится наша вильна Украина.
 показати весь коментар
 
Таким тварям надо давать не до семи лет, а от семи и выше, законы дебильные, надо менять.
 показати весь коментар
 
После совершенного правонарушитель пытался убежать, однако свидетели происшествия догнали его и вызвали полицию.

Вы что дебилы? Вы что не знаете что в Украине право на насилие имеет только полюция Авакова? Могли бы тоже нож получить под ребра
 показати весь коментар
 
Что-то в мире перевернулось, предложили выпить, отказался и за это получил ножом, писец какой-то.
 показати весь коментар
 
Им оказался 35-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи", - сообщил он.Источник: https://censor.net.ua/n3176060

Вполне возможно и логично, что чувак соскучился по местам как и многие подобные фрукты для которых зона дом родной и искал "проблему " ,что бы опять сесть
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору