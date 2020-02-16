 Киянин вдарив ножем відвідувача кафе на Троєщині, - поліція

У поліцію надійшло повідомлення про те, що біля кафе на проспекті Володимира Маяковського людина зазнала ножового поранення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. На місце виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції та лікарі.
Начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко розповів, що чоловік із друзями відпочивав у кафе, коли підійшов невідомий і запропонував випити разом. Гостю відмовили, і той у відповідь почав ображати відвідувача.
"У запалі сварки чоловіки вийшли на вулицю, де один із них дістав ножа і поранив ним опонента. Після скоєного правопорушник намагався втекти, проте свідки події наздогнали його і викликали поліцію. Потерпілого госпіталізували до лікарні з непроникаючим ножовим пораненням грудної клітки. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 35-річний місцевий житель, неодноразово судимий за крадіжки", - повідомив він.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
А если принять к рассмотрению медицинское понимание термина...
Ни под одно определения слова "Идиот", действия агрессора не попадает.
Простите за поправку...
как ты проспект назовешь так на нем и питаться будут...
Знаете ли вы украинскую ночь?Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам.
Небось, рафинада и Гоголю надо!
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...
А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".
Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
нет, не то шо вы подумали, а раскладуху поледней конструкции...
Как Вам не стыдно, кричат, гражданин !"
По простому тупо бухали.
Подошёл другой бухой предложил ещё бухнуть.
Один бухой подрезал другого бухого.
Охеренная новость.
народ минут 10 ждал потом ломанулся к водиле, мало ли, может плохо человеку,
а дядя тупо спал
Вы что дебилы? Вы что не знаете что в Украине право на насилие имеет только полюция Авакова? Могли бы тоже нож получить под ребра
Вполне возможно и логично, что чувак соскучился по местам как и многие подобные фрукты для которых зона дом родной и искал "проблему " ,что бы опять сесть