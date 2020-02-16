 Киянин вдарив ножем відвідувача кафе на Троєщині, - поліція

У поліцію надійшло повідомлення про те, що біля кафе на проспекті Володимира Маяковського людина зазнала ножового поранення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. На місце виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції та лікарі.

Начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко розповів, що чоловік із друзями відпочивав у кафе, коли підійшов невідомий і запропонував випити разом. Гостю відмовили, і той у відповідь почав ображати відвідувача.

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"У запалі сварки чоловіки вийшли на вулицю, де один із них дістав ножа і поранив ним опонента. Після скоєного правопорушник намагався втекти, проте свідки події наздогнали його і викликали поліцію. Потерпілого госпіталізували до лікарні з непроникаючим ножовим пораненням грудної клітки. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 35-річний місцевий житель, неодноразово судимий за крадіжки", - повідомив він.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.