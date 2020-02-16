 Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як заявив міністр охорони здоров'я Тайваню Чень Ши-Чжун, чоловік не був останнім часом за кордоном, але хворів на діабет і гепатит Б.
За словами міністра, клієнтами водія таксі були переважно пасажири з Гонконгу, Макао і материкового Китаю. Один із членів сім'ї померлого також заражений вірусом.
Загалом на Тайвані підтверджено 20 випадків зараження новим вірусом COVID-19.
Це п'ята смерть від коронавірусу за межами Китаю. По одному летальному випадку зафіксовано на Філіппінах, у Гонконзі, Японії та Франції.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
Лучче было чем в Китае..
Бывал пару раз..
'
російська гончаруківська рулетка'
два відомі.
Санаторій 'Пролісок'(Київщина)
Санаторій 'Шкло' біля Львова.
Дубинскийпаникуэ.....
Сколько там уродов совковых в коментах: Западнаспассорил, рузге рузге - нибрасают, ко-ко-ко. И ведь не ответишь, т.к. в ту же секунду автомат. удаляет, и фиг "зашифруешь" шоб ублюдок прочитал, хотя бы с "запикиванием".
Кстати, Дубинский чехвостит этого бедного Гончарука, аж жалко. И лупатого Арахнафоба, или как там этого горца))
А по теме. Соя, это можно считать 149 потужной свинореформой вашего хозяина?
а теперь подумай еще раз. хотя может ты просто православный шо у тя ужиться такое может в голове(шутка ли - активно колотить перед ногами попов ею об пол).....
https://twitter.com/2019nCo54520519/status/1229089197459415041
https://pbs.twimg.com/media/EQvbDE2W4AEaHqb?format=jpg&name=small