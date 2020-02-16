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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:смерть (3835) Тайвань (3) COVID-19 (38)

 Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані

На Тайвані зафіксовано перший випадок смерті від ускладнень, спричинених коронавірусом. Помер 61-річний водій таксі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявив міністр охорони здоров'я Тайваню Чень Ши-Чжун, чоловік не був останнім часом за кордоном, але хворів на діабет і гепатит Б.

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За словами міністра, клієнтами водія таксі були переважно пасажири з Гонконгу, Макао і материкового Китаю. Один із членів сім'ї померлого також заражений вірусом.

Загалом на Тайвані підтверджено 20 випадків зараження новим вірусом COVID-19.

Це п'ята смерть від коронавірусу за межами Китаю. По одному летальному випадку зафіксовано на Філіппінах, у Гонконзі, Японії та Франції.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176059
 
 
 Топ коментарі
 
Китайцы разнесли свою заразу по всему свету.
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Это опасно, что он работал водителем такси, и был носителем этого вируса. Кажись, через недельку сообщат о новых десятках, если не сотнях заражённых в Тайване...
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Жаль Тайванчика..
Лучче было чем в Китае..
Бывал пару раз..
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Какая красота. Кстати, сообщите гражданам Украины,в какую область отправят эвакуированных из Китая на карантин, чтобы потом не поздняк метаться по аптекам за хлоргексидином..
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Гончарук підготував 4 такі "місця'..

'російська гончаруківська рулетка'

два відомі.

Санаторій 'Пролісок'(Київщина)
Санаторій 'Шкло' біля Львова.
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Это опасно, что он работал водителем такси, и был носителем этого вируса. Кажись, через недельку сообщат о новых десятках, если не сотнях заражённых в Тайване...
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https://www.youtube.com/watch?v=4XmpsyBUzns

Дубинскийпаникуэ.....
Сколько там уродов совковых в коментах: Западнаспассорил, рузге рузге - нибрасают, ко-ко-ко. И ведь не ответишь, т.к. в ту же секунду автомат. удаляет, и фиг "зашифруешь" шоб ублюдок прочитал, хотя бы с "запикиванием".

Кстати, Дубинский чехвостит этого бедного Гончарука, аж жалко. И лупатого Арахнафоба, или как там этого горца))
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ну он не горец он абхез.
А по теме. Соя, это можно считать 149 потужной свинореформой вашего хозяина?
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"соя" смотрит Дибинского, Шапошникова, Лещенка и читает Антиколорадоса?
а теперь подумай еще раз. хотя может ты просто православный шо у тя ужиться такое может в голове(шутка ли - активно колотить перед ногами попов ею об пол).....
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Шота подозрительно эта хрень не пересекает северную границу Китая... Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані - Цензор.НЕТ 1509
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В Україні буде простіше (поки декілька тисяч не вимре)
Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані - Цензор.НЕТ 3130

Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані - Цензор.НЕТ 6958
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Гора сотовых телефонов на полу не то похоронного бюро, не то крематория. Китай.
https://pbs.twimg.com/media/EQvbDE2W4AEaHqb?format=jpg&name=small
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