 Першу смерть від коронавірусу COVID-19 підтверджено на Тайвані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявив міністр охорони здоров'я Тайваню Чень Ши-Чжун, чоловік не був останнім часом за кордоном, але хворів на діабет і гепатит Б.

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За словами міністра, клієнтами водія таксі були переважно пасажири з Гонконгу, Макао і материкового Китаю. Один із членів сім'ї померлого також заражений вірусом.

Загалом на Тайвані підтверджено 20 випадків зараження новим вірусом COVID-19.

Це п'ята смерть від коронавірусу за межами Китаю. По одному летальному випадку зафіксовано на Філіппінах, у Гонконзі, Японії та Франції.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.