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Все про:МЗС РФ (559) нормандська четвірка (993)

 Наразі Київ не готовий до "нормального діалогу з Донецьком і Луганськом", - у МЗС РФ назвали умови для "нормандської зустрічі"

У Російській Федерації ухвалять рішення про проведення нового саміту в "нормандському форматі", "виходячи з прогресу у виконанні поточних домовленостей".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч (у "нормандському форматі". - Ред.) має підсумувати те, що було обговорено на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмаєра в (українське. - Ред.) законодавство і деяких інших речей", - зазначив Грушко.

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Головна умова для проведення нового саміту - "просування стосовно комплексу домовленостей - як на треку безпеки, так і на політичному треку", пояснив заступник міністра. "Одночасний рух цими треками - стрижень тієї філософії, яку було закладено в Мінські домовленості", - додав він.

За словами Грушко, Росія продовжить наполягати на дотриманні вже досягнутих домовленостей. "Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається змін на краще, то користь від таких зустрічей є сумнівною", - пояснив він.

Як одну з головних перешкод на шляху реалізації Мінських угод Грушко назвав "відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом". "Це зобов'язання кричущим чином не виконується, хоча воно є однією з основних умов мінського пакету", - зазначив дипломат.

Читайте також: Чіткі зобов'язання створити умови для виборів на Донбасі мають прийняти на новій зустріч у "нормандському форматі", - Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176056
 
 
 Топ коментарі
 
вы это хоть ЗЕ не говорите, а то уже завтра разведет и 12 шагов примет за основу. У него только одно в голове-равнение на ботокса.
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россия ещё ни разу не побеждала Украину силой-каждый раз появлялся очередной зеленский...
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МИД РФ ставит условия. А завтра какие будут указания?
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вы это хоть ЗЕ не говорите, а то уже завтра разведет и 12 шагов примет за основу. У него только одно в голове-равнение на ботокса.
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Зє вже в позу став перед Пуйлом. Потрібно щоб ще вазелін подав?
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А слепому и тупому зе-билу все доказательств не хватает.
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о как се запущено. Тусуясь здесь 24 часа вы не читаете ничего? И не слышите ничего? Кто напал на Украину? Зе стесняется говорить, да и о его чувствах к ботоксному именно его слуги и говорят. Читайте и анализируйте его, а не меня.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну",
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поиграем в "папа, а де море"?
та мы видим, видим что зебил, новых доказательств не надо.
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Тобі бракує доказів?Повіриш хіба тоді,коли вже в двері постукають?
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Він якраз про це і мріє. Половина зевиборців як раз і чекають "руській мір".
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Сомнений не было в апреле.
Предыдущий отвод войск, в золотом, рост наших двухсотых - зебилам ничего не доказывает.
Ограниченные желудки и уринотерапевт.
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Одна извилина,ведущая в прямую кишку,
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Улюблений трольський прийом "докази, пруф, вирване-невирване з контексту" - уже не звучать. Незабаром буде зовсім інша тональність розмови з тими хто сприяє капітуляції.
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Контрибуцію не поробіцяли ще виплатити Лугандонам.? Десь так мільярдів на 30-50 євро, за моральний ущерб та "звірства" українських карателів?
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МИД РФ ставит условия. А завтра какие будут указания?
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да-вот это вовсе нонсенс...напали,отобрали.убивают теперь указывают-а бубочка-"хочет мира"...БРЕЕЕЕД!!!!
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Не о чем говорить с бандами наемников.
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россия ещё ни разу не побеждала Украину силой-каждый раз появлялся очередной зеленский...
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Ото таке! Хто б подумав! От тілько ЗЕ! до цього не готовий - воно в своїх думках живе, у паралельній реальності, де війни вже нема. І щось робити для України воно не буде, зробить усе, щоб те, що навколо, відповідало його уявному світу. Тобто здача інтересів України буде просуватися зі швідкістю "шаленого принтера"
Чому, коли Порох приїхав до Мюнхена, то "12 кроків" щезли з офіційного сайту, а коли віслючок відкрив рота, то вони знов з'явились? Питання риторичне, нажаль...
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Але відповідь не риторічна,і вже не зплишає сумнівів.
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мрази... тоам, поговаривают, ********* скоро кирдык... ходят слухи про болезнь... может, подохнет?
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с чего бы это?..посмотри на его морду.... Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском", - в МИД РФ назвали условия для "нормандской встречи" - Цензор.НЕТ 4331..
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так нет морды... и давно, говорят, нет... хотя да, последний раз исчезал, а потом появился с обновленным руским рылом... было. Но все же...может, сдохнет???
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Ну так альтернативы Минску нема , говорит нынешняя и предыдущая власть .При ком у нас начались минские посиделки ? А теперь агрессор ставит свои условия .
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Минск 2015 и Париж 2019 УЖЕ разные минские.
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Малоросс, и что Порошенко выполнял по Минским соглашения в то время, как паРаша по ним отгребала?
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Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском",

А кто будет за людей будет считать Бабая,Стрелкова, курощупа ,гиви, и прочих,которых сама ФСБ уничтожает как зарвавшееся ничтожество?
Или МММ-щик Пенис Душилин? Позорище!
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Пора грабли запретить,так как идиотов запретить невозможно!
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Какие бы речи не прозвучали , - Силки уже расставлены , и попасть Туда Дело Времени.
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Может нужно поменять осла,который ведет стадо баранов?
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У Баранов никогда Не было и не Будит своего Осла . Но как ни трудно в Украины есть Украинский Народ и те которые пресмыкающиеся к чужому миру , то же Есть. Борьба продолжается уже не одно Столетие и говорить , что это закончится завтра , - Рановато.
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Да. Было тяжелое и героивеское прошлое,будущее может бцть еще хуже.
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Ну з ким ЗЕро там говорити збирається? З чеПушиліним?) візит у Донецьк проводити де ЗЕ покладе квіти до пам'ятника Захарченку, Гіві та Мотороллеру. Офігеть буде картина примирення. Зебарани скупу сльозу пустять.
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до речі там ще пам'ятик чЛеніну зберігся у Донецьку можна квіти туди покласти.
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погодьте-он ещё на 9-е Мая в мацкву папрётся...шоб путю не абидеть...вот интрига...ждёмссс....
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«В Китае построенный за 10 дней госпиталь для зараженных коронавирусом "немного приболел" и начал разрушаться. ВИДЕО 16.02.2020.0
Больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться...»
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я писал, что это одноразовая больница ещё тогда, когда они только хвастались, что построят
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У русни вагон требований и ни одного обязательства. МИД Украины и жесткий парень Дристайка уже идет ставить их на место.
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эти *******, которых нигде нет, ещё и условия ставят... зеля, будь уже мужиком наконец, а то нелох только на словах...они будут тебя разводить вечно
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Да лох он! Лошара,которому тогда и 42 небыло! Врал,как всегда.
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это нам очевидно...а Президент явно при сваём мнении...
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А це не той х.. що недавно "з полону" обміняли? Може так треба було "полон" -> партія ваЗеліна?
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потому шо танки надо быстрее делать и ремонтировать - от тогда и отовность повысится....
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США дают нам возможности...вопрос только будут ли они реально получены и пойдут ли в дело...сомневаюсь-ибо "миратворческая" позиция президента и "никакая" работа министра обороны -это полный провал...армия деморализована...и этот процесс усугубляется ...
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Позвать путина на переговоры и пристрелить как сабаку , так же как рассийского посла в Турции . Это было бы началом переговоров .
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Kostiantyn Yelisieiev



Мій висновок з Мюнхенської конференції: за Україну будуть боротись лише тоді, коли Україна буде сама за себе боротися. А пасивна та інертна зовнішня політика - це прямий шлях на узбіччя світової політики та руйнування проукраїнської коаліції.
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и такая "беззубая" политика приведёт таки к скорому снятию санкций с рассеи...то есть мы теряем и время и возможности...причём-совершенно бездарно...! выбрали,мля на свою голову...
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Не минских,а формулы,подписанной зебиком.
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-""отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - отметил дипломат.
громада-заметьте: хотя наш Президент так "отчаянно" хочет мира,рассеяне красссиво так снова парят тезисс-договора с ордло...то бишь -с террористами...и ни слова про контроль за границей и вывод рассейских войск...то есть мир будет или после нашей победы или после "зекапитуляции"...власть видимо выберет второй вариант...а возможные волнения и протесты будут "погашены" не без помощи рассеи...или снова будет разыграна ситуация с "нацистами" и украинцами которые "за дружбу с рассеей"..."
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением, проживающем на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), но не с так называемым руководством ОРДЛО.
Об этом он сказал в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой "местной властью" в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3175914
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не потрібно називати цього вбогого блазня Президентом України, шмаркля не заслуговує на це.
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так бубочка то готов, вот бандеровци и порохоботы мешает, а так он уже вчера был готов выполнять хотелки озвученные сепарами.
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да...печально...страна в цейтноте...и настоящего лидера даже не видно...так и "ваюем"... Пока Киев не готов к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском", - в МИД РФ назвали условия для "нормандской встречи" - Цензор.НЕТ 4213
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"МИД РФ" ідіть дорогою між двох горбів в чорно сакральну печеру, яка зветься Анус.
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Хрипатый кондом сделает все, что мордор не прикажет лишь бы сохранить свой "рейтинг"
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А кто его брал? Ваще крыша съехала в конюшне, вам они надо эти сепары вонючие, вы их и овсом кормите
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Роман Донік



Попытался выяснить, чем занимались эти пол года кандидаты в президенты. Ну, все эти спасители Украины. Все эти совести, чести, справедливости. ***, никого нет, кроме злодея Порошенко.
Где они? Что делают? Их похитили инопланетяне? Из семьи взяли в заложники?
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куйловцы в парашке сидят и выдумывают как бы ещё напакостить нам, а зеля с ними мириться лезет,вместо того чтобы отбиваться руками и ногами
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Просто Президент Зеленский не успел сдать все интересы Украины. Но, все еще впереди...
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Никчему вести переговоры с марионетками если есть кукловод.
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Просто Президент Зеленский не успел сдать все интересы Украины. Но, все еще впереди...
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лавруша, срань кацапо-ордынская, условия своей жОне-матрехе ставить будешь.

Впрочем, Зелёная шмаркля, высунув язык, прогнувшись, побежит исполнять указания кремляди и своих кураторов. Стараться будет с усердием.
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Я готов каждого ублюдка из ОРКОВСКОй рясбублики встретить.
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даже готов встретить ублюдков сбу которые меня приписали к предателям. Наразі Київ не готовий до "нормального діалогу з Донецьком і Луганськом", - у МЗС РФ назвали умови для "нормандської зустрічі" - Цензор.НЕТ 6307
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Барин изволит гневаться. Опять холопа будут пороть на конюшне.
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