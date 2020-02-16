 Наразі Київ не готовий до "нормального діалогу з Донецьком і Луганськом", - у МЗС РФ назвали умови для "нормандської зустрічі"

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч (у "нормандському форматі". - Ред.) має підсумувати те, що було обговорено на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмаєра в (українське. - Ред.) законодавство і деяких інших речей", - зазначив Грушко.
Головна умова для проведення нового саміту - "просування стосовно комплексу домовленостей - як на треку безпеки, так і на політичному треку", пояснив заступник міністра. "Одночасний рух цими треками - стрижень тієї філософії, яку було закладено в Мінські домовленості", - додав він.
За словами Грушко, Росія продовжить наполягати на дотриманні вже досягнутих домовленостей. "Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається змін на краще, то користь від таких зустрічей є сумнівною", - пояснив він.
Як одну з головних перешкод на шляху реалізації Мінських угод Грушко назвав "відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом". "Це зобов'язання кричущим чином не виконується, хоча воно є однією з основних умов мінського пакету", - зазначив дипломат.
Чи головне щось бовкнуть?
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну",
та мы видим, видим что зебил, новых доказательств не надо.
Предыдущий отвод войск, в золотом, рост наших двухсотых - зебилам ничего не доказывает.
Ограниченные желудки и уринотерапевт.
Чому, коли Порох приїхав до Мюнхена, то "12 кроків" щезли з офіційного сайту, а коли віслючок відкрив рота, то вони знов з'явились? Питання риторичне, нажаль...
А кто будет за людей будет считать Бабая,Стрелкова, курощупа ,гиви, и прочих,которых сама ФСБ уничтожает как зарвавшееся ничтожество?
Или МММ-щик Пенис Душилин? Позорище!
Больница для зараженных коронавирусом в Китае, которую построили за 10 дней, начала разрушаться...»
Kostiantyn Yelisieiev
Мій висновок з Мюнхенської конференції: за Україну будуть боротись лише тоді, коли Україна буде сама за себе боротися. А пасивна та інертна зовнішня політика - це прямий шлях на узбіччя світової політики та руйнування проукраїнської коаліції.
громада-заметьте: хотя наш Президент так "отчаянно" хочет мира,рассеяне красссиво так снова парят тезисс-договора с ордло...то бишь -с террористами...и ни слова про контроль за границей и вывод рассейских войск...то есть мир будет или после нашей победы или после "зекапитуляции"...власть видимо выберет второй вариант...а возможные волнения и протесты будут "погашены" не без помощи рассеи...или снова будет разыграна ситуация с "нацистами" и украинцами которые "за дружбу с рассеей"..."
Об этом он сказал в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой "местной властью" в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3175914
Роман Донік
Попытался выяснить, чем занимались эти пол года кандидаты в президенты. Ну, все эти спасители Украины. Все эти совести, чести, справедливости. ***, никого нет, кроме злодея Порошенко.
Где они? Что делают? Их похитили инопланетяне? Из семьи взяли в заложники?
Впрочем, Зелёная шмаркля, высунув язык, прогнувшись, побежит исполнять указания кремляди и своих кураторов. Стараться будет с усердием.