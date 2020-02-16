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 Під час евакуації українців з Уханю в літак візьмуть і громадян Аргентини

Україна планує вивезти з охопленого спалахом коронавірусу міста 58 осіб, 11 із яких - іноземці.

Про це ВВС News Україна розповіли в МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Евакуацію заплановано на 19 лютого. Її проведе цивільний літак авіакомпанії SkyUp.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомляли, що літак полетить до Китаю для евакуації українців 18 лютого, а повернеться наступного дня.

Читайте також: Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

Міністерство закордонних справ Аргентини повідомило, що влада України запропонувала свою допомогу в евакуації аргентинських громадян із Уханю.

"Посольство у Пекіні домовляється про всі необхідні процедури для того, щоб евакуювати аргентинців, які цього забажають", - йдеться у заяві МЗС Аргентини.

Аргентина висловила подяку Україні за співпрацю і допомогу.

Загалом на літаку до України летітимуть 86 осіб, із яких 58 - пасажири (зокрема 11 іноземців), а решта - члени екіпажу, медики, представники МВС, Міноборони та ДСНС.

Дивіться також: Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176055
 
 
 Топ коментарі
 
.. что на борту делают представители МВД и Минобороны?! Полицейские арестовывают вирус. а военные расстреливают его? )))) Не хватает ещё представителей прокуратуры и судьи!!! Или сдуру куда либо...лишь бы суточные в долларах? Сказочный идиотизм!!!
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нехай їх на Аргентину везуть.
нащо воно нам в Україні..
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Анекдот:
Стук у двері.
-Хто там?
-Смерть!
-Ну і що далі?
-Та ось, власне і все...
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На Аргентине Мне не понравилось..
Бабло 💰 смог перевести в Україну..
😁
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министр здравоохранения Звездная Скалецкая ?????? Источник: https://censor.net.ua/n3176055
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Зоряне небо - звёздное, зоряна- звёздная.
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самая странная реакция на эту ситуацию именно в верховных медиках Украины.
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но есть риски и предрасположенность. Кстати, многие болезни текут по разному у многих национальностей.
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Согласен , но сейчас в статье идет Речь о Вирусе , а его реакция , правда зависит от климатических условий , - но протекает он Жестко . Хотя для человека уж слишком много Смертельных болезней .Когда человек Умер , то какая его сразила болезнь уже для него не имеет Значения.
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.. что на борту делают представители МВД и Минобороны?! Полицейские арестовывают вирус. а военные расстреливают его? )))) Не хватает ещё представителей прокуратуры и судьи!!! Или сдуру куда либо...лишь бы суточные в долларах? Сказочный идиотизм!!!
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не все больные адекватные. Кто-то может отказаться одеть маску или начнет бросаться на медиков.
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.. и для подавления этого броска необходимы представители ВСУ?! )))) Странно что на обыкновенных рейсах не летают ещё военные. Там шансов неадекватности значительно больше!!!)))
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"Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Звездная Скалецкая сообщали..."
ЗВЕЗДНАЯ ? Тогда уже Звездная болезнь Скалецкая Во время эвакуации украинцев из Ухани в самолет возьмут и граждан Аргентины - Цензор.НЕТ 5753
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Анекдот:
Стук у двері.
-Хто там?
-Смерть!
-Ну і що далі?
-Та ось, власне і все...
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"Да,это вам не Рио-де-Жанейро.
Кстати,когда Белинсгаузен ехал открывать Антарктиду,заходил . в Рио.И возмущался,шо там в магазине продавали негров.
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нехай їх на Аргентину везуть.
нащо воно нам в Україні..
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сначала на аргентину. пару недель пусть там все побудут, посмотрят страну, природу, а потом будут посмотреть. кто захочет, полетят дальше. обратно в ухань )).
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у них міністр МОЗ не Зоряна Скалецька. Під час евакуації українців з Уханю в літак візьмуть і громадян Аргентини - Цензор.НЕТ 9956
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Марадону и Мэсси можно забрать.В "Десне"б поиграли
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а чого тільки аргентинців? давайте вже всіх заберемо і влаштуємо в Україні карантинну зону Під час евакуації українців з Уханю в літак візьмуть і громадян Аргентини - Цензор.НЕТ 7417
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Все що ми здатні зробити, зважаючи на нашу медицину - це новий епіцентр зараження на вірус.
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не перебільшуйте їх можливості...

є більш ймовірні шляхи
Під час евакуації українців з Уханю в літак візьмуть і громадян Аргентини - Цензор.НЕТ 1066
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у есенина есть белый стих - "мне супруншу бы, белую белую,......" ))
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ТаДа...
Последняя может и не влезть в неё..
😁
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...На карантин после коронавируса из Китая в Украину прилетят 14 аргентинцевАргентинские власти предложили своим гражданам, которые желают покинуть китайский город Ухань, ставший центром эпидемии коронавируса Covid-19, могут прилететь в Киев. Там аргентинцы смогут пройти карантин.
"Правительство Украины через наше посольство в Киеве сообщило о готовности предоставить место для граждан Аргентины, которые находятся в Ухане, на рейсе, подготовленном этой страной, который отправляется 18-го числа и должен прилететь в Киев. На следующий день пассажиры попадут в карантин, где останутся в течение двух недель", говорится в заявлении МИД Аргентины, передает издание El Periodico.
В Министерстве иностранных дел Аргентины добавили, что "наше посольство в Пекине уже продвигается вперед с необходимыми процедурами для аргентинцев, которые находятся в этом населенном пункте и которые хотят присоединиться к этому перемещению".
Речь идет об 11 гражданах Аргентины и их трех спутников, которые не могли покинуть Ухань в течение трех недель.
В эту пятницу аргентинцы в Ухане, в китайской провинции Хубэй, где разразилась эпидемия коронавируса, выпустили видео, в котором они просили о репатриации.
"Мы - 14 аргентинцев, которые исчерпали все официальные возможности подачи заявления о репатриации. У нас сложная ситуация, мы не можем выходить на улицу. Среди нас четверо детей, старшему 6 лет, а младшему всего 8 месяцев", - сказал один из них.
Также мы сообщали о том, что во Франции зафиксирована первая смерть китайского туриста, у которого был диагностирован новый штамм коронавируса. Это первая жертва болезни за пределами Азии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/359192-na_karantin_posle_koronavirusa_iz_kitaja_v_ukrainu_priletjat_14_argentintsev
...
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PS: цензор цілий день не помічав цієї "новини" ...
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11 гражданах Аргентины и их трех спутников - а спутники кто? Китайцы? пля уже за бабло кого хочь возьмут даже с вирусняком. шо то мне это не нравится
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Зоряний у нас зараз Сорос..

працедавець цих двох і не тільки..

#соросята
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Соросятія у владі України в основному укріпилась завдяки одному з людей з литовським паспортом - Айварасу Абромавічусу, коли він працював міністром економічного розвитку і торгівлі.

Що говорити, якщо саме він виступив у публічній площині у час нікому невідомого радника Гончарука (https://www.youtube.com/watch?v=jI_Auy4s_5A).

Під час евакуації українців з Уханю в літак візьмуть і громадян Аргентини - Цензор.НЕТ 2305
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А как иначе? Ближним надо помогать, вот Ахметка выложила пишут 200млн. на особняк, а наши ездят и плачут ; дайте кредитов бо помрем. Я бы слал сразу взад - с Ахметкой разберитесь - она же демонстративно так сделала, мол ср*л я на вас всех.
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И на кой хер они тут нужны?? В карантине жить будут за гос счет...то бишь за бюджетные деньги...или эта звизда за них со своего кармана заплатит...??
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А граждане Аргентины знают, что тут творится?
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Ой, сдается мне, что наши с аргентинцев по двойному тарифу возьмут.
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Власти, не лишайтесь остатков разума. Оставьте эту безумную затею с эвакуацией.
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Аргентина с ее латинской коррупцией это типа братья по разуму?7 и гриппер тоже целяет одинаково??
Эти гондоны тоже не знают как красиво украсть?
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Идиоты! Астанавитесь! Привезёте их и что дальше??? Король (минздох) то голый...
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ймовірно за пару тижнів нам буде вже не до подальшої долі евакуйованих з Уханю... (
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Карантин є карантин. Навіщо його порушувати? Куди дивиться ВООЗ?
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