 Помпео зустрічався в Мюнхені з Лавровим і спробував приховати це від преси, - ЗМІ. ФОТО

Про це пише американське видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч Помпео і Лаврова відбулася в п'ятницю, 14 лютого. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова опублікувала зроблену після неї світлину. Вона написала, що Помпео, який виходив після неї з переговорної кімнати, голосно побажав Лаврову удачі.

Російські журналісти заздалегідь знали про заплановану розмову глав зовнішньополітичних відомств США та Росії. А їхніх американських колег ніхто не попередив про те, що планується таке спілкування, пише Politico.

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За словами одного з російських кореспондентів, американська сторона зажадала, щоб після зустрічі Помпео і Лавров не робили жодних спільних заяв. Також американці наполягли на тому, щоб фотографів не запрошували зняти рукостискання дипломатів, розповів він.

Відповідаючи на запитання Politico, чиновник Держдепу підтвердив, що зустріч справді була, але не повідомив про неї жодних подробиць. Він сказав, що подібний формат зазвичай не передбачає коментарів пресі.

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