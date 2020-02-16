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Все про:конференція (88) Лавров (885) Мюнхен (117) Помпео (230)

 Помпео зустрічався в Мюнхені з Лавровим і спробував приховати це від преси, - ЗМІ. ФОТО

Глава Держдепу США Майк Помпео провів у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції зустріч із міністром закордонних справ РФ Лавровим. Однак американських журналістів не попередили про зустріч і не запросили фотокорів сфотографувати рукостискання Помпео і Лаврова.

Про це пише американське видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч Помпео і Лаврова відбулася в п'ятницю, 14 лютого. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова опублікувала зроблену після неї світлину. Вона написала, що Помпео, який виходив після неї з переговорної кімнати, голосно побажав Лаврову удачі.

Помпео зустрічався в Мюнхені з Лавровим і спробував приховати це від преси, - ЗМІ 01

Російські журналісти заздалегідь знали про заплановану розмову глав зовнішньополітичних відомств США та Росії. А їхніх американських колег ніхто не попередив про те, що планується таке спілкування, пише Politico.

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За словами одного з російських кореспондентів, американська сторона зажадала, щоб після зустрічі Помпео і Лавров не робили жодних спільних заяв. Також американці наполягли на тому, щоб фотографів не запрошували зняти рукостискання дипломатів, розповів він.

Відповідаючи на запитання Politico, чиновник Держдепу підтвердив, що зустріч справді була, але не повідомив про неї жодних подробиць. Він сказав, що подібний формат зазвичай не передбачає коментарів пресі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176054
 
 
 Топ коментарі
 
Ніхто не пишається зустрічами з кацапами.
Потиснути руку- мов в лайні викататись.
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Короче, Моніку, ведуть до пісі...
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Ніхто не пишається зустрічами з кацапами.
Потиснути руку- мов в лайні викататись.
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да да, прячутся сволочи, но встречаются )))
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почувствовать, показаться, охладиться, поклониться, поучиться,
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Ох Никто не хочет , что бы все Знали , что на самом Деле Творится в Этом Безумном Мире.
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какие то странные кулуары.. как провинциальный лазарет при Николае втором.. видать специально под Лаврова подтянули
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фейк. была бы правда, написали бы, шо помпезнодружески наступил на копыто ))
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Все правильно,ты же мужик,а вот лошадь вообще всем не нравится
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Мне, вчера, вот тут, Бандера Роса так и заявил: "Вас поплыли"(с). Эта встреча и пожелание удачи- ложится в канву того, что он прав!
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шо-то наш МИД и лидер нации вяло пратестовали против этого "одиозного" документа...ибо п8,п11 и п12 вообще бред полный...и никакой "притомный" украинский политик такое не может принимать и тем более подписывать...снова нам падсовывают "траянского коня"...
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А це до чого? Шукають виправдання для зустічі в Омані? Не катить
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Московия говорит, что они являются потомками американских индейцев, интересно когда весь Мир начнёт охотиться на этих индейцев у которых столько свободной земли и которые хотят её ещё увеличить за счёт соседей. Помпео встречался в Мюнхене с Лавровым и попытался скрыть это от прессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 9680
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Так свою свободную землю облагораживать нужно, строить, пахать (в смысле работать).
А на чужой можно поживиться всем готовеньким, что люди создали.
Варвары скрепоносные.
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Легко поучать "свою свободную землю облагораживать" , выглядывая из уютного английского корыта.
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Типа лошать в след кричит "а деньги"? 😷
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"громко пожелал Лаврову удачи" - обычно так делают, чтобы открыто нах не посылать...
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Что меняет встреча? НИЧЕГО!
Важнее то, что удалось сделать Украинской делегации.
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