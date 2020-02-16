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 Суспільство
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Все про:аеропорт (438) Київ (7301) Миколаїв (405) авіасполучення (227)

 Почався продаж квитків на перший авіапереліт із Миколаєва до Києва, - директор аеропорту Барна

Миколаївський міжнародний аеропорт відкриває регулярні рейси до Києва з 18 травня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав директор аеропорту Федір Барна, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші спільні зусилля не були марними, і ось подія, на яку всі чекали! З 18 травня регулярний рейс Миколаїв-Київ. Ціни - від 619 грн в один бік", - написав Барна.

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Почався продаж квитків на перший авіапереліт із Миколаєва до Києва, - директор аеропорту Барна 01

Як повідомляє Укрінформ, виконувати рейси буде компанія "Роза Вітрів".

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Графік передбачає виліт літака рейсом 7W 195 із київського аеропорту "Бориспіль" о 21:00 із прибуттям у Миколаїв о 21:55. Зворотний рейс 7W 196 виконуватиметься з Миколаєва наступного дня о 6:35 із прибуттям у Київ о 07:30.

Зазначимо, що 26 грудня 2018 року КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" відправило свій перший чартерний рейс у Шарм-ель-Шейх (Єгипет). Наразі це єдиний рейс, який виконується постійно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176053
 
 
 Топ коментарі
 
Движемся понемногу , - Может и появится свет в Конце туннеля.
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Ну и Слава Богу! И людям хорошо и работа многим. Началась продажа билетов на первый авиаперелет из Николаева в Киев, - директор аэропорта Барна - Цензор.НЕТ 431
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Барна..
Це тей, який Яйценюка за "фаберже" тримав??
🤔
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Ні...
Той, що з Мультіком переписувався з зали засідань...
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Движемся понемногу , - Может и появится свет в Конце туннеля.
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Ну и Слава Богу! И людям хорошо и работа многим. Началась продажа билетов на первый авиаперелет из Николаева в Киев, - директор аэропорта Барна - Цензор.НЕТ 431
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а скоро откроется и продажа билетов за 90 дней на "почтовые самолеты и дирижабли во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн. ... Да! А впоследствии и вселенной" ))
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автобус 300. полетят, но единицы. рейс себя не окупит
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Помню раньше ж/д билет до Москвы з Харькова-8руб.,на самолет-16руб.До Красноярска з Харькова,ж/д-35руб.самолетом-70руб.
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