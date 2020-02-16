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Все про:Китай (422) ліки (334)

 У Китаї почали випускати імовірні ліки від коронавірусу, - ЗМІ

Препарат "Фавейлавей" першим отримав офіційне схвалення на внесення до переліку ліків, які можуть бути ефективними в лікуванні нового типу коронавірусу.

Про початок виробництва препарату інформують китайські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, почали виробляти у східній китайській провінції Чжецзян.

15 лютого препарат "Фавейлавей", який було розроблено фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами та лікарськими засобами для виходу на ринок.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

Це перший препарат, який під час спалаху коронавірусу нового типу отримав офіційне схвалення на внесення до переліку ліків, які потенційно можуть бути ефективними в лікуванні нового типу коронавірусу, повідомили в уряді.

Раніше головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це може статися через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляється кілька вакцин від нового вірусу.

Читайте також: МОЗ про коронавірус: майже 70 тисяч заразилися, понад 1500 померлих, в Україні - жодного випадку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176051
 
 
 Топ коментарі
 
вони і створили той вірус.
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какое "побеждать"! там счёт убытков на триллионы пошёл.
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Езра Чен@************** 15 лют.
# ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Біолог Технологічного університету Південно-Китайського регіону Сяо Ботао виявив, що # COVID19 може походити з лабораторії для досліджень на тваринах, що знаходиться в 280 м від епіцентру спалаху. Як повідомляється, вчених там кусали кажани, яких використовували для випробування на вошу.
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Казали, вакцина з'явиться не раніше ніж за півтори року.
А це що за ліки Фавейлавей ?
Якась пустишка.
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может быть специфический иммуностимулятор какой-нибудь
не спешите верить тем, кто верещит, что что-то сделать невозможно
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Нет, это высококачественный аспирин. В этой конторе работают друзья моих китайских поставщиков
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Скоріш за все це інгібітор одного з ферментів, необхідних для реплікаціїї вірусу. Наприклад, інгібітор нейрамінідази або зворотньої транскриптази.
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на зразок таміфлю ?
і так швидко синтезували ?
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Китайці все швидко роблять. Ось якість та ефетивність яка, це питання.
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Анекдот:
Чапаев и Петька приехали з курсов медиков.Фурманов решил их проверить.Заходит в санчасть:
-У меня пропал вкус.
-Петька,таблетку №8.
-Так это ж гамно,возмутился Фурманов.
-Петька,запиши-вкус . восстановлен.
Ну ладно,думает Фурманов,я вас подловлю.
Приходит на следуищий день:
-У меня пропала память.
-Петька,таблетку№8.
-Так это ж было вчера.
-Петька,запиши-память восстановлена.
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ну да, да и вспышка ушла на убыль. Новое лекарство это время и немалое.Ключевое словоМОЖЕТ
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Лучше не высказываться вообще, чем плести некомпетентную чушь. В Италии тоже работают с антивиральными препаратами.
А что касается *вами створили* --- это для ОБС- бабки на лавочках.
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вже винайшли засіб від коронавірусу ?
чим похвалисся, зарозумака ?
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Чё то ржачно как то )))) Но китайцы молодцы - не поддались всеобщей панике из-за торговой войны с сша, а красиво им подыграли, и вот они уже как бы в войне то торговой начинают побеждать )))
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какое "побеждать"! там счёт убытков на триллионы пошёл.
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ну вот! этим файфлайфом и отобьт денежку... ток название стремное какое-то. У пролеченных 5 жизней что-ли появится?
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швидше назва "феавей лайф" (прощай життя) В Китае начали выпускать возможное лекарство от коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3050 на останок з хворих отримають трохи грошей
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Спокойно. Теперь на своем китайском аспирине отыграются по полной. Весь мир за я-ца держат.
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За великим рахунком, тільки китайці і вміють зараз його лікувати. Ні хто більш не вміє і у кожній країні ставлять діагнози для самозапокоєння накшталт ГРВІ.
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Вакцины НЕТ. Есть какое-то подобие лекарства, помогающее организму победить вирус.
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Так-так... события развиваются достаточно быстро. Меня это радует. Таки правильно я оценил этот вирус. Жду 20-е февраля, прибытия китайцев в Гану. Вот тогда- мне станет многое ещё яснее, чем сейчас.
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Весьма! Только английский у них- специфичный. Невозможно понять, без тренировки. Они это видят и начинают повторять ранее сказанное. Но- ещё быстрее. И тогда- о понимании речи просто не идёт. Но! На этот раз они прибудут с официальными переводчиками. Дело того стоит!
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тут главное желание. если оно есть, технические моменты как-то решаются обычно.
вот японца разговорить очень сложно.
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Ну, да! А вы сакэ до нужной температуры подогревали???
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лучше водку остудить, чем сакэ подогреть, а вообще - трезвость норма жизни.
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у них буква "л" непроизносима они ее как "р" произносят
file - fire, dollar dorrar, last - rast
с незнанки можно и первого раза можно охренеть...
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китайчат больше знаю, у них ето у всех, привык уже за стока лет...
can you send me a fire? - я уже понимаю, шо палить ничего не нужно...
надо просто переслать ему file....
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Лично мне намного легче понять английский китайца, индуса, араба и т.д., чем носителя языка американца, или англичанина, т.к. носители языка говорят быстро и используют сленг, который понятен только носителям языка.
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Я-теж!"
П'ять кіло цукера і 500грм дрижжів!!
Паамагает!!
😂😂
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до 20 літрів води додати 5 кг. цукру а потім вже 500 гр. дріжжів
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Не меньше 25 лтр водички..
І добрячий дисцилятор..
🤗
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))) "фавейлавей" - китайский римейк на "фай дули фай" від львівских батярів.
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Танунах !
Самогончик і Є ліки!
Та з сальцем!
😁
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Замыливание глаз это "лекарство". Они доскрываются до того, что когда умерших уже будет сотни тысяч каждый день, только тогда начнут орать- спасайся кто может. Вот тут границы и начнут трещать. Это будет мрак.
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do not resuscitate@Nat_anest 15 февр.
Китай дезинфицирует банкноты и отправляет их на 14 дневный карантин перед повторным обращением. Уже и деньги в карантине)
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Китай дезинфицирует банкноты и отправляет их на 14 дневный карантин

тупий фейк,типово для olele (
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Из чего оно сделано, интересно? Из помёта летучих мышей?
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Походу эти ребята специально вирус придумали, чтобы мир напугать и свое "суперлекарство" всему миру втюхать. Пизнес.
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В названии есть 4 священных буквы - ЛАВЕ.....бабло перемагає ВСЕ !!
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- В случае если вы не изобретете лекарство за 10 дней, вас расстреляют!!!
- но это не возможно, только испытания длятся месяцы!
- это не ваша забота - если испытания не дадут положительного результата за неделю, расстреляют испытателей.
- да здравствует мудрая коммунистическая партия!!!
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китайчата завтра опять какого дерьма нажрутся...
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Видать не от сытой жизни у них всё что шевелится, то и мясо. Кстати французы лягушек наверное тоже ели сначала не как высокую кухню.
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Лучше бы они сожгли бы всех тараканов, мышей, жуков разных и т.д, которые продают у них на рынках.
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Девушка готовит и кушает утиный кишечник.
https://www.youtube.com/watch?v=q1Qmliuocv4&t=56s

Кулинарная передача,, очень забавная. Две недели нет видео. Наверное, в карантине, или умерла.(((
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