 У Китаї почали випускати імовірні ліки від коронавірусу, - ЗМІ

Про початок виробництва препарату інформують китайські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, почали виробляти у східній китайській провінції Чжецзян.
15 лютого препарат "Фавейлавей", який було розроблено фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами та лікарськими засобами для виходу на ринок.
Це перший препарат, який під час спалаху коронавірусу нового типу отримав офіційне схвалення на внесення до переліку ліків, які потенційно можуть бути ефективними в лікуванні нового типу коронавірусу, повідомили в уряді.
Раніше головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це може статися через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляється кілька вакцин від нового вірусу.
# ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Біолог Технологічного університету Південно-Китайського регіону Сяо Ботао виявив, що # COVID19 може походити з лабораторії для досліджень на тваринах, що знаходиться в 280 м від епіцентру спалаху. Як повідомляється, вчених там кусали кажани, яких використовували для випробування на вошу.
А це що за ліки Фавейлавей ?
Якась пустишка.
не спешите верить тем, кто верещит, что что-то сделать невозможно
і так швидко синтезували ?
Чапаев и Петька приехали з курсов медиков.Фурманов решил их проверить.Заходит в санчасть:
-У меня пропал вкус.
-Петька,таблетку №8.
-Так это ж гамно,возмутился Фурманов.
-Петька,запиши-вкус . восстановлен.
Ну ладно,думает Фурманов,я вас подловлю.
Приходит на следуищий день:
-У меня пропала память.
-Петька,таблетку№8.
-Так это ж было вчера.
-Петька,запиши-память восстановлена.
А что касается *вами створили* --- это для ОБС- бабки на лавочках.
чим похвалисся, зарозумака ?
вот японца разговорить очень сложно.
file - fire, dollar dorrar, last - rast
с незнанки можно и первого раза можно охренеть...
can you send me a fire? - я уже понимаю, шо палить ничего не нужно...
надо просто переслать ему file....
П'ять кіло цукера і 500грм дрижжів!!
Паамагает!!
😂😂
😁
😁😁
І добрячий дисцилятор..
🤗
Самогончик і Є ліки!
Та з сальцем!
😁
do not resuscitate@Nat_anest 15 февр.
Китай дезинфицирует банкноты и отправляет их на 14 дневный карантин перед повторным обращением. Уже и деньги в карантине)
тупий фейк,типово для olele (
'заспокійливе'..(
- но это не возможно, только испытания длятся месяцы!
- это не ваша забота - если испытания не дадут положительного результата за неделю, расстреляют испытателей.
- да здравствует мудрая коммунистическая партия!!!
https://www.youtube.com/watch?v=q1Qmliuocv4&t=56s
Кулинарная передача,, очень забавная. Две недели нет видео. Наверное, в карантине, или умерла.(((