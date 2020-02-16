 Від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли по наших позиціях:
- поруч із Лебединським із міномета калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь із великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- у районі населеного пункту Новолуганське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Кримського випустив із 120-мм міномета 20 мін.
"Сьогодні, 16 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - додали в штабі.
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що для себе, ментально, він війну скінчив.
Президенту надо иногда изучать СТРАТЕГИЮ войны, в которой он является Главнокомандующим. Потому что без стратегии даже самый крутой пиар превращается в кучу дерьма.
Из истории одной фотографии и совместных патрулей ВСУ и «представителей неподконтрольных территорий», которую позабыли в офисе президента.
Об этом пишет сегодня известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
На фото - 12 декабря 2014-го года, по приказу командования сектора «Б» АТО, заместитель командира 1-го батальона 93-й бригады Алексей Оцерклевич (справа) и командир 90-го аэромобильного батальона Олег Кузьминых (в центре) ведут переговоры без оружия с командиром российского батальона «Спарта» гражданином РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Арсением Павловым, позывной «Моторола» о досмотре российскими террористами оружия и вещей украинских военнослужащих, следующих из контролируемого Украиной села Пески в контролируемый Украиной Донецкий аэропорт.
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывал, что договоренность о контроле действий украинских войск российским командованием и Совместным центром контроля и координации остановит войну, что приказ общаться с террористами позволит наладить взаимопонимание и снизит эскалацию боевых действий. решение добиваться мира любой ценой оказалось драматической и грубейшей ошибкой.
Оцерклевич был вынужден пойти на этот шаг, потому что в аэропорту находились без боеприпасов и снабжения его бойцы, воевать ему запретили, и он был вынужден ехать говорить с террористами, чтобы во время разговора с другого направления смогли беспрепятственно заехать машины снабжения.
Комбат Кузьминых понимал на какой смертельный риск пошел его товарищ, и вызвался ехать с ним сам, добровольно.
После заключения перемирия вопрос снабжения стал окруженных в новом терминале стал личным делом этих командиров, но им удалось завести необходимый груз в новый терминал.
После публикации в российских СМИ разразился страшный скандал, украинское общество и армия почувствовали себя опозоренными, возникла волна критики и негодования, штаб АТО выступил с заявлением, что Оцерклевич выполнял служебные задачи.
Судьба героев на фото была такой. Ровно через месяц, под прикрытием перемирия батальон «Спарта» окружил наши позиции в новом терминале, и под командованием «Моторолы» начал штурм украинских позиций. Комбат 90-го батальона Олег Кузьминых по приказу командования направил несколько групп добровольцев на помощь в новый терминал, пробилась только одна.
Приказа на отход никто не дал, и Кузьминых был вынужден лично вести последний резерв добровольцев на помощь в полном тумане - его группа вышла на позиции противника, часть бойцов погибла, часть вместе с комбатом попала в плен.
Кузьминых подвергся в плену зверским пыткам и издевательствам. Новый терминал был подорван «представителями неподконтрольных территорий», оставшиеся защитники погибли и попали в плен. Арсений Павлов лично застрелил пленного бойца 90-го батальона Игоря Брановицкого. В январе 2015-го в январе в новом терминале и при попытках в него прорваться пали смертью храбрых 65 украинских героев. Вот такой была цена перемирия.
Алексей Оцерклевич стал комбатом, и приобрел авторитет, потому что именно его батальон держал всю зиму 15-го село Пески, потеряв за все это время 40 бойцов погибшими и около 200 - ранеными - 50% своего состава. Кузьминых после возвращения из плена подверг публичной критике командование ВСУ, и страшно сказать, заявил, что историю боев за ДАП надо изучать «по статьям Бутусова», из-за чего попал в немилость у военного командвоания и был вынужден перейти на службу в СБУ.
В 2016-м году украинские спецслужбы по приказу президента Порошенко и в отместку за все преступления взорвали комбата «Спарты» полковника Арсения Павлова в лифте его дома.
В 2019-м президент Владимир Зеленский по представлению главы офиса президента Андрея Богдана назначил Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны, а Оцерклевич назначил своего друга Кузьминых начальником внутренней безопасности ГСО. Но через несколько месяцев Оцерклевич и Кузьминых вступили в конфликт с назначенным по представлению Сергея Шефира первым заместителем начальника Вячеславом Штучным - лощеного типа, который обожает личный пиар, модные тусовки, и всю войну просидел на теплой безответственной аппаратной должности в институте УДО, и сделал карьеру исключительно походами на концерты «Квартала» и знакомством с «кварталовцами».
В результате конфликта бесполезного и смехотворного Штучного, как это ни смешно, повысили на суперпрестижную должность главы аппарата Верховной Рады, а Оцерклевича и Кузьминых уволили и вернули по месту службы.
И вот сейчас я понимаю, как же жаль, что их уволили. Ведь они могли бы рассказать так, как никто другой, президенту Владимиру Зеленскому о том, к чему приводят «совместные патрули» и «прекращения огня» и Совместные комиссии с российскими офицерами и террористами.
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Могли бы рассказать о Брановицком, о других героях, о том, какой кровавой ценой украинский народ и армия заплатили за ошибки политиков.
И о том, что президенту надо иногда изучать СТРАТЕГИЮ войны, в которой он является Главнокомандующим. Потому что без стратегии даже самый крутой пиар превращается в кучу дерьма.