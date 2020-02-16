 Від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли по наших позиціях:

- поруч із Лебединським із міномета калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь із великокаліберного кулемета;

- двічі неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- у районі населеного пункту Новолуганське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Кримського випустив із 120-мм міномета 20 мін.

"Сьогодні, 16 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - додали в штабі.

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